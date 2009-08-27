Главное на 27 августа (вечер)

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что действительно провела предварительные переговоры с рядом кредиторов, и это является первым и активным шагом в направлении определения наиболее оптимального решения для эффективной реструктуризации задолженности по еврооблигациям на 500 млн. долл. США со сроком погашения в сентябре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В компании отметили, что в последнее время в печати распространились спекуляции относительно намерений компании по реструктуризации ее еврооблигаций.

«Проведенные и будущие переговоры с инвесторами помогут определиться с планом действий, который как можно лучше удовлетворит все стороны и сделает вклад в последующее развитие компании», - отмечено в сообщении.

В пресс-центре также привели слова председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ: «Мы изучаем пути решения данного вопроса, которые бы удовлетворили все стороны: как инвесторов, так и саму компанию. Мы фокусируем свои усилия на поиск решения, которое одобрительно воспримут инвесторы и которое поощрит их к диалогу, направленному на реализацию наиболее эффективной структуры реструктуризации».

Компания планирует объявить планы по реструктуризации на протяжении ближайших недель.

Напомним, вчера юрист компании Corlblow Филипп ТОМАС в интервью агентству Reuters заявил, что группа российских инвесторов, включающая бывшего главу подразделения «Газпрома», пытается заблокировать попытку НАК «Нафтогаз Украины» реструктуризировать долг по еврооблигациям. Зарегистрированная в Белизе компания Corlblow, представляющая интересы российских инвесторов, формирует группу держателей облигаций с тем, чтобы наложить вето на любое возможное предложение «Нафтогаза» о реструктуризации бондов.

Новоизбранный президент Литвы, бывший комиссар ЕС по вопросам бюджета и финансов Даля ГРИБАУСКАЙТЕ резко раскритиковала проект «Северный поток», целью которого является строительство газопровода для подачи российского газа в Германию в обход Украины, сообщает интернет-издание Европейского Союза EurActiv.

Во время своей пресс-конференции в Европейском парламенте, отвечая на вопрос, считает ли она проект «Северный поток» приоритетным для ЕС, президент Литвы заявила: «Я впервые слышу, что этот проект является приоритетным для ЕС».

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ подчеркнула, что «Северный поток» никоим образом и никогда не получал финансовой поддержки от ЕС, потому невозможно его рассматривать как приоритетной проект. Кроме того, она добавила, что Литва, учитывая вопросы охраны окружающей среды, связанные со строительством нового газопровода, «была бы счастлива, если бы этот проект вообще был снят с повестки дня».

Присутствующий на пресс-конференции экс-премьер-министр Польши, председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК заявил, что разделяет точку зрения литовского президента «на 100%».

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров Украины ускорить разработку Концепции формирования и развития рынка природного газа, разработать и утвердить в трехмесячный срок Концепцию формирования и развития рынка угольной продукции.

Об этом сказано в решении СНБО от 5 июня 2009 года, введенным в действие Указом Президента №681/2009 от 27 августа. Решение обнародовано на президентском сайте.

В частности, при разработке данных концепций Кабмину необходимо предусмотреть определение основных принципов создания и функционирования конкурентных рынков с внедрением основных положений законодательства ЕС, а также обеспечение эффективной деятельности субъектов рынков топливно-энергетических ресурсов путем создания системы конкурентных отношений.

Вместе с тем, Кабмину необходимо предусмотреть обеспечение системного подхода к формированию и стабильной работе рынков, дальнейшего их развития с учетом интересов потребителей и государства и обеспечение рационального и эффективного потребления топливно-энергетических ресурсов, повышения энергоэффективности и энергосбережения, в частности, внедрение новейших технологий газификации и сжигания угля, а также внедрение систем учета топливно-энергетических ресурсов на всех этапах их транспортировки, распределения и потребления.

В документе также отмечено, что Кабмину необходимо предусмотреть обеспечение диверсификации источников, поставщиков, маршрутов и способов транспортировки природного газа, в частности, путем: поставок природного газа из прикаспийских и среднеазиатских государств; участия в проектах по разведке, разработке и эксплуатации месторождений углеводородов на территории Африки и Ближнего Востока; поставок сжиженного природного газа из государств Африки и Ближнего Востока и расширения его использования в Украине.

Кроме того, СНБО признал систему государственного управления и регулирования в сфере топливно-энергетических ресурсов такой, которая не обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики по вопросам национальной безопасности относительно ускорения прогрессивных структурных и институционных изменений в экономике и нуждается в оптимизации.

Также СНБО поручил Кабмину разработать и утвердить до конца 2009 года план мероприятий по реализации положений отмеченных концепций с определением сроков, которые будут отвечать этапам рыночных преобразований с учетом перспектив присоединения Украины к Договору об основании Энергетического Содружества. Правительству также поручено обратиться к международным финансовым организациям и Европейской комиссии относительно предоставления украинской стороне поддержки в практической реализации мероприятий по постепенному (поэтапному) переходу Украины к модели конкурентных рынков энергетических ресурсов; разработать при участии местных органов исполнительной власти угледобывающих регионов и утвердить комплексные меры по легализации и стимулированию добычи списанных и забалансовых запасов угля малыми шахтами.

НАК «Нафтогаз Украины» обещает своевременно оплатить поставленный в августе т.г. российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Газпрома» по результатам встречи сегодня в Санкт-Петербурге председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.

«Закачка газа в украинские подземные хранилища идет в соответствии с графиком и в достаточных объемах для надежного функционирования газотранспортной системы Украины в зимний период как по поставкам газа внутренним потребителям, так и по транзиту российского газа европейским потребителям. О.ДУБИНА также подтвердил, что газ, поставленный «Газпромом» «Нафтогазу» в августе, будет оплачен своевременно», - говорится в сообщении «Газпрома».

СНБО поручил Кабинету министров в месячный срок разработать проект межправительственного соглашения с Российской Федерацией по развитию сотрудничества в сфере разведки, добычи и переработки урана для полного покрытия в среднесрочной перспективе потребностей Украины в урановом сырье.

Об этом сказано в решении СНБО от 5 июня т.г., введенном в действие Указом Президента Украины Виктора Ющенко от 27 августа №681, которое обнародовано на сайте Президента.

Согласно документу, СНБО обязало правительство при заключении контрактов на поставку ядерного топлива избегать условий, которые бы ограничивали возможности Украины в диверсификации источников поставок данного энергоресурса и приводили к монополизации закупки отдельных услуг ядерно-топливного цикла.

СНБО также поручило Кабмину до конца текущего года отработать вопрос создания в Украине на конкурсной основе предприятия по фабрикации ядерного топлива.

Финансы

Государственный бюджет Украины за январь-июль сведен с дефицитом 15,352 млрд. грн. (за первое полугодие т.г. дефицит составил 10,6 млрд. грн.), в том числе, дефицит общего фонда составил 17,877. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, Сводный бюджет, который включает Госбюджет и местные бюджеты, сведен с дефицитом 17,837 млрд. грн. (за первое полугодие – 13,254 млрд. грн.)

В январе-июле 2009 года погашения основной суммы долга из Государственного бюджета составляло 4,590 млрд. грн.

Заимствования в Государственный бюджет за указанный период были осуществлены в объеме 58,287 млрд. грн. В том числе, на внутреннем рынке привлечено 20,453 млрд. грн., из них в общий фонд – 19,141 млрд. грн. (в частности, ОВГЗ на капитализацию банков – 10,474 млрд. грн.). Привлечения на внешнем рынке составили 37,835 млрд. грн., в т.ч., в общий фонд Госбюджета - 36,879 млрд. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-июле, по данным Минфина, поступило 565,4 млн. грн.

Доходная часть Госбюджета в январе-июле составила 115,857 млрд. грн., в том числе, в общий фонд – 83,255 млрд. грн, или 100% планового показателя.

Доходы Сводного бюджета за семь месяцев т.г. составили 151,148 млрд. грн.

По данным Минфина, налоговые поступления в Госбюджет за указанный период сократились на 13,4%, по сравнению с январем-июлем-2008, – до 78,557 млрд. грн. При этом, неналоговые поступления в Госбюджет составили 32,305 млрд. грн., что на 20,6% больше, чем за январь-июль-2008.

Кассовые расходы Госбюджета Украины за семь месяцев составили 130,104 млрд. грн., Сводного бюджета – 167,854 млрд. грн.

По общему фонду Госбюджета открыто ассигнований на осуществление расходов в сумме 102,027 млрд. грн., или 97,1% плана на январь-июль. В то же время, кассовые расходы общего фонда составили 100,483 млрд. грн, или 95,6% запланированного на семь месяцев 2009 года.

С сентябре НАСК «Оранта» начнет выплаты компенсаций по обесцененным страховым взносам в систему госстраха СССР.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 25 августа Министерство финансов Украины перечислило НАСК «Оранта» 2 млн. грн. из 6 млн. грн., запланированных для выплат в 2009 году гражданам Украины компенсации потерь от обесцененных страховых взносов, вложенных до 2 января 1992 года в учреждения государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины.

В соответствии с Порядком, выплаты компенсации будут осуществляться наследникам застрахованных или страхователей, которые были застрахованы по договорам смешанного страхования жизни, страхования детей, свадебного страхования, страхования воспитанников детских интернатных учреждений, добровольного страхования дополнительной пенсии для рабочих, служащих и колхозников, пожизненного страхования, но умерли в 2006–2008 годах и не получили компенсацию потерь от обесценивания денежных сбережений на протяжении 2006-2008 годов, а также наследникам страхователей или застрахованных, которые умерли в 2009 году. Выплаты будут проводиться в пределах остатка проиндексированного страхового взноса, но не более чем 500 грн.

Для получения компенсации лицо, которое имеет право на ее получение, должно подать заявление в дирекцию НАСК „Оранта” по месту заключения договора и предоставить следующие документы: страховое свидетельство, оригинал свидетельства о смерти застрахованного лица или страхователя, умершего в 2006-2009 годах, и его копию, собственный паспорт или другой документ, который его заменяет, и справку о присвоении идентификационного номера. Другим лицам, которые понесли затраты на погребение, дополнительно предоставить соответствующую справку об указанных затратах.

Выплаты компенсации будут осуществляться с сентября по 25 декабря 2009 года включительно.

Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) и Независимая ассоциация украинских коллекторских агентств (НАУКА) подали заявки на вступление в Ассоциацию украинских банков (АУБ).

Об этом сказано в сообщении АУБ, размещенном на ее официальном сайте.

Согласно сообщению, коллекторские агентства намерены сотрудничать с АУБ с целью предоставления своих услуг кредитно-финансовым организациям по выходу из кризисных ситуаций.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,4885/8,5425, к 12:00 цены выросли – 8,5260/8,5515. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,5355/8,5625 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов по курсу 8,0000.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2680/0,2700, к 12:00 цены поднялись - 0,2695/0,2707. К закрытию цены достигли уровня 0,2696/0,2712.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,6625 (+0,1725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне 1,4220/1,4280.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1075/12,1630, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1325/12,1670. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 12,1660/12,2025.

Промышленность

До конца текущего года Кабинет министров намерен разработать и принять программу развития авиастроения на следующие 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«До конца этого года все заводы, которые входят в систему авиапрома и принимают участие в комплектации самолетов, они будут принимать участие в создании этой программы, и до конца года наше задание - такую программу принять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила необходимость обеспечить, чтобы как можно больше комплектующих для построения самолетов производилось на территории Украины, включая титановые и алюминиевые детали.

«Мы способны это делать, и я думаю, что нужно брать шире и говорить об электронике… Думаю, нам также это по силам», - сказала премьер.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула необходимость более активного освоения внешних рынков и налаживания совместного сотрудничества с Индией, Китаем, Россией и странами Африки.

«Так просто у нас самолеты покупать не будут. Вы знаете, что Россия развивает свою авиационную отрасль, Китай пытается строить свою, и Индия также ставит перед собой такие планы. И даже, что касается африканских стран, у них также есть планы по строительству авиационных заводов на своей территории. И поэтому наш путь – создавать совместные предприятия с теми странами, которые могут взять за основу наш интеллектуальный потенциал, интеллектуальную собственность, а из всех тех стран, которые я назвала, никого сильнее Украины в этом отношении нет», - сказала премьер.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила необходимость принять закон о развитии авиационной отрасли, разработанный народным депутатом от Партии регионов Вячеславом БОГУСЛАЕВЫМ и уже внесенный в Верховную Раду. «Мы с сентября начнем работать, чтобы этот закон стал реальностью», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что авиастроители и государство должны обратить внимание на талантливую молодежь с тем, чтобы пополнять и качественно улучшать кадры, работающие в отрасли самолетостроения.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует 1 сентября в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ в Гданьске (Польша) обсудить вопрос двустороннего сотрудничества в области авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на совещании на Харьковском авиазаводе по вопросам развития авиационной отрасли.

«Я буду встречаться с премьер-министром России, и мы будем говорить о том, как нам объединить усилия, и как нам реализовывать совместно такие программы как Ан-70 и другие», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она напомнила, что на днях премьер России подписал распоряжение российского правительства о совместном украинско-российском производстве самолета Ан-70.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во главе правительственной делегации Украины в третьей декаде октября планирует посетить с рабочим визитом Китай для налаживания сотрудничества в сфере авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании на Харьковском авиазаводе по вопросам развития авиационной отрасли.

Для участия в поездке она пригласила представителей ведущих авиапредприятий Украины.

«Мы будем говорить о достаточно системных вещах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и подчеркнула, что планирует предложить Китаю создание совместных предприятий по производству самолетов, и желательно, чтобы они действовали на территории Украины.

«Но если будет на 50% наше производство на территории Китая – тоже неплохо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что в случае успешных переговоров их результаты могут определять хорошие перспективы развития отрасли минимум на 50 лет.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день Китай, как и Россия и страны Африки, является привлекательным рынком для украинских самолетов. «Там есть куда продавать, и есть кому продавать (самолеты – УНИАН)», - сказала премьер.

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(УНИАН)