Анонс на 28 августа

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осуществит рабочую поездку в Луганскую область. В Свердловске и Ровеньках она примет участие в торжественных собраниях, посвященных Дню шахтера.

Пресс-конференция на тему: «Атомная безопасность Украины».

Пресс-конференция на тему: «Девальвация национальной денежной единицы: кто виноват? Что делать?».

Пресс-конференция на тему: «Особенности осуществления государственного надзора за состоянием промышленной безопасности и охраны труда в условиях экономического кризиса. Состояние, проблемы, перспективы».

Брифинг на тему: «Как может повлиять на динамику депозитов новый проект НБУ о запрете досрочного изъятия средств со срочных счетов?».

В УНИАН пресс-конференция на тему: “Впервые в Украине - первая публичная безалкогольная свадьба, выставленная на продажу!”.