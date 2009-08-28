Украина приглашает российские компании к участию в приватизации

Украинская сторона приглашает российские компании принять участие в приватизации объектов на территории Украины.

Об этом сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в интервью радиостанции «Эхо Москвы» после встречи с министром экономического развития РФ Эльвирой НАББИУЛИНОЙ.

Как заявил Б.ДАНИЛИШИН, украинская сторона проинформировала Э.НАБИУЛИНУ о возможностях, которые открываются в связи с возможной приватизацией некоторых украинских предприятий.

«Будем надеяться, что в их приватизации будет принимать участие и российский капитал», - заявил министр.

По его словам, на встрече было отмечено, что с российской стороны в Украине работают более 3,5 тыс. предприятий и «их количество увеличивается, даже несмотря ни на что». Увеличиваются также украинские инвестиции в Россию. «То есть, идет равномерный процесс экономического сближения, инвестиционного сотрудничества, который не может не радовать наши страны», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

По словам министра экономики Украины, несмотря на финансовый кризис и падение товарооборота, Украина и Россия остаются основными торговыми партнерами.

«Я думаю, что политика взаимного стратегического торгового сотрудничества, несмотря на любые преграды, должна проводиться и в дальнейшем», - заявил он.

Б.ДАНИЛИШИН также отметил, что по вопросу проблем с поставками отдельных видов продукции на рынки стран они договорились с Э.НАББИУЛИНОЙ провести дополнительные консультации, а по некоторым наименованиям продукции – вынести вопрос на заседания глав правительств.

При этом министр отметил, что украинский товарооборот претерпел диверсификацию – «это продукция не только сырьевая, а более высокого уровня».