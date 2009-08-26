Главное на 26 августа (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины планирует запретить досрочное снятие банковских вкладов.

Это предусмотрено обнародованным на официальном сайте Нацбанка проектом постановления правления НБУ «Об утверждении изменений в Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах и Положении о порядке проведения банками Украины депозитных операций с юридическими и физическими лицами».

Так, в проекте постановления Нацбанк предлагает следующую редакцию пункта 19.7 Инструкции: «Изменение счетов клиентов не осуществляется в случае изменения наименования банка, которое не связано с его реорганизацией, а также в случае изменения наименования банка в связи с проведением его реорганизации путем преобразованием.

В этих случаях: банк обязан заблаговременно сообщить всем клиентам в порядке установленном внутренними положениями банка; новые дела из юридического оформления счетов не формируются».

Кроме того, НБУ намерен дополнить Положение абзацем следующего содержания: «Вкладчики банка не имеют права требовать прекращения или досрочного выполнения обязательств банка по договору банковского вклада (депозита) в случаях, определенных Законом Украины «О банках и банковской деятельности». В этих случаях банк не выполняет действия относительно требования вкладчика».

По данным НБУ, проект постановления разработан для приведения своих нормативных актов в соответствие с принятым 24 июля с. г. Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков».

Данным законом внесены изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым, в процессе финансового оздоровления финучреждения, в частности, при реорганизации банка путем преобразования, а также при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов клиенты банка не имеют права требовать от банка прекращения или досрочного выполнения обязательств.

Кабинет Министров Украины предлагает Национальному банку совместно с советом по рекапитализации банков в ближайшие дни провести совместное совещание для решения вопросов по рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такое предложение содержится в одобренном на сегодняшнем заседании правительства письме Кабинета Министров к Нацбанку.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в данном письме изложены все вопросы, решение которых правительство считает первоочередным и необходимым для проведения рекапитализации банков «Надра», «Укрпромбанка» и еще 13 банков третьей и четвертой категорий. В частности, необходимо, чтобы временные администраторы банков провели полную реструктуризацию внешних и внутренних долгов данных финучреждений.

«Без этого государство заходить в банк не может», – сказала премьер-министр.

Кроме того, она отметила, что в банках, которые готовятся к рекапитализации, должна быть проведена полная оценка активов и пассивов. По ее словам, на сегодняшний день эти процедуры не проведены.

«Так случилось, что временные администраторы в этих двух банках («Надра» и «Укрпромбанк» – УНИАН), во всех других банках были назначены, по сути дела, теми частными собственниками банков, которые и довели банки до такого состояния. Прошло много месяцев, а временные администрации банка «Надра» и «Укрпромбанка» не обеспечили, не закончили, не организовали работу с кредиторами этих банков по реструктуризации задолженности, что делает невозможным вхождение правительства в эти банки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство несколько недель назад предложило Нацбанку свои кандидатуры на должность временных администраторов в банк «Надра» и «Укрпромбанк», которые «за считанные недели» смогли бы провести реструктуризацию долгов и работу по рекапитализации банков, однако до сих пор временные администраторы не заменены.

«Мы не можем как правительство заходить (в банки – УНИАН) и покупать кота в мешке, не понимая, что в этих банках происходит», – сказала глава правительства.

В связи с этим она подчеркнула, что в письме Нацбанку предлагается в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о замене администраторов банка «Надра» и «Укпромбанка» с учетом предложений правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительству не нужно будет входить в капитал некоторых банков, отнесенных к разряду проблемных, а достаточно будет лишь обеспечить перевод пассивов и активов, в частности «Укрпромбанка», в один из государственных банков. В таком случае коммерческие банки, пассивы и активы из которых будут переведены в госбанки, будут ликвидированы.

Однако, подчеркнула премьер, на сегодняшний день от Нацбанка нет предложений в отношении активов. «К сожалению, на сегодняшний день у нас пока есть решение, что только пассивы передаются правительству, а активы остаются неизвестно где. Поэтому мы хотим, чтобы был ускорен процесс сбалансирования активов и пассивов и перевод их в государственные банки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я считаю, что если все, что предлагается сейчас правительством в письме к Национальному банку, будет выполнено и воплощено в жизнь, мы сможем еще до конца сентября закончить всю проблематику с банками-банкротами в Украине», – сказала она, отметив, что в решении этого вопроса правительству хотелось бы видеть Нацбанк партнером.

Национальный банк Украины (НБУ) завершил процедуру ликвидации "Лесбанка" (Ужгород) и банка "Відродження" (Киев).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте НБУ.

"По состоянию на 21.08.2009 в Украине ликвидируется 12 банков, по двум из них ликвидационная процедура считается завершенной. Утверждены ликвидационные балансы и одобрены отчеты ликвидаторов банка "Відродження" и "Лесбанка", – сказано в сообщении.

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг утвердила методологические рекомендации кредитным союзам по возможным действиям и мерам для выхода из тяжелого финансового положения.

Об этом сказано в сообщении Госфинуслуг, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, Госфинуслуг рекомендует кредитным союзам:

ограничивать кредитование своих членов путем предоставления преимущественно краткосрочных кредитов со сроком погашения до 6 месяцев;

воздерживаться от выдачи кредитов, связанных с большими кредитными рисками;

при выдаче кредитов в период финансового кризиса принимать меры по максимальному их обеспечению как в форме ликвидного имущества, так и в форме гарантий и поручительства, что в комплексе дает возможность своевременного возврата кредита; диверсифицировать категории заемщиков, по возможности, исходя из источников получаемого ими основного дохода; использовать в этой работе сотрудничество с коллекторскими фирмами и Call-центрами.

Кроме того, Госфинуслуг рекомендует минимизировать текущие операционные расходы, в том числе оптимизировать деятельность отдельных подразделений, пересмотреть бюджет, установить неполный рабочий день, провести сокращение штата, установить лимиты на операционные расходы. А также добиваться снижения уровня операционных расходов (за год) в размере не больше 5% от среднегодовых активов кредитного союза.

Кредитным союзам также предлагается избегать привлечения вкладов членов союза на депозитные счета в случае отсутствия прогнозируемого эффективного размещения таких средств и постоянно информировать членов кредитного союза о ситуации, которая сложилась вокруг организации, сообщать предложения относительно плана ее финансового оздоровления.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4670/8,4945, к 12:00 сузился спрэд – 8,4720/8,4940. К закрытию торгов ценовые уровни выросли - 8,4880/8,5050 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения – 8,0000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2695/0,2708, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2692/0,2702. К закрытию цены поднялись - 0,2696/0,2712.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4850 (+0,1055).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4330/1,4332, а к 15:00 упали до 1,4271/1,4273.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1430/12,1745, к 12:00 цены снизились – 12,1260/12,1485. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 12,1130/12,1455.

Новости ТЭК

Средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере немногим более 300 млн. долл. для закупки НАК «Нафтогаз Украины» газа для закачки в подземные хранилища могут поступить в Украину не раньше ноября текущего года, поскольку в банке действует довольно сложная технически и занимающая много времени процедура документального оформления этой операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

«В лучшем случае, если ЕБРР начнет очень быстро работать, мы получим средства в конце октября - начале ноября», - отметил он, не исключив, что средства могут быть получены и позже.

Вместе с тем И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что за счет этих 300 млн. долл. не удастся существенным образом улучшить ситуацию в НАК.

«Тот объем финансирования, который готов предоставить ЕБРР, - немногим более 300 млн., - эта сумма в данной ситуации, мягко говоря, «Нафтогаз» не спасает», - сказал и. о. министра.

Группа российских инвесторов, включающая бывшего главу подразделения «Газпрома», пытается заблокировать попытку НАК «Нафтогаз Украины» реструктуризировать облигационный выпуск на 500 млн. долл. со сроком погашения в сентябре т.г.

Зарегистрированная в Белизе компания Corlblow, представляющая интересы российских инвесторов, формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нафтогаза» о реструктуризации бондов.

Об этом сообщил юрист Corlblow Филипп ТОМАС в интервью агентству Reuters.

По его словам, инвесторы хотят погашения облигаций в связи с политической нестабильностью в Украине перед президентскими выборами.

"Каждый инвестор, с которым мы общались, категорически против реструктуризации, будь то продление срока погашения или дисконт", – сказал Ф.ТОМАС.

Для рынка стало сюрпризом объявление в июле т.г. о решении «Нафтогаза» реструктуризировать еврооблигации до их погашения в конце сентября даже после получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

"Люди хотят вернуть деньги, они недовольны. «Нафтогазу» предстоит битва, если они не погасят облигации", – предупредил Ф.ТОМАС, добавив, что инвесторы подадут в суд на правительство Украины, если попытка реструктуризации провалится и по облигациям будет объявлен дефолт.

Один из держателей бондов в Лондоне сказал, что общался с Ф.ТОМАСОМ, но ждет новостей из Украины. Киев ранее заявил, что его позиция еще окончательно не определена.

"Посмотрим, как поступит «Нафтогаз» в конце сентября, и тогда решим, формировать ли инициативную группу", – сказал Ф.ТОМАС, добавив, что Corlblow уже заручился поддержкой владельцев облигаций на 100 млн. долл., или 20% выпуска.

Чтобы получить право вето, группе необходима поддержка держателей облигаций на 25% объема эмиссии.

Один из сторонников создания группы против реструктуризации – Алексей ОЛЬШАНСКИЙ, бывший глава бывшей 100-процентной дочерней компании «Газпрома» «Согаз-страхование», в которой в настоящее время «Газпрому» принадлежит миноритарная доля. А.ОЛЬШАНСКИЙ сообщил, что возглавляет Corlblow, которая никак не связана с газовой монополией.

Об этом же сказал и представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

"Эта компания к «Газпрому» никакого отношения не имеет и в наших интересах не действует. «Газпром» в банкротстве «Нафтогаза» абсолютно не заинтересован, учитывая долгосрочные контракты на поставку и транзит газа и оплаченные авансы по транзитному контракту", – заявил С.КУПРИЯНОВ.

Представитель пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" сообщил корреспонденту УНИАН, что компания изложит свою позицию позже.

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте им. Кирова в городе Макеевке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Согласно сообщению, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности») и назначено досудебное следствие.

В то же время министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ сегодня на брифинге в Макеевке сообщил, что на шахте им. Кирова работают следователи прокуратуры, которые уже допросили 36 свидетелей.

В Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) подтверждают факт существования постановлений о повышении цен на газ для населения с 1 сентября 2009 года, однако не могут уточнить исходных данных документов и параметров повышения.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью и международной координации НКРЭ.

«Документы были приняты 24 июля и сейчас проходят надлежащую процедуру регистрации», – сообщила агентству УНИАН заместитель начальника отдела Юлия НЕЧИПОРЕНКО.

В то же время она затруднилась уточнить исходные данные принятых постановлений, а также не смогла ответить, прошли ли они процедуру юстирования в Министерстве юстиции Украины.

«Начальник управления ценовой и тарифной политики нефтегазового комплекса (Виктор СЕМЕНЕЦ – УНИАН) сейчас в отпуске, а у председателя комиссии (Валерия КАЛЬЧЕНКО – УНИАН) целый день проходят совещания, поэтому сейчас это трудно уточнить», – сказала Ю.НЕЧИПОРЕНКО.

Социальная политика

В июле 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 28 грн., по сравнению с июнем, и на 1 августа составила 2008 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в июле, по сравнению с июнем, увеличилась на 37 грн. – до 3320 грн., по Киевской обл. – на 26 грн. – до 2104 грн., по Донецкой обл. - на 22 грн. - до 2196 грн., по Днепропетровской обл. – на 43 грн. – до 2065 грн.

В январе-июле 2009 г. в среднем по Украине штатным работникам была начислена заработная плата в сумме 1840 грн., в частности по Киеву - 3077 грн., по Киевской обл. - 1919 грн., по Донецкой обл. - 2031 грн., по Днепропетровской - 1886 грн.

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) приобрести в объектах 20 застройщиков 440 квартир на общую сумму 140,7 млн. грн. в рамках выполнения программы обеспечения льготным жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

По его словам, средняя стоимость приобретаемого жилья будет составлять 3,957 грн. за кв. м.

Сельское хозяйство

В Украине завершена уборка ранних зерновых культур, урожай составил 36,7 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров Украины министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

«Уборка ранних зерновых групп завершена. Завершается уборка кукурузы и крупяных культур», – сказал Ю.МЕЛЬНИК.

По словам министра, средняя урожайность составляет 28,4 центнера с гектара.

«Это существенно ниже показателя прошлого года, когда у нас было около 34 центнеров с гектара, но и показатель этого года остается одним из лучших, начиная с 90-х годов», – сказал он.

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