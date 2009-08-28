Главное на 28 августа (вечер)

Финансы

Государственный долг Украины в июле 2009 года увеличился на 16% и составил 33,262 млрд. долл., или 256 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«На протяжении января-июля 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 66,639 млрд. грн. (35,18%), в основном за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы “стенд-бай” в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставления государственных гарантий за отчетный период», - говорится в сообщении.

При этом в Минфине отмечают, что государственный внешний долг увеличился на 35,148 млрд. грн. (40,86%), государственный внутренний долг увеличился на 19,115 млрд. грн. (42,79%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 12,377 млрд. грн. (21,08%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Министерство финансов Украины разработало концепцию проекта закона «О государственном регулировании деятельности в сфере игорного бизнеса».

Об этом сказано в сообщении пресс-службы министерства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно концепции, лицензированными видами хозяйственной деятельности в сфере игорного бизнеса являются производство, оптовая и розничная продажа игорного оборудования, организация и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в букмекерских конторах, в электронном игорном заведении.

Лицензия на осуществление лицензированного вида хозяйственной деятельности в сфере игорного бизнеса является бессрочной.

Плата за лицензию вносится в срок, определенный Кабинетом министров в следующем размере: 2 млн. грн. – на организацию и проведение азартных игр в казино и в залах игровых автоматов, 1 млн. грн. – на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и через электронное заведение, 5 млн. грн. – на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной продаже игорного оборудования.

На каждое игорное заведение выдается приложение к лицензии, за которое ежегодно вносится плата в следующем размере: 100 тыс. грн. – на каждое казино и зал игровых автоматов; 50 тыс. грн. – за каждую букмекерскую контору. Плата за приложение к лицензии направляется в Государственный бюджет.

В случае нарушения субъектом хозяйствования сроков перечисления платы за лицензию и/или приложение к лицензии, действие указанных документов по решению органа лицензирования подлежит аннулированию.

Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо, уставный капитал которого должен превышать 10 млн. грн. – для предпринимателей, которые проводят азартные игры в казино или в залах игровых автоматов и через электронное игорное заведение, а также 5 млн. грн. – для предпринимателей, которые проводят азартные игры исключительно в букмекерской конторе.

Уставный капитал должен формироваться исключительно в денежной форме.

Размер чистых активов организатора азартных игр по результатам финансового года должен быть не меньше размера его уставного капитала.

Игорное оборудование должно принадлежать организаторам азартных игр исключительно на праве собственности.

Организаторы азартных игр должны размещать выигрышный (призовой) фонд на небюджетном счете, открытом в Государственном казначействе, или в кассах их игорных заведений в пределах лимита, определенного согласно законодательству. Размер выигрышного (призового) фонда, который размещается на небюджетном счете, на конец каждого рабочего дня должен составлять не меньше 500 тыс. грн. для каждого игорного заведения.

Принятие ставок в азартных играх и выплата выигрышей по результатам их проведения, кроме пари и/или тотализатора, может осуществляться исключительно в безналичной денежной форме.

Организаторы азартных игр могут размещать игорные заведения исключительно в игорных зонах за пределами населенных пунктов, которые определяются Кабинетом министров. Такие зоны могут создаваться только на землях государственной или коммунальной собственности. Право аренды земельного участка в пределах зоны для размещения игорного заведения можно получить по результатам проведения аукциона, порядок проведения которого определяется Кабмином. Передача земельных участков, расположенных в пределах зоны, в частную собственность запрещается.

Игорные зоны в пределах населенных пунктов могут размещаться исключительно в помещениях гостиниц со статусом не меньше четырех звезд. В таких зонах позволяется размещать исключительно казино.

Общая площадь казино и зала игровых автоматов должна быть более 500 кв. м, включая площадь служебных помещений. В казино размещается не меньше шести игровых столов, из которых один с кольцом рулетки. В зале должно размещаться не меньше 60 игровых автоматов из расчета 6 кв. м на один автомат.

Технически в программном обеспечении игрового автомата процент выигрыша игроков должен составлять не меньше 80% объема принятых на таком автомате ставок. Срок эксплуатации автомата – 5 лет от даты его производства.

Игроком в азартной игре может быть физлицо, которому на дату участия в азартной игре исполнился 21 год.

Ставка налога с дохода, полученного организатором азартных игр, составляет 15%.

Стоимость торгового патента на осуществление операций по предоставлению услуг в сфере игорного бизнеса устанавливается местным самоуправлением по согласованию с Минфином в фиксированном размере (за год), но не может быть меньше, чем действующая стоимость такого торгового патента для использования соответствующего игорного оборудования, увеличенная в три раза, кроме случаев использования кегельбанов и столов для бильярда.

Максимальная стоимость торгового патента на предоставление услуг в сфере игорного бизнеса, кроме использования кегельбанов и столов для бильярда, не может превышать указанной выше минимальной стоимости такого патента в три раза.

При проведении в Украине азартных игр без соответствующей лицензии организаторы будут привлекаться к уголовной и административной ответственности независимо от размера дохода, полученного от такой деятельности.

Национальный банк Украины намерен в сентябре продавать принадлежащие ему облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам №14-011/4039-16160 от 28 августа, текстом которого располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что с целью регулирования денежно-кредитного рынка и на основании анализа состояния рынка государственных ценных бумаг и прогноза его развития в дальнейшем… принято решение об участии Национального банка в торгах государственными облигациями Украины, которые находятся в собственности Национального банка, с обязательной гарантией их выкупа у владельцев в любое время», - говорится в документе.

Национальный банк Украины 2 сентября проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 4 сентября – по продаже швейцарских франков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. для аукциона 2 сентября и 10 тыс. швейцарских франков для аукциона 4 сентября. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 2 и 4 сентября, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - отмечает НБУ.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5030/8,5345, к 12:00 цены повысились до 8,5130/8,5385. К закрытию торгов ценовые уровни упали – 8,5025/8,5165 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре евро-гривня с ценой отсечения 11,4100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2701, к 12:00 цены поднялись до 0,2692/0,2705. К закрытию торгов цены снизились – 0,2687/0,2699. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,5656 (-0,0969).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4328/1,4330, а к 15:20 выросли до 1,4360/1,4362. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1815/12,2180, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1925/12,2355. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне сконцентрировались в диапазоне 12,1955/12,2180.

НБУ установил на 31 августа следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 798.9000 (на 28 августа – 798.9000)

100 EUR – 1147.5400 (на 28 августа – 1139.8705)

10 RUR – 2.5307 (на 28 августа – 2.5249)

Новости ТЭК

Для того чтобы оплатить закачанный в хранилища в августе российский газ, в начале сентября Национальному банку Украины не нужно будет проводить эмиссию гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Газ будет оплачен, и оплачен не эмиссионным способом», – сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией о сокращении объемов закупки газа в 2010 году «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» до 27 млрд. кубометров.

Отметим, на сегодняшний день руководство НАК «Нафтогаз Украины» обсуждает с руководством ОАО «Газпром» возможность сокращения объемов закупки российского газа в 2010 году.

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-июле 2009 года увеличили объемы добычи газа на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 11,415 млрд. кубометров.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В частности, в январе-июле т.г. предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", сократили объемы добычи нефти и газового конденсата на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млн. 166,6 тыс. тонн.

Министерство топлива и энергетики обратилось к Национальному банку Украины с просьбой рассмотреть возможность закупок НАЭК «Энергоатом» иностранной валюты по официальному курсу для выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам.

Об этом сказано в письме министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА на имя председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, профильное министерство просит разрешить «Энергоатому» прямые закупки по официальному курсу долларов США и российских рублей для расчетов с российскими контрагентами за поставки свежего и вывоз отработанного ядерного топлива.

Согласно сопроводительной записке к письму, составленной президентом НАЭК «Энергоатом» Юрием НЕДАШКОВСКИМ, в связи с курсовыми колебаниями гривни по отношению к доллару убыток компании в т.г. только по операциям закупки свежего ядерного топлива прогнозируется на уровне 350-400 млн. грн. В целом в текущем году «Энергоатом" планирует закупить у ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) топливо на сумму 501 млн. долл. При этом согласно условиям контракта ежедекадные платежи российскому поставщику должны составлять 17,33 млн. долл. По состоянию на 18 августа текущая задолженность «Энергоатома» перед «ТВЭЛ» за отгруженное топливо составляла 48,5 млн. долл. Также по контракту с ФГУП «Горно-химический комбинат» за услуги вывоза отработанного ядерного топлива украинский атомный оператор в 2009 году должен уплатить 1,555 млрд. российских рублей.

Кроме того, Минтопэнерго попросил НБУ рассмотреть возможность предоставления рефинансирования государственных ОАО «Ощадбанк» и ОАО «Укрэксимбанк» в объеме 500 млн. грн. для дальнейшего кредитования НАЭК «Энергоатом» для покрытия дефицита платежного баланса.

В письме отмечается, что на сегодняшний день «Энергоатом» в полном объеме исчерпал свои кредитные лимиты в указанных госбанках. Кроме того, в мае атомный оператор вынужден был полностью погасить свои обязательства в размере 60 млн. швейцарских франков по кредиту, привлеченному у ЗАО «Альфа-Банк». Также по итогам I полугодия «Энергоатом» уплатил в госбюджет 561,1 млн. грн., тогда как структурой тарифа компании предусмотрена уплата данного налога в объеме 284,4 млн. грн.

Минтопэнерго направило указанное письмо НБУ во исполнение поручения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО от 11 августа. Премьер дала такое поручение по итогам рассмотрения докладной записки руководителя группы советников премьер-министра Виталия ГАЙДУКА.

Строительство и ЖКХ

Министерство регионального развития и строительства Украины 2 сентября т.г. вынесет на заседание Кабинета министров окончательный список жилых домов и объектов незавершенного строительства для приобретения Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) жилья гражданам, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, под определенный объем финансирования антикризисной программы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Жители Украины за январь-июль 2009 года оплатили жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 15,9 млрд. грн., что составляет 97,8% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Закарпатской, Тернопольской и Львовской областях (107,7-110,5%), самый низкий – в Киеве, Одесской области и Крыму (86,4-93,1%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного собственника личного счета в июле т.г. увеличились на 31,5% по сравнению с июлем 2008 года и с учетом электроэнергии составили 186 грн.

Столичная власть перечислила компании «Киевэнерго»1,8 млн. грн. за потребленную бюджетными организациями электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Сегодня город еще 1 млн. 800 тыс. (грн.) оплатил. Все требования, которые на сегодняшний момент вами («Киевэнерго») выставлены за электроэнергию по бюджетным организациям города, проплачены. Сегодня на 11 часов мы подписали последние платежки на 1 млн. 832 тыс. грн. за выставленные требования на этот момент», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также сообщил представителю компании «Киевэнерго», что город обязывается погасить все долги за электроэнергию, которую используют бюджетные организации до конца месяца.

Приватизация

Победителем конкурса по продаже государственного пакета ОАО «Днеправиа» в размере 94,572% + 1 акция признано ООО «Галтера» (г. Днепропетровск), сообщает официальный сайт Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Реализационная цена госпакета составила 59,0 млн. 17 тыс. грн. (начальная цена пакета составляла 58 млн. 415 тыс. грн.).

Как отметили в ФГИУ, в конкурсе принимала участие только одна компания - ООО «Галтера», которая и была признана победителем.

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