ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Нацбанк создал спекулятивный рай», в котором пишет о том, что многие сумели вчера заработать на покупке-продаже валюты по 300 грн. буквально за время обеденного перерыва. На наличном валютном рынке была идеальная для спекуляций ситуация. Причиной такой уникальной для финансового рынка ситуации стала проведенная НБУ во вторник интервенция, в ходе которой несколько десятков банков купили у регулятора около $100 млн. для потребностей наличного рынка. Регулятор продавал банкам доллары по курсу 8 грн./$, обязав финучреждения реализовывать купленную у него валюту не дороже, чем по 8,16 грн./$ и не более $980 (эквивалент 8 тыс. грн.) в одни руки…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/nacbank-sozdal-spekuljativnyj-raj-129041/

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Также «Дело» в материале «Лакшми Митталу выставили счет на 200 млн грн» пишет - отказ «АрселорМиттал Кривой Рог» закупать продукцию Запорожского ферросплавного завода спровоцировал скандальные судебные разбирательства…

http://delo.ua/biznes/ukraina/lakshmi-mittalu-vystavili-schet-na-200-grn.-129039/

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«Дело» в публикации «Помещения торговой сети «О’кей» вскоре займут супермаркеты «Ашан» пишет - французская сеть гипермаркетов «Ашан» стала арендатором торговых помещений, в которых ранее работали гипермаркеты «О`Кей». Гипермаркеты «Ашан» займут площади магазинов в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, а также Симферополе, где сейчас завершается строительство помещения, предназначавшегося для «О`Кей»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/pomecshenija-torgovoj-seti-o-vskore-supermarkety-ashan-129034/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Химическая атака» пишет – премьер-министр Юлия Тимошенко продолжает открытое противостояние с предпринимателем Дмитрием Фирташем. Вчера она объявила о необходимости вернуть в госсобственность ОАО "Ривнеазот" – крупного производителя азотных минудобрений, подконтрольного бизнесмену. Найти формальные основания для реприватизации завода будет несложно, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1226895

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Профсоюзы за ценой не постояли» пишет - глава Минтопэнерго Юрий Продан вчера заявил, что цена газа для населения с 1 сентября повышена не будет, как планировалось ранее. Решение о повышении тарифов, которое является одним из ключевых обязательств правительства перед МВФ, не было согласовано с Федерацией профсоюзов Украины. Такое развитие событий может замедлить выделение Украине очередного транша МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1226904

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«Коммерсант-Украина» в материале «Кабмин ставит Нацбанку условия» пишет о том, что Кабинет министров объявил условия, при выполнении которых готов вернуть депозиты вкладчикам проблемных банков. Для этого Нацбанк должен сменить временных администраторов таких банков на лояльных правительству менеджеров и перевести в госбанки не только замороженные пассивы, но и активы кредитных учреждений. Публичное обнародование этих требований премьер-министром банкиры объясняют желанием БЮТ установить контроль над рекапитализируемыми банками и считают, что НБУ не согласится на эти условия в полном объеме…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1226881

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«Газета по-киевски» в публикации «Бюветы закрыли. Ищем родники» подает результаты собственного исследования данного вопроса в столице…

http://mycityua.com/articles/life/2009/08/27/090227.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В аптеках хотят заморозить цены» пишет о том, что в Минздраве прошел «круглый стол», в ходе которого Гослекинспекция презентовала проект постановления, которое предусматривает с 1 января 2010 года регистрацию цен на лекарства: розничных и цен, которые устанавливают производители…

http://www.segodnya.ua/news/14074130.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НБУ и гривня: принуждение к новому курсу» пишет - целенаправленная девальвация гривни, которая проводится НБУ уже вторую неделю подряд, является запланированным ходом, призванным подготовить рынок к новому валютному курсу…

http://economics.unian.net/rus/detail/19758

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Итоги МАКСа: один пишем, два в уме...» пишет - итоги московского авиасалона вызывают противоречивые чувства. Поведение российской стороны смахивает на очередной этап получения контроля над украинским авиапромом...

http://economics.unian.net/rus/detail/19783

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ан-70: в российские ВВС не берут, пойдем в европейские «таксисты» пишет - РФ на МАКСе-2009 заявила о возвращении в проект Ан-70. Не стоит внимать обещаниям. На службу в ВВС РФ его не возьмут, заниматься серийным производством Украине придется самостоятельно…

http://economics.unian.net/rus/detail/19775

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Банкиры скидывают проценты» пишет - кредиты в России дешевеют. В июле средняя ставка для компаний была 14,7% - так низко она не опускалась с октября прошлого года…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/27/211692

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Издание «Известия» в публикации «Цены на билеты взлетели и садиться не спешат» пытается ответить на вопросы: почему в рекламе цена на авиабилеты одна, а при покупке другая? Почему соседние места в самолете стоят по-разному? Почему лететь туда бывает в несколько раз дешевле, чем обратно?…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132318/

(УНИАН)