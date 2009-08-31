АНОНС на 31 августа 2009 года

Президент Украины Виктор Ющенко посетит Черновцы, где примет участие в посвящении в студенты и прочитает публичную лекцию в Черновицком национальном университете имени Ю. Федьковича. Президент также проведет встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений области.

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Внеочередное заседание Кабинета Министров Украины..

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Состоится заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины..

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Вакцинация по-украински: бизнес, который убивает”. Пресс-конференция посвящена последним событиям, когда после прививок в Украине умерло несколько детей. Участники: Вячеслав Костылев - президент ГО "Лига защиты гражданских прав"; Наталия Коломиец - врач-педиатр, член ГО "Лига защиты гражданских прав"; Зоя Дергачева - кандидат медицинских наук, исполнительный директор ассоциации гомеопатов Украины, педиатр; Денис Бутко - отец ребенка, который погиб после прививки; Алексей Кириленко - отец ребенка, который погиб после прививки (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Доллар по 10 гривен и депозитный мораторий: полный «назад» банковского сектора Украины?». Участники: Олег Устинко - исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Владимир Лановой - президент Центра рыночных реформ; Владимир Стус - руководитель группы аналитики и прогнозирования Центра стратегических инициатив и др..

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Состоится прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» с Председателем Национального банка Украины (2002-2004) Сергеем Тигипко. Будут рассмотрены вопросы: Когда закончится кризис? Какой будет курс гривни? Как уничтожить коррупцию? Как не потерять свои сбережения?

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Интернет-конференция директора департамента маркетинга ОАО "Укртелеком" С.Катковой на тему: "О новых проектах компании, которые изменяют ее стиль".

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Как стать местным князьком без образования и назначения Президента - опыт Одесской области". Во время пресс-конференции будут объявлены результаты независимого расследования деятельности чиновника одной из РГА Одесской области. Предметом расследования стали публичные заявления жителей района и представителей общественности относительно коррумпированности чиновника в сфере распределения земли, несоответствия должности госслужащего. Участники: Алексей Косарев - глава ВОО “Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией”, Георгий Блощица - заместитель главы ВОО “Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией” и представители общественности Одесской области - Елена Бебик, Виталий Осередний (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 063 594-88-58. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пресс-конференция на тему: "Кто заинтересован в уничтожении курорта Ворзель?". Участники: Сергей Кухарский - председатель Ворзельского поселкового совета; Вячеслав Печиборщ - начальник отдела курортов и рекреационной сферы Госслужбы туризма и курортов Министерства культуры и туризма Украины и др..

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Состоится церемония подписания Меморандума о взаимопонимании в рамках проекта централизованного хранения отработанных радиационных отходов между Украиной и Объединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. По итогами состоится брифинг министра МЧС Украины Владимира Шандры и Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Украине Ли Тернера..

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