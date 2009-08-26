Киев. 26 августа. УНИАН. Завтра в Москве начнутся украинско-российские консультации по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, который возглавляет украинскую делегацию.

Он отметил, что в ходе консультаций будет рассмотрен широкий спектр вопросов двухстороннего экономического сотрудничества, состоятся встречи с руководителями ряда министерств Российской Федерации.

Также в Москве Б.ДАНИЛИШИН проведет встречу с руководителем Администрации Президента РФ Сергеем НАРЫШКИНЫМ.