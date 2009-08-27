Анонс на 27 августа т.г.

Премьер-министр Юлия Тимошенко будет находиться с рабочей поездкой в Харьковской области.

Заседание НКЭР.

Пресс-конференция на тему: «ГОП - СТОП в портовой отрасли. Станет ли китайское судно «Жен Хуа очередной жертвой украинских чиновников?».

Заседание секции градостроения и архитектуры Градостроительного совета. Будут рассматриваться проекты социального жилья и проекты жилых домов, квартиры в которых планируется выделить гражданам, пострадавшим от аферы «Элита-Центр».

Круглый стол на тему: "Двусторонние коммуникации - альтернатива кризису доверия на рынке капитала".

Круглый стол на тему: «Система социальной защиты и социального обеспечения в Украине. Реальное состояние. Парадоксы развития. Перспективы реформирования».

Брифинг генерального директора ОАО «Киевхлеб» Владимира Череды по вопросам повышения цен на массовые сорта хлеба с 31 августа на 5%.

Встреча представителей региональных средств массовой информации с лидером Партии Регионов Виктором Януковичем.

Пресс-конференция начальника КП «Киевский метрополитен» Петра Мирошникова на тему: «Актуальные проблемы деятельности Киевского метрополитена».

Пресс-конференция на тему: «Туркменский газ для Набукко: Украина расширяет свои транзитные возможности?».

Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества хлеба и хлебобулочных изделий.

Главное управление жилищного хозяйства КГГА проведет розыгрыш ценных призов среди добросовестных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

В рамках освещения хода подготовки гостиничного хозяйства города Киева к проведению финальной части чемпионата по футболу Евро-2012 состоится осмотр 5* гостиницы «ИнтерКонтиненталь».

Брифинг руководителя Общего представительского органа всеукраинских профсоюзов и профобъединений В.Хара на тему: «Повышение цен на газ для населения: экономическая целесообразность или неэффективное ведение хозяйства?».

В г. Глобино Полтавской области состоится научно-практическое совещание-семинар «Выращивание высокопротеиновой сои, направления ее использования в производстве кормов».