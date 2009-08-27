ГЛАВНОЕ на 27 августа (день)

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,4885/8,5425, а к 12:00 цены выросли до 8,5260/8,5515 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2680/0,2700, к 12:00 цены поднялись до 0,2695/0,2707. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 31,5825 (+0,0925).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4244/1,4246, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1075/12,1630, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1325/12,1670.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,45 грн./долл., продают – по 8,53 грн./долл. Курс немного повысился по сравнению с 26 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,37-8,48 грн./долл., по продаже – 8,48-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках без изменений со вчерашнего дня - 11,99/12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,80-12,12 грн./евро, по продаже – в пределах 12,15-12,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 26 августа, сегодня повысился на 0,8%, до 0,2534 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2685 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,26-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,47 грн./долл., что на 0,6% дороже по сравнению с 26 августа, продажи – 8,54 грн./долл., на 0,4% дороже. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,35-8,51 грн./долл., по продаже – 8,52-8,57 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева немного повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 12,03/12,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-12,11 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 26 августа, незначительно повысился и составляет сегодня 0,2511/0,27 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,40/8,52 грн., евро – 12,01/12,15 грн., рубль – 0,254/0,268 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 11,60/12,20 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,08/12,30 грн., рубль – 0,26/0,27 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 27 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,989, к евро – 11,400303, к российскому рублю – 0,25442.

«БМ Банк» получил членство в международной платежной системе MasterCard. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

В рамках полученной лицензии «БМ Банк» планирует начать эмиссию следующих видов платежных карт: MasterCard Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold и MasterCard Business.

В сообщении со ссылкой на заместителя председателя «БМ Банка» Интарса СЛОКА указывается, что банк планирует имитировать исключительно чиповые платежные карты.

Справка УНИАН. ОАО «БМ Банк» зарегистрировано 8 ноября 2005 года. Начало деятельности банка – 9 февраля 2006 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 3,023 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,241 млрд. грн., обязательства – 2,672 млрд. грн., уставный капитал - 340,658 млн. гривен, собственный капитал – 350,831 млн. грн.

Убыток банка в первом полугодии т.г. составил 5,444 млн. грн., в 2008 году - прибыль 10,102 млн. грн.

99,91% акций ОАО «БМ Банк» напрямую владеет ОАО АКБ «Банк Москвы» (Россия).

Химпром

В Антимонопольном комитете Украины (АМК) считают, что ситуация с отсутствием «Ривнеазота» в списке химпредприятий, которые могут покупать газ по льготной цене 1584,4 грн. за тыс. куб. м, требует отдельного исследования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, только после отдельного исследования АМК сможет сделать соответствующие выводы по поводу того, не нарушает ли антимонопольное законодательство исключение "Ривнеазота" из списка предприятий, который утвердил Кабмин.

«Пока никаких обращений в комитет по данному поводу не поступало», – сказали в АМК.

Напомним, 25 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ОАО «Ривнеазот» для оздоровления ситуации на предприятии необходимо вернуть в государственную собственность. По ее словам, ситуация в «Ривнеазот» мало чем отличается от состояния дел на других предприятиях, в банках и фирмах, которые принадлежат Дмитрию ФИРТАШУ.

По убеждению премьера, ситуацию на крупнейшем западноукраинском химическом гиганте можно изменить лишь путем возвращения предприятия в государственную собственность, «как и большинство облгазов, которые принадлежат тому же Дмитрию ФИРТАШУ».

Отметим, сотрудники «Ривнеазот» переведены на трехдневную рабочую неделю. Кроме того, в связи с задолженностью по возмещению НДС в размере свыше 40 млн. грн. и ограничением поставок природного газа руководство предприятия приняло решение сократить до сентября т.г. треть работников (1,5 тыс. человек).

В то же время, по словам генерального директора «Ривнеазота» Михаила ЗАБЛУДЫ, такая ситуация на предприятии является результатом «враждебного отношением нынешнего руководства правительства к владельцу предприятия».

В мае т.г. НАК «Нафтогаз Украины» прекратил газоснабжение ОАО «Ривнеазот», мотивируя свое решение наличием задолженности за поставки природного газа в марте и апреле 2009 года.

«Ривнеазот» опровергал аргументы «Нафтогаза», поскольку предприятие не закупает газ у государственной компании. В марте и апреле «Ривнеазот» потреблял природный газ, ранее закупленный предприятием и находящийся в подземных хранилищах Украины. «Ривнеазот» также указывает на политический и административный характер отключения от газоснабжения, мотивируя это отсутствием официальных претензий и судебных исков от «Нафтогаза Украины».

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила уровень предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% – до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

По данным Министерства промышленной политики, по такой цене газ будут получать пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днипроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергии (НКРЭ) решила переоформить лицензии на распределение и поставку природного газа по регулируемому тарифу госпредприятия «Укргазмережи» на вновь созданную дочернюю компанию НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогазмережи».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Срок действия переоформленных лицензий остается прежним – до 2012 года. Территория лицензионной деятельности также не изменилась и ограничивается пределами Черновицкой области.

В то же время, как сообщил в ходе рассмотрения вопроса о выдаче лицензий исполняющий обязанности начальника юридического отдела ГП «Нафтогазмережи» Алексей СКРЫЛЬ, в дальнейшем компания планирует расширить территорию своей лицензионной деятельности, открывая свои филиалы в регионах, в которых газораспределительные сети были возвращены правительством в управление НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы планируем создание филиалов в каждом областном центре, в которые будут набираться люди и которые будут работать по аналогии черновицкого филиала», – сказал А.СКРЫЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля т.г.) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины». При этом правительство поручило НАК «Нафтогаз Украины» определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».

4 августа 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с уставом компании и по согласованию с Министерством топлива и энергетики Украины завершила создание ДП «Нафтогазмережи».

Машиностроение

Хозяйственный суд Донецкой области своим определением от 10 августа 2009 года по делу №42/41б открыл процедуру санации ОАО "Точмаш" (Донецк).

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что уведомление суда предприятие получило 27 августа т.г. Управляющим санацией назначен арбитражный управляющий Андрей КОВЕЗА.

Также суд обязал управляющего санацией разработать и подать план санации согласно действующему законодательству.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-июня 2009 года завод "Точмаш" увеличил чистый убыток на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 18,076 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Точмаш" (ранее "Донецкий завод точного машиностроения", Донецк) производит сельскохозяйственную технику: культиваторы, бороны для глубокого рыхления, бороны зубовые и др.

30,6338% акций ОАО "Точмаш" принадлежат ЗАО "Акционерная финансовая компания "Система", 25,0001% – Фонду госимущества Украины, 18,3153% – ООО "Пилон Инвест", 11,3526% – ЗАО "Боссем" (все – Киев).

В 2008 году "Точмаш" увеличил чистый убыток в 2,8 раза по сравнению с 2007 годом – до 55,664 млн. грн.

АПК

ОАО «Киевхлеб», один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Украине, с 31 августа текущего года повышает цену на хлеб «Украинский» и батон на 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Владимир ЧЕРЕДА.

По его словам, необходимость пересмотра цен возникла в связи с тем, что после последнего повышения цен в июле 2008 года стоимость составляющих себестоимости хлеба изменилась, в частности, сахар подорожал на 54%, яйца – на 63,5%, газ – на 75%, электроэнергия – на 25,5% и т.д. В связи с этим производство хлеба было убыточным.

В.ЧЕРЕДА отметил, что повышение цен позволит компании выйти на рентабельность 2-3%.

По его данным, после повышения цен стоимость данных сортов хлеба вырастет на 14-16 коп. и составит: хлеб "Украинский" – 3,16 грн., батон – 2,64 грн.

В.ЧЕРЕДА объяснил, что компания повышает цены только на 5%, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке Киева и области. По его словам, на сегодняшний день предприятия компании производят около 700 тонн хлеба, в том числе 230 тонн хлеба "Украинский" и 250 тонн батонов, а также 20-25 тонн кондитерских изделий.

При этом гендиректор "Киевхлеба" отметил, что в Украине вопрос повышения цен на хлеб лежит больше в политической плоскости, чем в экономической.

В ходе консультаций в Минске представителей министерства экономики Украины относительно возможности закупки сахара белорусская сторона предложила слишком высокую цену за него - 550 долл. за тонну, что на сегодняшний день не устраивает Украину.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО.

«Белорусская сторона может продать нам 50 тыс. тонн сахара до конца года и предлагает цену 550 долл. за тонну. Такая цена слишком велика для нас», - сказал В.ПАНТЕЛЕЕНКО.

Вместе с этим он отметил, что Украина намерена в дальнейшем продолжить обсуждение вопроса закупки сахара в Беларуси в большем объеме – до 100 тыс. тонн, но при условии, что цена будет снижена. Консультации и переговоры могут быть продолжены в ноябре, после окончания сбора урожая в Украине.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Минске состоялись консультации о возможных поставках белорусского сахара в Украину.

В состав делегации входили представители Министерства экономики, Госкомрезерва и представители торговых сетей. Во время консультаций планировалось обсудить объем поставок и цену.

По данным Министерства экономики Беларуси, в начале августа розничные цены на сахар-песок весовой на внутреннем рынке страны составляли: 2080 руб./кг (0,73 долл.), на расфасованный в полиэтиленовые или бумажные пакеты по 1 килограмму – 2270 руб./кг (0,79 долл.).

Строительство

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил предпроектные предложения строительства жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Гарматная, 39-г в Соломенском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания секции градостроительства и архитектуры Градосовета.

Проект разработан ЧП «НТЦ «Гражданский инженер» по заказу ХК «Киевгорстрой».

Проект предусматривает строительство двухсекционного жилого дома, 25-этажная секция рассчитана на 92 квартиры, 23-этажная секция – на 84 квартиры. Общая площадь квартир составит 11,192 тыс. кв. м, общая площадь жилого комплекса – 23,5 тыс. кв. м. На первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения площадью 1,59 тыс. кв. м.

В проекте запланирован подземный паркинг на 96 машиномест, а также гостевая стоянка на 16 машиномест.

По словам главного архитектора проекта Алексея ВЛАСЕНКО, участок под застройку расположен на территории коммунально-складской зоны и граничит с высотной жилой застройкой. Рядом с участком расположено закрытое кладбище.

Часть квартир в доме планируется передать пострадавшим от деятельности компании «Элита-Центр».

Подводя итоги рассмотрения проекта, и.о. главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект. Он также отметил, что необходимо решить вопрос расстояния жилого дома до кладбища, которое по нормативам должно составлять 50 метров.

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект строительства жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Ревуцкого, 7-В в Дарницком районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания секции градостроительства и архитектуры Градосовета.

Проект разработан ООО «Фирма «Житлобудпроект» по заказу АО ХК «Киевгорстрой».

Проект предусматривает строительство односекционного 25-этажного жилого дома (23 этажи жилые). Дом рассчитан на 176 квартир общей площадью 13,4 тыс. кв. м, из них 83 однокомнатных, 42 двухкомнатных, 48 трехкомнатных, 2 четырехкомнатных и 1 пятикомнатная квартиры. На первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения площадью 981 кв. м. В проекте запланирован подземный паркинг на 24 машино-места. Площадь земельного участка под застройку составляет 0,39 га.

Часть квартир в доме планируется передать пострадавшим от деятельности компании «Элита-Центр».

По словам главного архитектора проекта Натальи ЖЕЛЕЗНЯК, на втором этаже жилого дома планируется разместить офисные помещения.

В ходе заседания секции Градосовета его члены высказали мнение, что офисные помещения в составе дома следует заменить помещениями другого функционального назначения, чтобы избежать скопления автомобилей вокруг дома.

Подводя итоги рассмотрения проекта, исполняющий обязанности главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект с учетом определения функционального назначения офисных помещений. Он отметил, что компания «Киевгорстрой» провела общественные слушания, и жители прилегающих домов согласились со строительством дома. Также компания взяла на себя обязательства по благоустройству прилегающей территории.

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект строительства жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Радунской, 28-32 в Деснянском районе столицы (Троещина).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания секции градостроительства и архитектуры Градосовета.

Проект разработан КО «Центр градостроительства и архитектуры» по заказу АО ХК «Киевгорстрой».

Проект предусматривает строительство односекционного 25-этажного жилого дома (23 этажа - жилые). Дом рассчитан на 138 квартир, из которых 69 однокомнатных, 34 двухкомнатных, 35 трехкомнатных. Общая площадь дома составит 20 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 9,7 тыс. кв. м.

На первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения площадью 3,2 тыс. кв. м.

В проекте запланирован подземный паркинг на 28 машиномест и надземный паркинг на 16 машиномест.

Площадь земельного участка под застройку составляет 0,64 га.

Часть квартир в доме планируется передать пострадавшим от деятельности компании «Элита-Центр».

Планируется, что на первых этажах дома разместятся хореографический зал, спортзал, магазины и офисные помещения.

Подводя итоги рассмотрения проекта, и.о. главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект. Он отметил, что необходимо провести общественные слушания, а также предоставить градостроительное обоснование размещения объекта.

Антидемпинг

Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну листового стекла термически полированного (флоат-стекла) неармированного, прозрачного, бесцветного толщиной более 3,5 мм, но не более 4,5 мм, независимо от стран происхождения и экспорта.

Об этом говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, 25 августа т.г. комиссия рассмотрела заявление ЗАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий» и приняла решение о начале и проведения специального расследования относительно импорта в Украину вышеуказанного листового стекла.

Решение было принято на основании данных о том, что во втором полугодии 2008 г. – первом полугодии 2009 г. темпы роста импорта этого товара составили 907,75% по сравнению с первым полугодием 2006 г. - первым полугодием 2007 г. При этом объемы производства и продаж «Лисичанского стеклозавода «Пролетарий» во втором полугодии 2008 г. – первом полугодии 2009 г. снизились против предыдущих периодов. В заявлении предприятия отмечается, что такое снижение произошла вследствие роста импорта в Украину. Проведение расследования поручено Министерству экономики.

Украина продлила специальное расследование по импорту в Украину спичек, независимо от страны происхождения и экспорта, на 60 дней.

Об этом говорится в сообщении межведомственной комиссии по международной торговле, переданном УНИАН.

Напомним, расследование было начато в ноябре 2008 г.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2008 года, согласно ст. 19 Закона «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта», истек срок действия окончательных антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину спичек, произведенных в Беларуси и Российской Федерации.

Антидемпинговые меры в отношении импорта спичек из Беларуси и РФ были введены 12 сентября 2003 года.

(УНИАН)