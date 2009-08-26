Тимошенко: будут созданы антикоррупционные управления

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в каждом министерстве будут созданы антикоррупционные управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«В соответствии с международными рекомендациями Украина должна создать в каждом центральном органе исполнительной власти, в каждом местном органе власти специальные структуры, которые будут изучать каждый нормативный акт и каждое решение, которые принимаются, на предмет наличия коррупции в этих действиях. И именно поэтому мы на заседании правительства такое решение приняли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в соответствии с рекомендациями международной организации по борьбе с коррупцией (Greco) правительство учредило должность уполномоченного Кабинета министров по вопросам борьбы с коррупцией. «По сути специальный уполномоченный правительства по борьбе с коррупцией будет иметь возможность инспектировать каждое решение правительства и каждое поручение правительства на наличие коррупционных признаков. И такие структуры будут созданы в каждом министерстве», - сообщила она.