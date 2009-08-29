Путин должен извиниться за ввод советских войск в Польшу в 1939 году

Премьер Российской федерации Владимир ПУТИН в 70-ю годовщину начала Второй мировой войны в Гданьске первого сентября должен извиниться перед польскими гражданами за ввод советских войск на польскую территорию 17 сентября 1939 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такого мнения придерживаются 76% поляков, опрошенных по этому поводу центром GFK Polonia по заказу газеты Rzeczpospolitа.

Такой необходимости не видят 18% опрошенных, а 6% не имеют собственного мнения по этому поводу.

Польские политики сомневаются, что В.ПУТИН, который на будущей неделе впервые с 2005 года будет находиться в Польше, попросит извинение.

Более того, они отмечают, что российская сторона в канун визита В.ПУТИНА развернула масштабную пропаганду обвинения поляков в сотрудничестве с гитлеровской Германией еще до того, как был подписан известный пакт Молотова-Риббентропа (тайные протоколы к которому разделяли территорию Польши между немцами и СССР - УНИАН).

По данным TVN, первого сентября, когда в Гданьске будут отмечать 70-ю годовщину начала Второй мировой войны, в Москве служба разведки РФ будет презентовать книгу «Секреты польской зарубежной политики 1935-45".

Польские медиа отмечают многочисленніе «провокационные» - согласно их оценкам – комментарии российских публицистов, историков и официальных должностных лиц, в которых они пытаются «отбелить» пакт Молотова-РибБентропа, обвиняя поляков в сотрудничестве с немцами задолго до того, как был заключен советско-немецкий пакт о ненападении.

В частности, среди озвученных обвинений, есть якобы попытка поляков договориться с немцами совместно напасть на Советский Союз.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября на Вестерплате в Гданьске планирует прибыть 20 глав правительств, среди которых В.ПУТИН и немецкий канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ.

В Польшу также прибудет глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Тайный протокол пакта министров иностранных дел Германии и СССР, который потом назвали пакт «Молотова-Риббентропа» от 23 августа 1939 года, обязывал советское правительство выступить против Польши в случае немецко-польского вооруженного конфликта.

17 сентября СССР ввел свои войска на территорию Польши, объясняя это необходимостью защиты имущества украинцев и белорусов, которые проживали на восточных территориях тогдашней Второй Жечи посполитой.

Формально объявленным основанием для ввода войск был якобы побег польского правительства из страны, что автоматически аннулировало договоры о ненападении, подписанные ранее поляками с советским правительством.

Польские историки утверждают, что ноту о вводе войск передали польскому послу в три часа ночи в тот момент, когда советские войска уже занимали территорию тогдашней Польши.