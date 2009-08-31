Главное на 31 августа (день)

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Финансы

МВФ предупредил о возможном разрыве отношений с Украиной

Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если власть страны без надлежащих оснований пойдет на избыточное наращивание бюджетного дефицита и расшатывание экономической ситуации в стране

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер.

"Если такие отклонения (бюджетного дефицита) будут результатом преднамеренной политики, которая противоречит духу и целям программы, мы прекратим сотрудничество. Не намереваемся принимать участие в политике, которое приведет к углублению экономического кризиса", - сказал он.

Альер прибавил, что такое решение может быть принято, если власть страны будет провоцировать инфляцию и взрывать стабильность банковской системы.

Постоянный представитель МВФ также отметил, что любая монетизация дефицита госбюджета должна осуществляться крайне осторожно.

"Последствия могут быть непрогнозируемыми и негативными, в частности, прыжок обменного курса и неконтролированная инфляция", - объяснил финансист.

Впрочем, по его оценке, невзирая на выкуп Нацбанком Украины государственных облигаций, Центробанк страны пока эффективно сдерживал инфляцию.

Альер напомнил, что осенью группа специалистов МВФ прибудет в Киев для обсуждения проекта государственного бюджета страны на 2010 год, а миссия фонда посетит Украину в конце октября для обсуждения программы сотрудничества: для получения четвертого транша средств необходим прогресс в реструктуризации банковского сектору и фискальной политики.

"Мы ожидаем утверждения стратегии предоставления помощи для средних и небольших банков", - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, ключевым вопросом является проект госбюджета-2010.

"Проект должен базироваться на реалистичных макроэкономических прогнозах, а его дефицит не должен превышать 3% ВВП, не включая НАК "Нафтогаз Украины", и 4% с учетом НАК", - объяснил представитель МВФ.

При этом он напомнил, что МВФ считает приемлемым бюджетный дефицит в 2009 год на уровне 6% ВВП (8,6% с учетом НАК "Нафтогаз Украины").

"В условиях, когда сокращаются доходы бюджета, необходимо на протяжении нескольких лет сурово контролировать бюджетные расходы, снижать их, чтобы удержать бюджетный дефицит", - объяснил он виденье ситуации МВФ.

Представитель фонда также сообщил, что МВФ ожидает повышения цен газ для населения в сентябре на 20% и в 2010 году ежеквартально на 20% - такой шаг призван сократить объемы господдержки "Нафтогаза Украины".

Кроме того, по его словам, в 2010 году ожидается увеличение объема сбора налогов.

Говоря о ходе рекапитализации банков, Альер отметил, что для фонда главное - результативность соответствующей программы, а не скорость ее внедрения.

При этом он подчеркнул, что большинство больших банков получили основную часть необходимого размера докапитализации от своих акционеров, а остальные могут поступить до конца года.

"Оставалось пять больших банков, владельцы которых были не готовы увеличить капитал своих финучреждений. Три из них уже рекапитализированы государством", - отметил он.

При этом, по его словам, правительство пообещало внести капитал в банк "Надра" и Укрпромбанк после успешного завершения переговоров о реструктуризации внешних долгов этих финучреждений.

"Мы ожидаем, что в ближайшем будущем ситуация в финансовом секторе нормализуется. Действия, направленные на возобновление доверия, уже начинают давать плоды", - подчеркнул Альер.

По его словам, Украины уже получила от МВФ 10,5 млрд долларов в рамках программы stand-by, предусматривается выделение еще 6 млрд долларов, из которых 3,8 млрд долларов планируется предоставить стране до конца 2009 года.

Ранее эксперты прогнозировали, что удержать курс гривни от падения до 10 грн за доллар без 4-го транша кредита МВФ в этом году будет непросто.

Международный валютный фонд в пятницу, 28 августа, в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR) на SDR161,18 млрд (около 252,08 млрд долл.) среди 186 стран-акционеров фонда выделил Украине SDR1,017 млрд, то есть 1,59 млрд долл.

На межбанке курс гривни к доллару с начала августа снизился на 3,2%

Национальный банк Украины констатирует, что с начала августа курс гривни на межбанковском рынке снизился относительно доллара США на 3,2% (до 8,1067 грн./долл.), а в наличном сегменте валютного рынка - на 3,4% (до 8,2778 грн./долл.). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Официальный курс гривни за указанный период снизился: к доллару США - на 3,78% (до 7,9890 грн./долл.), к евро - на 5,37% (до 11,3987 грн./евро), а относительно российского рубля - на 4,16% (до 2,5249 грн./10 рублей).

На валютных аукционах для выполнения обязательств населением по своим валютным банковским кредитам с начала августа Национальным банком Украины было продано 145 млн. долл., почти 0,8 млн. евро и 1,9 млн. швейцарских франков.

ТЭК

Украина и ЕС работают над "газовым" законопроектом

В проекте закона Украины «Об основах функционирования рынка природного газа», разработкой которого занимается Межведомственная координационная группа по вопросам реализации совместного заявления по результатам международной инвестиционной конференции ЕС-Украина по модернизации ГТС Украины, остаются несогласованными с европейскими экспертами всего пять вопросов.

Об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№32 (760) 29 августа - 4 сентября 2009 года).

Он напомнил, что вопросы реформирования рынка природного газа — главная составляющая брюссельских договоренностей Украины и Евросоюза. При этом ключевым элементом такого реформирования должна стать разработка законопроекта «Об основах функционирования рынка природного газа», который бы основывался на принципах законодательства ЕС в этой сфере.

«В процессе разработки законопроекта группа сотрудничает с экспертами Еврокомиссии. Они не только работают над документом в режиме его экспертизы на предмет соответствия нормам ЕС, но также периодически участвуют в заседаниях рабочей группы. И мы, и, главное, ЕК оцениваем такое сотрудничество как очень результативное», — подчеркнул С.ПАВЛУША.

По его словам, на сегодняшний день с европейской стороной остаются несогласованными всего пять вопросов. Часть из них касается терминологии, идентичность которой обеспечить крайне сложно с учетом существующих различий в законодательстве в газовой сфере Украины и ЕС. Остальные замечания и комментарии европейский экспертов, по словам замминистра, касаются главным образом размежевания функций по транспортировке и поставкам газа, полномочий НКРЭ и тарифной политики.

«Мы продолжаем работу над согласованием этих моментов. Разработка законопроекта, который бы отвечал принципам либерализованного рынка газа ЕС, является приоритетом для Минтопэнерго и находится на особом контроле министра, поскольку, помимо прочего, это является условием успешного завершения переговоров о членстве Украины в Энергетическом сообществе, о получении кредитных ресурсов для реализации инвестпроектов, а также кредитов для создания запасов газа на зимний период 2009-2010 годов», — подчеркнул С.ПАВЛУША.

Первый этап разделения газового бизнеса пройден

Первый этап разделения газового бизнеса в Украине, включая бухгалтерское и юридическое разделение сфер деятельности, уже пройден.

Об этом заявил заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№32 (760) 29 августа - 4 сентября 2009 года), комментируя реформирование НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с обязательствами перед Европейским Союзом.

Он отметил, что формально требование Еврокомиссии о разделении бизнеса в этой сфере уже выполнено: добычей занимается ДК «Укргазвыдобування», ГАО «Черноморнефтегаз» и ОАО «Укрнафта», транспортировкой газа — ДК «Укртрансгаз», распределением по региональным сетям - бывшие обл- и горгазы, объединенные в компанию «Нафтогазмережи».

«Есть еще холдинг — НАК «Нафтогаз Украины», с которым заключены контракты на закупку газа и его транзит. И если речь пойдет о полном разделении этой компании, то придется принимать решение об этих долгосрочных контрактах, по крайней мере транзитных. К тому же у «Нафтогаза» есть кредитные обязательства. Но все эти проблемы могут быть разрешены. Через это прошли практически все западные компании», — подчеркнул С.ПАВЛУША.

При этом он отметил, что «юридические инструменты для этого существуют, в том числе созданные в процессе реформирования ведущих компаний Германии, Франции и многих других. Другое дело, что западноевропейские компании не несут такую социальную нагрузку, как НАК «Нафтогаз Украины». По большому счету, эта компания должна работать как коммерческая компания в рыночной среде».

Круп6нооптовые цены на нефтепродукты выросли на 1%

С 25 по 31 августа 2009 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,3-1,9% (в среднем на 1%), а на дизельное топливо – увеличились на 1,3%.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 25 по 31 августа т.г. средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

На бензин А-80 – увеличились на 1,9%, или 160 грн./т, – до 8770 грн./т; на бензин А-92 – сохранились на уровне 8900 грн./т; на бензин А-95 – увеличились на 0,8%, или 70 грн./т, – до 9060 грн./т; на дизельное топливо – увеличились на 0,3%, или 20 грн./т, – до 6780 грн./т.

Напомним, Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.