ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Хозяйство президента ждет передел», в котором пишет о том, что Кабмин намерен передать себе в управление объекты, которыми сейчас управляет Госуправление делами при Президенте. На этой неделе в Крыму начнет работу межведомственная комиссия по проверке курортных комплексов, а также других объектов, которые закреплены за Государственным управлением делами при Президенте Украины. Такое поручение было выдано правительством на последнем заседании Кабмина. При этом проверка коснется всех без исключения объектов Госуправления не только в Крыму, но и по всей территории Украины и за рубежом…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/hozjajstvo-prezidenta-zhdet-peredel-129209/

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Также «Дело» в материале «Украинцы стали больше тратить на мобильную связь» пишет - во II квартале практически всем операторам мобильной связи удалось увеличить средний доход от одного абонента. Лидером по доходу с одного абонента стал «Киевстар»…

http://delo.ua/tehnologii/mobilnaya-svyaz/ukraincy-stali-bolshe-tratit-na-mobilnuju-129200/

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«Дело» в публикации «Инвесторы судятся с НБУ» пишет - Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ), которая лоббирует интересы участников фондового рынка, начала судебный спор с Национальным банком. Как стало известно изданию, УАИБ подала иск в Киевский окружной административный суд, требуя признать нелегитимным постановление НБУ №421. Инвесторы опасаются, что оно спровоцирует волну отказов от оферт (досрочного выкупа облигаций по требованию держателей) со стороны убыточных банков, которых в Украине по итогам первого полугодия насчитывалось более 60…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/investory-sudjatsja-s-nbu-129196/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Долга ждать» пишет – Международный валютный фонд в пятницу увеличил долю Украины в своем уставном фонде. Теперь Киев имеет право взять у него беспроцентный кредит на сумму 1,6 млрд долл. Еще около 0,5 млрд долл. будут доступны Украине с 9 сентября. Такое решение фонда увеличит потенциальные возможности Нацбанка по поддержке курса национальной валюты, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1229313

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Константин Раевский: на Укрпромбанк есть четыре серьезных претендента» пишет - на прошлой неделе премьер-министр Юлия Тимошенко потребовала сменить временного администратора Укрпромбанка и заявила о возможной ликвидации учреждения. Это заявление прозвучало несмотря на то, что Нацбанк и Минфин до сих пор не решили, что делать с банком, с объемом депозитов физических лиц 7,1 млрд грн. О затягивании рекапитализации банка, появлении у него четырех потенциальных инвесторов, новых убытках и проигранных судебных исках рассказал изданию временный администратор Укрпромбанка Константин Раевский…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1229332

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Шахтеры углубили противоречия» пишет - День шахтера, отмечавшийся в минувшие выходные, стал поводом для очередного конфликта высших должностных лиц государства. Президент Виктор Ющенко обвинил премьер-министра Юлию Тимошенко в блокировании реформ в угольной отрасли и намерении закрыть шахты вместо того, чтобы их приватизировать. Глава правительства отвергла эти обвинения и объявила, что для спасения шахт Кабинет министров готов взять новые кредиты под госгарантии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1229306

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«Газета по-киевски» в публикации «Вот вам и Донбасс» пишет - если кто-то из очевидцев открытия «Донбасс Арены» скажет вам, что это было грандиозно, верьте ему. Благодарный Донбасс готов на руках носить Ахметова, а заодно и Януковича. Человек, фантастически разбогатевший в 90-е, прославил угрюмый шахтерский край чудо-стадионом и зрелищем его открытия…

http://mycityua.com/articles/country/2009/08/31/090222.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Банки оставляют доллары себе» пишет - несколько украинских банков «словили волну» дешевых долларов и используют ее для поддержания собственных штанов…

http://www.segodnya.ua/news/14074720.html

(УНИАН)