Гончарук обсудил со шведами вопросы саммита Украина-ЕС

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК обсудил со шведскими должностными лицами вопросы подготовки к Саммиту Украина-ЕС, провести который планируется 4 декабря нынешнего года в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, А.ГОНЧАРУК находится в рабочей поездке в Стокгольме.

Сегодня заместитель главы Секретариата Президента Украины встретился с государственным секретарем министра Швеции по делам ЕС Марией ОСЕНИУС. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии внутренней политической и экономической ситуации в Украине и в Европейском Союзе, обсудили перспективы реализации приоритетов шведского председательства в ЕС, в частности в отношении борьбы с последствиями финансового кризиса и климатическими изменениями, очертили содержательные вопросы подготовки к предстоящему Саммиту Украина-ЕС.

Кроме того, А.ГОНЧАРУК провел встречу с государственным секретарем по делам ЕС и внешних отношений премьер-министра Швеции Густавом ЛИНДОМ. Во время встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему Саммиту Украина-ЕС 4 декабря нынешнего года в Киеве. Также были обсуждены перспективы реализации приоритетов Украины в отношениях с Европейским Союзом во время председательства Швеции в ЕС на протяжении второго полугодия 2009 года, в частности в отношении переговорного процессу о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и последующей либерализации визового режима.

Г.ЛИНД отметил важное место, которое занимает Украина в приоритетах шведского председательства, и подчеркнул решительную готовность официального Стокгольма способствовать постепенной интеграции Украины в Европейский Союз.