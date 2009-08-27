Адвокат: Найденные фрагменты костей черепа принадлежат Гонгадзе

Украинские эксперты установили, что фрагменты костей черепа, найденные на месте, указанному Алексеем ПУКАЧЕМ, принадлежат убитому журналисту Георгию Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы Г.Гонгадзе Мирославы Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Часть исследований уже проведена, они подтвердили, что обнаруженный череп принадлежит телу Георгия Гонгадзе. Впереди – экспертиза ДНК, которую должно провести зарубежное экспертное учреждение при участии украинских экспертов. Вероятнее всего, эту экспертизу будут проводить в США", - сказала она.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 годов. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского району Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля утром в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодня найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

29 июля специалисты начали экспертизу для идентификации останков черепа, который может принадлежать Г.Гонгадзе. Как отметили в Генпрокуратуре, эти действия необходимо провести, чтобы установить идентификацию найденных фрагментов головы с костями тела.