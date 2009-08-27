Эксперт: Проамериканские олигархи готовят бунты «пустых» кастрюль

Проамериканские олигархи будут использовать против правительства арсенал провокаций, схожий с тем, который применялся против народного правительства Сальвадора Альенде в Чили в 70-х годах двадцатого столетия. Такое мнение высказал директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сегодня в Одессе, комментируя предстоящую президентскую кампанию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, на пресс-конференции, посвященной открытию информационного агентства «Мост-Одесса», отвечая на вопросы представителей одесских и национальных СМИ, К.БОНДАРЕНКО отметил, что предстоящая президентская кампания будет проходить в непростых условиях. «Американские политтехнологи говорят, что экономика заканчивается за год до выборов. И в этом смысле Юлия ТИМОШЕНКО - как премьер-министр и как потенциальный кандидат в Президенты - несет двойную нагрузку», - отметил директор Института Горшенина. При этом, отметил К.БОНДАРЕНКО, несмотря на недавнюю, ставшую уже традиционной, критику в адрес Ю.ТИМОШЕНКО со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, есть факторы, которые являются объективной оценкой деятельности правительства, такие как пролонгация кредитов МВФ, регулярные расчеты Украины за российский газ и т.д.

«Но легко не будет, - считает К.БОНДАРЕНКО. – Институт Горшенина постоянно проводит параллели между Украиной и Латинской Америкой. И в этом смысле можно увидеть аналогию правительства Ю.ТИМОШЕНКО с народным правительством Сальвадора Альенде. Сегодня у нас принято бездумно героизировать Августо Пиночета (и многие кандидаты в Президенты пытаются «лепить» из себя украинских Пиночетов). Но не стоит забывать, что кризис в Чили в 1971–73 годах был инспирирован искусственно – в том числе через обвал национальной валюты и провоцирование бунтов. Не исключено, что арсенал методов и провокаций, которые использовались проамериканскими олигархами против Сальвадора Альенде - бунты «пустых» кастрюль, обвал национальной валюты, активизация спекулянтов - будут использованы и против Ю.ТИМОШЕНКО».

К.БОНДАРЕНКО также отметил, что пока рано делать прогнозы относительно исхода избирательной кампании. «Сегодняшние рейтинги показывают, что голоса избирателей делятся в основном между Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО. Причем социологи уже третьи выборы подряд фиксируют феномен Ю.ТИМОШЕНКО, когда предварительные соцопросы недооценивают результат Ю.ТИМОШЕНКО на 10%. Этот феномен фиксируют и эксперты Института Горшенина. Мы склонны объяснять это стратегированием штабных структур БЮТ, которые сосредотачивают основные активности на завершающую стадию кампании».

Говоря об открытии агентства «Мост-Одесса», К.БОНДАРЕНКО отметил, что это уже третье информагентство, которое открывает Институт Горшенина. «Два года назад мы приняли решение идти, что называется, в регионы и серьезно заниматься региональными процессами. Первым таким шагом стало открытие в Днепропетровске филиала Института Горшенина и информагентства «Новый Мост», которое за это время стало основной коммуникационной площадкой региона. Чуть позже были открыты филиал Института в Харькове и информагентство «Мост-Харьков». На очереди - Львов и другие регионы Украины».

По словам К.БОНДАРЕНКО, синергия исследовательских, аналитических и информационных возможностей Института Горшенина позволяет также повышать квалификацию региональных журналистов. «Например, сегодня и завтра в информагентстве «Мост-Одесса» пройдут мастер-классы звезд отечественной журналистики, журналистов издания «Левый берег», в которых примут участие главные редакторы, редакторы отделов и журналисты всех основных СМИ Одессы и области», - сказал К.БОНДАРЕНКО.