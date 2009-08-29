Главное на 29 августа (день)

Новости ТЭК

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу повысились на фоне позитивной макроэкономической статистики в США, сообщает Reuters.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,28 долл. - до 72,79 долл. за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,25 долл. - до 72,74 долл. за баррель.

На следующей неделе правительство Украины намерено определить размер инвестиций, которые необходимо привлечь в 2010 году под государственные гарантии для модернизации шахт Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам на брифинге в Макеевке после посещения шахты им. Бажанова.

«Мы договорились со всем руководством угольной отрасли, как говорят у нас, с угольными генералами, что мы следующий год делаем годом масштабной модернизации угольных предприятий… Для этого мы предусматриваем такой же механизм, какой мы использовали в этом году для авиапрома. То есть мы закладываем объем госгарантий, которые будут до конца следующей недели посчитаны в отрасли, и эти госгарантии будут использованы, чтобы брать на 25-30 лет под очень низкие проценты на мировых рынках финансы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство обеспечит финансирование программы по техническому переоснащению всех шахт Украины на безопасную систему УТАС к середине следующего года.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время посещения „Шахты им. В.Г.Бажанова” государственного предприятия „Макеевуголь”, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Премьер-министр заверила, что системой УТАС будут оснащены все без исключения угольные предприятия страны.

По ее словам, правительство уже в бюджете этого года выделило 100 млн. гривен на финансирование этой программы. «Уже с понедельника я начну эти финансовые ресурсы выделять, чтобы к середине 2010 года мы поставили точку и сказали: каждая шахта Украины имеет УТАС», - отметила премьер.

Президент Таджикистана запретил ввоз в страну с первого октября электроламп накаливания.

Как передает ИТАР-ТАСС, постановление с требованием полного перехода на их энергосберегающие аналоги было принято на заседании правительства Таджикистана под председательством Эмомали РАХМОНА.

«Я требую от всех ответственных лиц, в том числе, аппарата правительства четкого выполнения принятого нами в апреле нынешнего года постановления о комплексном переходе населения и всех хозяйствующих субъектов на энергосберегающие лампы в целях экономии электричества в условиях острого дефицита энергии», - заявил таджикский руководитель, обращаясь к участникам заседания. Э.РАХМОН также призвал предпринимателей и бизнесменов ввозить в республику такую бытовую технику, которая не «потребляет много энергии».

Для решения проблемы обеспечения дешевыми энергосберегающими лампами собственного производства правительство Таджикистана приняло решение о строительстве в республике двух специализированных заводов.

Финансы

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service подтвердило кредитные рейтинги Соединенных Штатов Америки на высшем уровне - Aaa. В сообщении агентства отмечается, что наивысший суверенный рейтинг США поддерживается ведущей ролью страны в мировых финансах и торговле, гибкостью американских рынков и открытостью торговых и финансовых режимов, передает Reuters.

"Пропорции государственного долга США к ВВП и объему правительственных доходов резко ухудшаются, и после кризиса они, скорее всего, окажутся выше, чем аналогичные соотношения в других государствах с рейтингом Aaa", - цитирует РБК. Однако рост долговой нагрузки США в значительной степени нивелируется тем, что правительство направляет часть средств на покупку активов, инвестируя в акции финансового сектора и различные долговые инструменты. В результате "разность между активами и обязательствами федерального правительства затрагивается в меньшей степени", полагает Moody`s.

Промышленность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил работников авиационной отрасли с профессиональным праздником.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Президента.

“Вы чрезвычайно смелые, талантливые и преданные своему делу профессионалы. Настойчивым трудом, новаторством и творческим поиском вы преумножаете славные традиции украинских авиаторов”, – говорится в приветствии.

“Сегодня вы не только надежно закрепили за Украиной статус авиационного государства, но и завоевываете новые рынки сбыта, разрабатываете новейшие самолеты, обеспечиваете постоянную работу авиационного транспорта. Уверен, что и в дальнейшем ваша влюбленность в небо, мужество, интеллектуальный и промышленный потенциал будут служить укреплению отечественной экономики и повышению авторитета государства”, – отметил В.ЮЩЕНКО. Президент пожелал авиаторам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и чистого неба.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила авиаторов Украины с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата КМУ.

“Примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника - Дня авиации Украины, который является не только профессиональным, но и праздником для всей страны. Ведь благодаря вашему самоотверженному труду Украина является одной из ведущих авиационных держав мира”, - говорится в приветствии.

Как отметила украинский премьер, “за годы независимости своими трудовыми достижениями вы подтвердили мощный потенциал отрасли, а пройденный вами славный путь входит яркой страницей в летопись нашего государства”. “Благодаря вашим усилиям совершенствуется система подготовки летного и инженерно-технического персонала, обеспечивается надлежащий уровень безопасности полетов, обслуживания пассажиров”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и прибавила: “Ведущие отечественные авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, “АэроСвит”, “Донбасс-Аэро”, “АНТК имени О.К.Антонова” сегодня успешно конкурируют на внешнем рынке перевозок”.

Премьер-министр подчеркнула, что научными и техническими разработками, профессионализмом авиаторы “продемонстрировали возможности отечественного авиастроения на престижных международных авиасалонах и выставках. Украинские Ан-124 “Руслан”, Ан-74, Ан-148, отечественные авиационные двигатели получили мировое признание и уверенно удерживают свои позиции на мировом рынке”.

Именно поэтому, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, правительство определило развитие авиации приоритетным направлением во время осуществления мероприятий антикризисной программы. “Мы существенно увеличили уставные фонды двух крупнейших предприятий - Харьковского государственного авиационного производственного предприятия и государственного предприятия "Киевский авиационный завод "Авиант". И это - только первые шаги на пути к мощной поддержке украинской авиации”, - заметила премьер-министр.

“Отдельным важным заданием является подготовка к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, и именно от вас будет зависеть, каким будет первое впечатление от нашей Родины у тех, кто прибудет в аэропорты Украины”, - отмечается в приветствии.

Премьер-министр выразила благодарность работникам гражданской авиации, конструкторам, инженерам, рабочим авиастроения. “Ваше профессиональное мастерство и высокий профессиональный уровень признаны во всем мире. Ваш труд является действительно героическим, потому что именно в вашей отрасли работает больше всего Героев Украины”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО и пожелала авиаторам праздничного настроения, неисчерпаемых сил и вдохновения, крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, осуществления всех широкомасштабных планов и замыслов.

“Я верю, что благодаря нашим совместным усилиям авиация Украины займет ведущее место в мире, и вы будете авангардом прогресса и экономического возрождения Украины”, - подчеркивается в приветствие премьер-министра.

Политика

Правоохранительные органы ОАЭ задержали судно, направлявшееся из КНДР в Иран с оружием на борту.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает со ссылкой на западные дипломатические источники Reuters.

Судно было задержано несколько недель назад, но известно об этом стало только сейчас.

"ОАЭ действительно задержали судно, перевозившее оружие из КНДР в Иран", - подтвердил представитель Совета Безопасности ООН.

Совбез ООН принял целый ряд резолюций, накладывающих санкции на Пхеньян из-за его нежелания раскрыть свою ядерную программу и в частности запрещающих экспорт оружия из Северной Кореи.

Премьер Российской федерации Владимир ПУТИН в 70-ю годовщину начала Второй мировой войны в Гданьске первого сентября должен извиниться перед польскими гражданами за ввод советских войск на польскую территорию 17 сентября 1939 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такого мнения придерживаются 76% поляков, опрошенных по этому поводу центром GFK Polonia по заказу газеты Rzeczpospolitа.

Такой необходимости не видят 18% опрошенных, а 6% не имеют собственного мнения по этому поводу.

Польские политики сомневаются, что В.ПУТИН, который на будущей неделе впервые с 2005 года будет находиться в Польше, попросит извинение.

Более того, они отмечают, что российская сторона в канун визита В.ПУТИНА развернула масштабную пропаганду обвинения поляков в сотрудничестве с гитлеровской Германией еще до того, как был подписан известный пакт Молотова-Риббентропа (тайные протоколы к которому разделяли территорию Польши между немцами и СССР - УНИАН).

По данным TVN, первого сентября, когда в Гданьске будут отмечать 70-ю годовщину начала Второй мировой войны, в Москве служба разведки РФ будет презентовать книгу «Секреты польской зарубежной политики 1935-45".

Польские медиа отмечают многочисленніе «провокационные» - согласно их оценкам – комментарии российских публицистов, историков и официальных должностных лиц, в которых они пытаются «отбелить» пакт Молотова-РибБентропа, обвиняя поляков в сотрудничестве с немцами задолго до того, как был заключен советско-немецкий пакт о ненападении.

В частности, среди озвученных обвинений, есть якобы попытка поляков договориться с немцами совместно напасть на Советский Союз.

(УНИАН)