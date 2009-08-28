ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «У "Нафтогаза" проблемы с реструктуризацией долгов», в котором пишет о том, что реструктуризация долга Нафтогаза по еврооблигациям на $500 млн. срывается. Речь идет о ценных бумагах, выпущенных госкомпанией в 2004 году. Срок их погашения наступает 30 сентября. Сейчас «Нафтогаз», ссылаясь на затруднительное финансовое положение, пытается отсрочить выплату долга. Но держатели еврооблигаций НАКа объединяются, чтобы не допустить этого. Главную роль в данном процессе играет белизская компания Corlblow Trade International Ltd., представляющая интересы российских инвесторов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/u-naftogaza-s-restrukturizaciej-129120/

* * *

Также «Дело» в материале «Украине оказывают максимум доверия» пишет - государственные еврооблигации Украины достигли своей наивысшей стоимости с начала 2009 года…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/ukraine-okazyvajut-maksimum-doverija-129114/

* * *

«Дело» в публикации «Украина не договорилась о закупке дешевого сахара в Беларуси» пишет - переговоры о закупке Украиной 50 тыс. тонн белорусского сахара, которые были начаты в середине августа, провалились. Цена для нашей страны была неприемлема…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukraina-ne-dogovorilas-zakupke-deshevogo-sahara-v-belarusi-129109/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Виктор Ющенко указал на решение» пишет – вчера Виктор Ющенко своим указом поручил Кабинету министров выполнить решение Совета нацбезопасности и обороны, касающееся брюссельской декларации. Между тем, в документе главы государства предусмотрено лишь незначительное усиление статуса "Укртрансгаза", а не выделение компании из состава НАК "Нафтогаз Украины". По мнению экспертов, украинская сторона не торопится выполнять решения, предусмотренные декларацией, из-за переговоров с Россией об условиях закупки газа. А позже эти требования могут быть выполнены…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1227365

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк смотрит вперед» пишет - с конца октября в Украине вновь будут разрешены форвардные сделки с валютой. Их смогут заключать банки, не имеющие нарушений по нормативу валютной позиции. Банкиры отмечают, что после возрождения форвардного рынка гривня может несколько девальвировать, но в конечном счете подобные операции позволят стабилизировать нацвалюту…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1227357

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Янукович отыгрывает госдачу» пишет - лидер регионалов вчера объявил себя собственником бывшей госдачи в Новых Петривцах. Издание выяснило: даже по кризисным ценам, стоимость 137-гектарного имения – 205 млн. долларов…

http://mycityua.com/articles/country/2009/08/28/090654.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Виталий Кличко, Олег Пинчук и Кристина Черновецкая ведут детей в первый класс» подает результаты собственного исследования, в какие учебные заведения отправляют своих детей украинские випы…

http://www.segodnya.ua/news/14074400.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Нацбанк взялся за дрессуру учетной ставки» пишет - НБУ издал еще одно постановление, на сей раз расписывающее условия изменения учетной ставки. По идее, должны подешеветь кредиты. Но это, скорее, будущее, чем реальное…

http://economics.unian.net/rus/detail/19872

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Спрыгнул без парашюта» пишет - президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин не стал брать пример с топ-менеджеров энергокомпаний: он отказался от «золотого парашюта», который полагался ему при увольнении – 2 млн. долларов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/28/211887

* * *

Издание «Известия» в публикации «Россия - Белоруссия: кредит отношениям вредит» пишет - Дмитрий Медведев встретился в четверг с Александром Лукашенко. В Кремле всячески подчеркивали неформальный характер визита белорусского лидера, который, так и не добившись получения очередного российского кредита, все же вынужден был пойти на уступки. Небольшие, но все же: Лукашенко заявил, что Белоруссия вновь готова взять на себя председательство в ОДКБ (его предыдущий политический демарш был связан как раз с игнорированием этой организации) и встретиться с Медведевым уже в ноябре в рамках саммита ЕврАзЭС…

http://www.izvestia.ru/politic/article3132369/

(УНИАН)