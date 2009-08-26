Россия продолжает политику присвоения регионов Грузии

Министерство иностранных дел Грузии заявляет, что Российская Федерация продолжает целенаправленную политику присвоения регионов страны и просит мировое сообщество пресечь такие попытки.

Об этом сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, передает ИА «Новости-Грузия».

"Под надзором российских войск с оккупированных территорий Грузии, в частности из Абхазии осуществляется вывоз национальных ценностей, с полным игнорированием требований экологической безопасности осуществляется изъятие инертных материалов для строительства объектов для Олимпиады в Сочи, уничтожаются леса и производятся другие действия, которые могут привести этот причерноморский регион к экологической катастрофе", - заявляет МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что "российская сторона также не может скрыть тот факт, что экологический ущерб, вызванный в результате ее действий, принял широкие и тревожные масштабы". С целью якобы сокращения «экологических рисков», утверждает грузинская сторона, Министерство экологии и природных ресурсов РФ подготовило проект распоряжения правительства России об организации «биосферного полигона Тебердинского государственного природного биосферного заповедника».

"Этот проект предусматривает создание экологического коридора на Северном Кавказе, который должен охватить в единую зону всемирно признанные биосферные заповедники Кавказа и Теберды, а также Сочинский и Даутский федеральные заповедники и национальные парки Абхазии, Грузии (национальные парки озера Рица и Кодорского ущелья)", - сообщает МИД.

"Этим путем РФ, после осуществленной против Грузии военной агрессии и оккупации неотъемлемых частей территории Грузии и этнической чистки, продолжает целенаправленную политику присвоения оккупированных регионов. В то же время российская сторона пытается неадекватными проектами замаскировать результаты экологического ущерба, вызванного ее варварскими действиями", - заявляет грузинский МИД.

Грузинская сторона обращается к международному содружеству и международным организациям принять соответствующие меры для пресечения попыток присвоения оккупированных территорий Грузии и избежания экологической катастрофы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 26 августа, исполняется первая годовщина признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме РФ, независимость самопровозглашенных республик признала Никарагуа.