Анонс на 28 августа
Юлия Тимошенко будет находиться с рабочей поездкой в Луганской области.Пресс-конференция на тему: «Атомная безопасность Украины».Брифинг на тему: «Как может повлиять на динамику депозитов новый проект НБУ о запрете досрочного изъятия средств со срочных счетов?».
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осуществит рабочую поездку в Луганскую область. В Свердловске и Ровеньках она примет участие в торжественных собраниях, посвященных Дню шахтера.
Пресс-конференция на тему: «Атомная безопасность Украины».
Пресс-конференция на тему: «Девальвация национальной денежной единицы: кто виноват? Что делать?».
Пресс-конференция на тему: «Особенности осуществления государственного надзора за состоянием промышленной безопасности и охраны труда в условиях экономического кризиса. Состояние, проблемы, перспективы».
Брифинг на тему: «Как может повлиять на динамику депозитов новый проект НБУ о запрете досрочного изъятия средств со срочных счетов?».
В УНИАН пресс-конференция на тему: “Впервые в Украине - первая публичная безалкогольная свадьба, выставленная на продажу!”.