Янукович не исключает свою победу в первом туре выборов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз заявляет, что не исключает своей победы на выборах Президента уже в первом туре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы рассчитываем, что в первом туре будем иметь очень серьезный результат. Не исключаю, что будет победа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что Партия регионов верит в мудрость украинского народа и правильность его выбора.

Говоря о перспективах построения отношений со своими нынешними политическими оппонентами, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что это будет зависеть от их поведения в период проведения предвыборной кампании.

«Я не исключаю, что после выборов будет принято решение о формировании в парламенте нового большинства», - также заявил политик.

Как он отметил, украинские политики после выборов Президента будут вынуждены искать пути объединения, ведь если этого не произойдет, то на страну будут ожидать еще и досрочные парламентские выборы.

Он также выразил убеждение, что серьезные изменения после выборов Президента коснутся также деятельности и состава правительства Украины, ведь от этого будет зависеть эффективность деятельности украинской власти в целом.