Минфин разработал концепцию регулирования игорного бизнеса

Министерство финансов Украины разработало концепцию проекта закона «О государственном регулировании деятельности в сфере игорного бизнеса».

Об этом сказано в сообщении пресс-службы министерства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно концепции, лицензированными видами хозяйственной деятельности в сфере игорного бизнеса являются производство, оптовая и розничная продажа игорного оборудования, организация и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в букмекерских конторах, в электронном игорном заведении.

Лицензия на осуществление лицензированного вида хозяйственной деятельности в сфере игорного бизнеса является бессрочной.

Плата за лицензию вносится в срок, определенный Кабинетом министров в следующем размере: 2 млн. грн. – на организацию и проведение азартных игр в казино и в залах игровых автоматов, 1 млн. грн. – на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и через электронное заведение, 5 млн. грн. – на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной продаже игорного оборудования.

На каждое игорное заведение выдается приложение к лицензии, за которое ежегодно вносится плата в следующем размере: 100 тыс. грн. – на каждое казино и зал игровых автоматов; 50 тыс. грн. – за каждую букмекерскую контору. Плата за приложение к лицензии направляется в Государственный бюджет.

В случае нарушения субъектом хозяйствования сроков перечисления платы за лицензию и/или приложение к лицензии, действие указанных документов по решению органа лицензирования подлежит аннулированию.

Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо, уставный капитал которого должен превышать 10 млн. грн. – для предпринимателей, которые проводят азартные игры в казино или в залах игровых автоматов и через электронное игорное заведение, а также 5 млн. грн. – для предпринимателей, которые проводят азартные игры исключительно в букмекерской конторе.

Уставный капитал должен формироваться исключительно в денежной форме.

Размер чистых активов организатора азартных игр по результатам финансового года должен быть не меньше размера его уставного капитала.

Игорное оборудование должно принадлежать организаторам азартных игр исключительно на праве собственности.

Организаторы азартных игр должны размещать выигрышный (призовой) фонд на небюджетном счете, открытом в Государственном казначействе, или в кассах их игорных заведений в пределах лимита, определенного согласно законодательству. Размер выигрышного (призового) фонда, который размещается на небюджетном счете, на конец каждого рабочего дня должен составлять не меньше 500 тыс. грн. для каждого игорного заведения.

Принятие ставок в азартных играх и выплата выигрышей по результатам их проведения, кроме пари и/или тотализатора, может осуществляться исключительно в безналичной денежной форме.

Организаторы азартных игр могут размещать игорные заведения исключительно в игорных зонах за пределами населенных пунктов, которые определяются Кабинетом министров. Такие зоны могут создаваться только на землях государственной или коммунальной собственности. Право аренды земельного участка в пределах зоны для размещения игорного заведения можно получить по результатам проведения аукциона, порядок проведения которого определяется Кабмином. Передача земельных участков, расположенных в пределах зоны, в частную собственность запрещается.

Игорные зоны в пределах населенных пунктов могут размещаться исключительно в помещениях гостиниц со статусом не меньше четырех звезд. В таких зонах позволяется размещать исключительно казино.

Общая площадь казино и зала игровых автоматов должна быть более 500 кв. м, включая площадь служебных помещений. В казино размещается не меньше шести игровых столов, из которых один с кольцом рулетки. В зале должно размещаться не меньше 60 игровых автоматов из расчета 6 кв. м на один автомат.

Технически в программном обеспечении игрового автомата процент выигрыша игроков должен составлять не меньше 80% объема принятых на таком автомате ставок. Срок эксплуатации автомата – 5 лет от даты его производства.

Игроком в азартной игре может быть физлицо, которому на дату участия в азартной игре исполнился 21 год.

Ставка налога с дохода, полученного организатором азартных игр, составляет 15%.

Стоимость торгового патента на осуществление операций по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса устанавливается местным самоуправлением по согласованию с Минфином в фиксированном размере (за год), но не может быть меньше, чем действующая стоимость такого торгового патента для использования соответствующего игорного оборудования, увеличенная в три раза, кроме случаев использования кегельбанов и столов для бильярда.

Максимальная стоимость торгового патента на предоставление услуг в сфере игорного бизнеса, кроме использования кегельбанов и столов для бильярда, не может превышать указанной выше минимальной стоимости такого патента в три раза.

При проведении в Украине азартных игр без соответствующей лицензии организаторы будут привлекаться к уголовной и административной ответственности независимо от размера дохода, полученного от такой деятельности.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня.

Закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Со дня вступления в силу данного закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу этого закона, аннулируются.

Кабинет министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.

13 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО признала, что законодательное запрещение игорного бизнеса привело к тенизации этой сферы деятельности.