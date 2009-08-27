Анонс на 27 августа т.г.
Премьер-министр Ю.Тимошенко будет находиться с рабочей поездкой в Харьковской области.Заседание НКЭР.Пресс-конференция «ГОП - СТОП в портовой отрасли. Станет ли китайское судно «Жен Хуа очередной жертвой украинских чиновников?».
Премьер-министр Юлия Тимошенко будет находиться с рабочей поездкой в Харьковской области.
Заседание НКЭР.
Пресс-конференция на тему: «ГОП - СТОП в портовой отрасли. Станет ли китайское судно «Жен Хуа очередной жертвой украинских чиновников?».
Заседание секции градостроения и архитектуры Градостроительного совета. Будут рассматриваться проекты социального жилья и проекты жилых домов, квартиры в которых планируется выделить гражданам, пострадавшим от аферы «Элита-Центр».
Круглый стол на тему: "Двусторонние коммуникации - альтернатива кризису доверия на рынке капитала".
Круглый стол на тему: «Система социальной защиты и социального обеспечения в Украине. Реальное состояние. Парадоксы развития. Перспективы реформирования».
Брифинг генерального директора ОАО «Киевхлеб» Владимира Череды по вопросам повышения цен на массовые сорта хлеба с 31 августа на 5%.
Встреча представителей региональных средств массовой информации с лидером Партии Регионов Виктором Януковичем.
Пресс-конференция начальника КП «Киевский метрополитен» Петра Мирошникова на тему: «Актуальные проблемы деятельности Киевского метрополитена».
Пресс-конференция на тему: «Туркменский газ для Набукко: Украина расширяет свои транзитные возможности?».
Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества хлеба и хлебобулочных изделий.
Главное управление жилищного хозяйства КГГА проведет розыгрыш ценных призов среди добросовестных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
В рамках освещения хода подготовки гостиничного хозяйства города Киева к проведению финальной части чемпионата по футболу Евро-2012 состоится осмотр 5* гостиницы «ИнтерКонтиненталь».
Брифинг руководителя Общего представительского органа всеукраинских профсоюзов и профобъединений В.Хара на тему: «Повышение цен на газ для населения: экономическая целесообразность или неэффективное ведение хозяйства?».
В г. Глобино Полтавской области состоится научно-практическое совещание-семинар «Выращивание высокопротеиновой сои, направления ее использования в производстве кормов».