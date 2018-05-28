Мордобой на одесском «Северном» с привкусом политики

Микс политики и кризиса – бомба замедленного действия. Но время рвануть все равно придет. Это засвидетельствовала ситуация на одесском рынке «Северный».

21 августа предприниматели этого рынка «опротестовали» повышение арендных ставок за торговые павильоны дымовыми шашками, петардами, избиением директора рынка и блокированием 6-полосной Николаевской трассы.

Тогда около сотни торговцев не пустили на территорию рынка инициатора роста затрат, нового директора «Северного» Дмитрия Назарова, прибывшего в сопровождении охраны. Как сообщили очевидцы вспыхнувшего на «Северном» конфликта, в отместку Д.Назаров распорядился заварить их контейнеры с товарами. Предприниматели оказали сопротивление, ссылаясь на то, что претензии администрации на данный момент рассматриваются в суде.

В охранников и директора полетели помидоры, яйца, дымовые шашки. Протестующие оттеснили Д.Назарова к админзданию и, по словам очевидцев, вынудили укрыться от атаки в помещении.

Когда Д.Назаров удалился в свой кабинет, за ним последовали инициаторы потасовки и вступили в схватку с его охранниками. А позже петардами и пакетами с хлорной известью взбунтовавшиеся предприниматели «выкурили» руководителя рынка на улицу и избили его на глазах у милиции и толпы зевак, а само помещение подожгли.

По данным Одесского горуправления милиции, в результате майор милиции получил ожог глаз 2-3 степени. Он госпитализирован, и неизвестно, смогут ли медики восстановить ему зрение. Ожоги верхних дыхательных путей получил лейтенант милиции. «Серьезно также пострадали два охранника директора рынка. У них различные травмы, в том числе переломы переносиц и ушибы», - рассказал УНИАН руководитель горуправления милиции Эдуард Добрынин. При этом он подчеркнул, что никто из протестовавших предпринимателей, затеявших жестокую потасовку, не получил в ходе схватки серьезные травмы.

Не удовлетворившись результатами потасовки на рынке, группа протестующих предпринимателей во второй половине дня заблокировала одну из наиболее важных городских магистралей – 6-полосную Николаевскую дорогу, соединяющую центр Одессы с 300-тысячным «спальным» жилмассивом Котовского. Они потребовали оперативного вмешательства властей в сложившуюся на «Северном» ситуацию.

Тут предпринимателей в их требованиях «разобраться с произволом нового руководства «Северного» поддержали прохожие и местные жители.

По мнению одесских правоохранителей, за «мордобоем» на рынке и шоу на Николаевской дороге» стоит местная политическая сила - «Родына». В качестве доводов, в частности, приводится факт, что «утихомирить» взбунтовавшихся предпринимателей после 21.00 приехал член политсовета партии «Родына» Сергей Бовбалан, предложивший прекратить движение по пешеходному переходу, блокирующее проезд.

В это же время партия «Родына» выступила с заявлением в защиту предпринимателей рынка «Северный». Ее активисты в последние недели проводили митинги и другие акции, привлекая к участию в них предпринимателей рынка, находящегося в частной собственности. Как отмечается в обнародованном документе «Родыны», «предприниматели «Северного», защищая себя и свою собственность, ответили захватчикам силой». Авторы заявления обещают добиться «справедливости на «Северном», иначе «виновники этих трагических событий в очередной раз останутся безнаказанными».

Что касается нынешнего положения дел, то, как сообщил начальник УМВД Украины в Одессе Эдуард Добрынин, по фактам спровоцированных кровавых столкновений на рынке «Северный» возбуждены и расследуются ряд уголовных дел.

«В частности, ведутся расследования дел по фактам избиения предпринимателей охраной директора рынка, а также поджога административного здания рынка и сопротивления работникам правоохранительных органов, - отмечает Э.Добрынин. - Третье уголовное дело возбудила прокуратура - по факту нанесения телесных повреждений сотруднику милиции во время обеспечения правопорядка на рынке «Северный».

Примечательно, добавил начальник горУВД, что «политические силы, которые стоят за организацией противостояния на рынке «Северный», не остались безучастными и к законным действиям правоохранителей – привели 27 августа активных участников событий на «Северном» к зданию горУВД, пытаясь любыми способами воздействовать на сотрудников милиции. Только психологически давить на нас бесполезно».

Как подчеркнул Э.Добрынин, «ситуация - под контролем. А в случае попытки организации силового варианта, мы готовы действовать в соответствии с законом. На территории горУВД Одессы в данный момент находится спецподразделение».

Решительными действиями сотрудников правоохранительных органов, отметил начальник милиции Одессы, 27 августа уже пресечены попытки столкновений представителей партии «Родына» и группы предпринимателей под стенами здания Суворовского РОВД Одессы…

(По материалам УНИАН)