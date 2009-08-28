Туск планирует провести встречу с Тимошенко

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК подтвердил запланированное проведение двусторонней встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО 1 сентября в Польше.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Варшаве, Д.ТУСК и Ю.ТИМОШЕНКО планируют во время встречи обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Запланирована получасовая встреча премьеров Украины и Польши в рамках мероприятий к 70-й годовщине начала Второй мировой войны.

В посольстве не исключили проведение двусторонних встреч Ю.ТИМОШЕНКО с руководителями правительств других стран, которые также будут принимать участие в мероприятиях в Гданьске.

В то же время, по состоянию на сегодняшний день, по сообщению посольства, такие встречи пока не подтверждены.

По данным польских СМИ, в мероприятиях 1 сентября планируют принять участие руководители правительств около 20 стран, среди которых премьер-министр России Владимир ПУТИН, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, премьер-министр Франции Франсуа ФИЙОН, глава правительства председательствующей в Евросоюзе Швеции Фредрик РЕЙНФЕЛЬДТ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН планируют провести 1 сентября в Гданьске двустороннюю встречу.