ГЛАВНОЕ на 28 августа (день)

Финансы

Сегодня Международный валютный фонд проводит дополнительное размещение своей валюты – специальных прав заимствования (SDRs) - среди 186 членов на общую сумму 250 млрд. долл. США.

Как указано в сообщении директора департамента внешних связей МВФ, размещенном на официальном сайте Фонда, Украина, в соответствии с ее квотой в Фонде, получит в золотовалютные резервы 1 млрд. 589 млн. долл. На 9 сентября запланировано доразмещение специальных прав заимствования, в пределах которого Украина получит еще 456 млн. долл.

В соответствии со статьей Соглашений МВФ, эти средства, которые являются частью уставного фонда МВФ, лишь формально являются обязательствами страны-члена Фонда. Начисление процентов на эти средства начинается тогда, когда они начинают расходоваться.

Украина присоединилась к МВФ 3 сентября 1992 года.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) рассмотрит вопрос выделения кредита на сумму 400 млн. грн. для реабилитации финансового сектора Украины 17 сентября.

Об этом говорится в сообщении ВБ, переданном агентству УНИАН.

В представительстве ВБ в Украине сообщили, что Украина выполнила все условия, необходимые для получения первого транша в 400 млн. долл. кредита на поддержку финансового сектора.

Планируется, что средства в рамках Кредитной программы поддержки финсектора Украины на общую сумму 750 млн. долл. будут направлены в общий фонд госбюджета – на покрытие дефицита. Кредит предоставляется на 30 лет с пятилетней отсрочкой. В этот период государство будет платить лишь проценты по кредиту. Ориентировочная ставка – шестимесячный LIBOR+0,17%.

Второй транш кредита – в 350 млн. долл. будет предоставлен Украине при реализации принятой программы поддержки, в частности окончательной реструктуризации рекапитализированных банков, соблюдении всеми банками норматива адекватности капитала в 10%, реорганизации несистемных банков, поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц, введении консолидированного надзора и раскрытии информации о реальных собственниках банков.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,47 грн./долл., продают – по 8,55 грн./долл. Курс немного повысился по сравнению с 27 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,51 грн./долл., по продаже – 8,50-8,56 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,2%, по сравнению с 27 августа, и составляет сегодня 12,02 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 12,29 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,35 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 27 августа, сегодня немного повысился и составляет 0,2539/0,2692 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2655 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,45 грн./долл., продажи – 8,55 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,51 грн./долл., по продаже – 8,54-8,56 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 12,06 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 12,28 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,16 грн./евро, по продаже – в пределах 12,25-12,40 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 27 августа, повысился на 0,5% и составляет сегодня 0,2514 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2709 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,2655 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,45/8,54 грн., евро – 12,05/12,25 грн., рубль – 0,255/0,268 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,54 грн., евро – 11,70/12,40 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,259/0,269 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 28 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,989, к евро – 11,398705, к российскому рублю – 0,25249.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,5030/8,5345, к 12:00 цены повысились – 8,5130/8,5385 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2688/0,2701, к 12:00 цены поднялись - 0,2692/0,2705.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,5388 (-0,1237).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4328/1,4330, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1815/12,2180, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1925/12,2355.

ТЭК

Поставки украинской электроэнергии в адрес компании Zomar s.a. (Польша), приостановленные в июне текущего года, будут возобновлены 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор госпредприятия «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО.

«Возобновление экспорта украинской электроэнергии в Польшу стало возможным благодаря постоянной работе «Укринтерэнерго» с польским контрагентом по нахождению взаимоприемлемого варианта осуществления таких поставок, с учетом наметившегося роста цен на электроэнергию на внутреннем рынке этой страны и девальвации национальной валюты. Все эти факторы привели к тому, что относительно дорогая украинская электроэнергия стала конкурентоспособной у наших соседей», - сказал директор «Укринтерэнерго».

Мощность поставок в Польшу, по словам директора госпредприятия, составит порядка 120 МВт. Электроэнергия будет экспортироваться в Польшу практически ровным графиком.

В.БОНДАРЕНКО также отметил, что с началом экономического кризиса цены на электроэнергию на европейских рынках, в том числе, польском, значительно снизились, в отличие от оптовой рыночной цены на электроэнергию в Украине, которая «имеет тенденцию к постоянному повышению».

Он напомнил, что «Укринтерэнерго» 1 июня 2009 года возобновило поставки электроэнергии в Польшу, однако 12 июня было вынуждено их приостановить из-за изменения порядка формирования цены покупки электроэнергии в Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ) Украины для ее дальнейшего экспорта, обусловленного внесением изменений в законодательство.

В.БОНДАРЕНКО пояснил, что «Укринтерэнерго» с июня 2009 года покупает электроэнергию на ОРЭ для ее дальнейшего экспорта на общих основаниях по почасовым оптовым рыночным ценам. Ранее госпредприятие приобретало электроэнергию по ценам, которые Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины утверждала для каждого внешнеэкономического контракта «Укринтерэнерго».

Он также сообщил, что «Укринтерэнерго» с июля удвоило мощность поставок в Белоруссию со 180 МВт до 380 МВт.

«Благодаря усилиям «Укринтерэнерго» и выполнению заключенных ранее контрактов удалось преломить наметившуюся тенденцию сокращения объемов экспорта украинской электроэнергии», - подчеркнул В.БОНДАРЕНКО.

Поставки в западном направлении в мае и августе текущего года были ограничены проведением ремонтов на межгосударственных линиях электропередачи, соединяющих «остров Бурштынской ТЭС» с энергосистемами Румынии, Венгрии и Словакии, а также на Бурштынской ТЭС, добавил директор госпредприятия.

Собрание акционеров ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.), назначенное на 28 августа, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правления по правовым вопросам «Укртатнафты» Валерий КОРНЕЛЯК.

По его словам, для участия в собрании акционеров прибыли представители только одного акционера – ООО «Корсан», которому принадлежит около 20% акций предприятия.

«Прибыли только представители «Корсана». «Нафтогаз Украины» и татарстанские акционеры не прибыли для участия в собрании», - сказал он.

При этом В.КОРНЕЛЯК отметил, что была открыта процедура регистрации акционеров для участия в собрании, на которой присутствовал представитель Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Он также напомнил, что инициатором проведения собрания акционеров была НАК «Нафтогаз Украины» и, по его словам, «не понятно, почему представители компании не прибыли для участия в собрании акционеров «Укртатнафты».

(УНИАН)