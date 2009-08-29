Гончарук обсудил имплементацию «Восточного партнерства»

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК обсудил с советником Президента Финляндии по вопросам внешней политики Алекси ХАРКОНЕНОМ вопрос имплементации проекта «Восточное партнерство».

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, встреча должностных лиц состоялась 28 августа в Хельсинки (Финляндская Республика).

А.ГОНЧАРУК и А.ХАРКОНЕН обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Украины и Финляндии, состояние выполнения договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Финляндии Тар’и ГАЛОНЕН в Украину, который состоялся 13-14 мая с.г., вопрос имплементации проекта «Восточное партнерство», подготовку к следующему Саммиту Украина-ЕС 4 декабря 2009 года в Киеве, перспективы реализации приоритетов Украины в отношениях с Европейским Союзом на протяжении второго полугодия 2009 года, в частности относительно переговорного процесса о заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, последующей либерализации визового режима и состояние реализации договоренностей, достигнутых по результатам Международной инвестиционной конференции Украина-ЕС по вопросам модернизации газотранспортной системы Украины (г. Брюссель, 23 марта 2009 года). Стороны обменялись мнениями относительно перспектив последующей диверсификации маршрутов энергоснабжения стран ЕС и путей укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС.

Также обсуждалось состояние украинско-российских и российско-финских отношений.

Кроме того, сегодня в рамках рабочей поездки в г. Хельсинки состоялась встреча А.ГОНЧАРУКА с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Финляндии Маркусом ЛЮРОЙ.

Стороны обменялись мнениями о развитии внутриполитической и экономической ситуации в Украине и в Европейском Союзе, обсудили перспективы реализации приоритетов Украины в отношениях с Европейским Союзом на протяжении второго полугодия 2009 года, в частности относительно борьбы с последствиями финансового кризиса и климатическими изменениями, очертили содержательные вопросы подготовки к следующему Саммиту Украина-ЕС 4 декабря 2009 года в Киеве.

Также обсуждалось состояние украинско-российских и российско-финских отношений.