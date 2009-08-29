Горбаль призывает власть и оппозицию к компромиссу

Руководитель столичной организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ призывает власть и оппозицию к поиску компромисса.

Об этом он сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 32(760) от 29 августа - 4 сентября 2009 года).

Он отметил, что Украина за все годы независимости не провела ни одной внятной экономической реформы, поэтому «выглядит в этой антикризисной истории жалко». «Как не было и достаточно понятной информационной поддержки, нацеленной на обеспечение этих реформ. Ситуацию усугубляет и «компетентность» сегодняшнего Кабмина. Вот вы говорите о якобы нами спровоцированном банкротстве парламента. А вы вообще видели хоть один системный правительственный документ под названием «Антикризисная программа»? Я лично не видел», – заявил В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, самый большой успех премьера Юлии ТИМОШЕНКО — рекапитализация банков. «Но и он вряд ли бы случился, если бы не настойчивые требования международных финансовых организаций, предоставляющих Украине миллиардные кредиты. Прибавьте к этому не совсем ясную ситуацию с энергоносителями, подготовку ЖКХ к зиме… Я уверен, что нас накроет еще не одна волна, но при этом я не уверен, что она ударит исключительно по ТИМОШЕНКО. Могут пострадать и власть, и оппозиция. Так что делать здесь какие-то предвыборные ставки, мягко говоря, некорректно», – сказал представитель ПР.

Отвечая на вопрос, в чем может пострадать оппозиция, он отметил, что «в принципе для избирателя депутат-оппозиционер остается таким же представителем власти, как и министры, и депутаты правящей коалиции. Для него все, кто в парламенте, кто в местном совете — все власть. И на будущих выборах он также может спросить: а что вы там все делали, что я так плохо живу?»

«Я бы в этой истории сделал упор на развитие поствыборной ситуации. На компромисс элит», – сказал депутат. При этом он добавил, что «не важно, как будет выглядеть этот компромисс. Будет это власть и оппозиция или одна большая власть. Его надо искать уже сегодня, а не 18 января (день проведения выборов Президента – УНИАН). Иначе вернемся в ту же точку».