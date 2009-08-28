Президент обеспокоен финансированием ВСУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, в котором выразил серьезную обеспокоенность критической ситуацией, сложившейся на сегодня в Вооруженных Силах Украины в отношении способности гарантированно выполнять задачи по защите государства.

Как сообщает официальный сайт Президента, по мнению В.ЮЩЕНКО, главной причиной такого положения является непринятие правительством необходимых мер для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Украины, как это определено Конституцией Украины.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что нынешние объемы бюджетного финансирования Министерства обороны Украины не отвечают реальным потребностям и программам развития ВСУ и не дают возможности реализовать меры для поддержки их боеспособности на должном уровне и практически на нет сводят все усилия по предотвращению негативных процессов в сфере обороны государства.

«Определение в 2009 году оборонных расходов по общему фонду государственного бюджета Украины на сумму 7,4 млрд. грн. и нереальный в отношении его наполнения специальный фонд (4,2 млрд. грн.) привели к потере позитивных тенденций в развитии украинской армии, которые были заложены в предыдущие годы. Из-за ограниченности средств Вооруженные Силы Украины в несколько раз уменьшили интенсивность оперативной и боевой подготовки войск и отказались от проведения межвидовых учений на полигонах. Можно констатировать, что такие объемы финансирования разрушают основную составляющую Военной организации государства, для восстановления которого понадобится не один год, даже при условии значительного увеличения оборонного бюджета страны», – констатирует В.ЮЩЕНКО.

Глава государства обращает внимание руководителя правительства и на то, что уже на сегодняшний день необходимо, в частности, для денежного обеспечения военнослужащих 508,1 млн. грн., на содержание личного состава - 234,7 млн. грн., для обеспечения горюче-смазочными материалами - 325,4 млн. грн., на расчеты с поставщиками энергоносителей, за коммунальные услуги -180 млн. грн.

«Считаю недопустимым, учитывая соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О состоянии и безотлагательных мерах по финансированию потребностей Вооруженных Сил Украины в 2009 году в объемах, необходимых для обеспечения обороны государства», введенного в действие Указом Президента Украины от 4 июня 2009 года № 399, последующее промедление Кабинета министров Украины с принятием безотлагательных шагов по устранению кризисных явлений в оборонной сфере», – отмечает глава государства.

Отдельное внимание правительства Президент уделяет вопросам финансового обеспечения потребностей ВСУ при формировании оборонного бюджета на 2010 год.

«Предельный объем финансирования на сумму 7482,4 млн. грн. (37,6% минимальной потребности) и планирование обеспечения важнейших направлений деятельности Вооруженных Сил Украины (пяти бюджетных программ) в следующем году за счет Стабилизационного фонда являются проявлением жесткого административного давления на руководство Министерства обороны Украины и признаком безответственного отношения к решению неотложных проблем в сфере обороны нашего государства», – говорится в письме.

Ввиду того, что решение затронутых вопросов является исключительно полномочиями Кабинета министров Украины, Президент просит премьер-министра безотлагательно рассмотреть состояние финансирования Вооруженных Сил Украины для обеспечения необходимого уровня обороноспособности и национальной безопасности Украины.