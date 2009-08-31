Главное на 31 августа (вечер)

Новости ТЭК

Позиция Эстонии по вопросу строительства газопровода "Северный поток" в своей экономической зоне Балтийского моря со временем не изменилась, и страна продолжает выступать против прокладки этого газопровода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас ПАЭТ.

По его словам, причина такой позиции объясняется опасениями за экологическое состояние региона.

«В общем, наша позиция не изменилась. И наша позиция такова, что все-таки мы на позиции, что Балтийское море – не самое правильное место для такого крупного строительства. Так что наша основная проблема, все-таки, связана с экологией», - заявил он.

Он сообщил, что, по данным специалистов, при глубине Балтийского моря максимум в 80 метров уже умерло 30% его флоры и фауны, а «в случае аварии газопровода понадобится 35 лет, чтобы заменить всю воду в Балтийском море».

«Так что это очень длинный процесс, если что-то случится. И строить больше чем тысячу километров такую серьезную инфраструктуру в море – это крупная работа. И риски останутся высокими», - сказал министр.

У.ПАЭТ выразил также удивление, почему газопровод нельзя было проектировать на суше, «где и находятся до сих пор тоже очень крупные трубы между Россией и Европой».

Постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 9 июля 2009 года № 811 «Об утверждении розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» на государственную регистрацию в Министерство юстиции не поступало.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста в связи с многочисленными запросами граждан, а также средств массовой информации по поводу постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики от 09.07.2009 г. № 811 «Об утверждении Розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения».

По состоянию на 28 августа 2009 года указанное постановление Национальной комиссии регулирование электроэнергетики от 09.07.2009 г. № 811 «Об утверждении Розничных цен на природный газ, который используется для потребностей населения» на государственную регистрацию в Министерство юстиции не поступало.

Что касается необходимости госрегистрации данного нормативно-правового акта Министерство юстиции отмечает, что действие Указа Президента Украины «О государственной регистрации нормативных актов министерств и других органов государственной исполнительной власти» не распространяется на решения НКРЭ относительно функционирования рынков, которые регулируются Национальной комиссией регулирования электроэнергетики, и на решения НКРЭ в части установления цен и тарифов, однако за исключением цен и тарифов для населения. Это определено статьей 3 Указа Президента Украины «Вопросы Национальной комиссии регулирование электроэнергетики Украины» от 21.04.1998 г. № 335.

Россия попросила у Японии кредит на миллиард долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на японское информационное агентство Nikkei. По данным Nikkei, Япония намерена предложить России кредит на два миллиарда долларов на строительство ОАО "Газпром" газопровода. О каком именно газопроводе идет речь, пока неизвестно.

Условием японской стороны, согласно сведениям Nikkei, будет закупка миллиона тонн труб у производителей из Японии. В заметке Bloomberg также сказано, что Россия попросила помощи и у Южной Кореи. Комментариев со стороны России на сообщение японского информагентства пока не последовало.

В настоящее время "Газпром" ведет строительство нескольких газопроводов на территории России, сообщает Лента.ру. В частности, в июле 2009 года российская компания начала строительство газотранспортной системы "Сахалин-Хабаровск-Владивосток". Ожидается, что этот газопровод будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2011 года.

В 2009 году "Газпром" также подписал соглашение с Японией об изучении возможностей поставок топлива из Владивостока в несколько стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая и саму Японию.

Обращение в Японию за деньгами для "Газпрома" - не первый случай, когда российские компании пытаются получить средства у других государств в обмен на какие-либо контракты. Например, в феврале 2009 года "Роснефть" и "Транснефть" договорились о получении в Китае кредита на 25 миллиардов долларов. В обмен на кредит Китай в течение 20 лет будет получать нефть из России.

Промышленность

Украина и Россия намерены расследовать вопрос о действии антидемпинговых пошлин на экспорт украинской трубной продукции в Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, об этом договорились министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН и президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр ШОКИН в ходе встречи в Москве на прошлой неделе.

Собеседники отметили, что для рассмотрения этого вопроса необходим объективный подход с обеих сторон.

Кроме того, в ходе встречи Б.ДАНИЛИШИН и А.ШОКИН обсудили деятельность как российского бизнеса на территории Украины, так и украинского – на территории России, отметив необходимость более эффективного их развития. Также была обсуждена возможность развития сотрудничества между украинскими и российскими промышленниками и предпринимателями.

Антидемпинговые пошлины на украинские трубы малого и среднего диаметра Россия ввела на 5 лет в декабре 2005 года. Специальную пошлину в размере 8% на трубы большого диаметра Россия ввела в декабре 2006 года.

По итогам 2008 года консолидированная прибыль компании "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) составила, согласно международным стандартам финансовой отчетности (МФСО), 3 млрд. долл., что на 1 млрд. 214 млн. долл. (на 68%) больше, чем по итогам 2007 года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, консолидированный валовой доход СКМ за 2008 год составил 15 млрд. 985 млн. долл., что на 6 млрд. 422 млн. долл. (на 67%) больше, чем за 2008 год.

Консолидированные расходы по налогу на прибыль Группы СКМ в 2008 году составили 805 млн. долл., что более чем в два раза больше аналогичного показателя (379 млрд. долл.) за 2007 год.

Вместе с тем, в пресс-релизе отмечается, что консолидированные активы Группы СКМ на конец 2008 года уменьшились по сравнению с концом 2007 года на 1 млрд. 869 млн. долл. (на 9,3%) – до 18 млрд. 75 млн. долл. По данным СКМ, на предприятиях Группы работает более 150 тыс. человек.

«Уверен, что мы все не скоро забудем 2008 год. Он начался со стремительного роста практически во всех отраслях, а закончился не менее стремительным падением, вызванным общим спадом в мировой экономике. Однако положение Группы СКМ в целом стабильно», - приводит пресс-служба компании мнение генерального директора СКМ Олега ПОПОВА.

По его словам, в непростых финансовых и экономических условиях основной целью СКМ является правильная расстановка приоритетов и эффективное использование имеющихся ресурсов. «Одной из ключевых задач для нас сегодня является обеспечение достаточной ликвидности предприятий СКМ и четкое выполнение всех обязательств. Прежде всего – перед сотрудниками наших предприятий, а также - перед Государственным бюджетом. Предприятия Группы СКМ были и остаются крупнейшими донорами бюджета Украины», - добавил О.ПОПОВ.

Финансы

«Райффайзен Банк Аваль» планирует увеличить уставный капитал на 0,5 млрд. грн. – до 2,951 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в бюллетене «Ведомости Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» от 28 августа 2009 года.

«Минимальный размер увеличения уставного капитала составляет 531,250 млн. грн. Количество акций, которые размещаются дополнительно, – 5 млрд. 312,500 млн. штук простых именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая, общей номинальной стоимостью 531,250 млн. грн.», – сказано в сообщении.

Вопрос об увеличении уставного капитала будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров, которое состоится 14 октября 2009 года.

Размещение акций банка 25-й эмиссии планируется осуществить в срок с 24 ноября 2009 году по 24 января 2010 года.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4430/8,4870 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,4620/8,4840 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,4760/8,4885 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", в 14:45 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,90/8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2650/0,2670 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2660/0,2670 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,84 руб. за доллар (+0,2744).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро - доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4260/1,4310 долл./евро. Рынок евро - гривня открылся индикативными котировками 12,0605/12,1060 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0930/12,1175 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,0930/12,1115 грн./евро.

НБУ установил на 1 сентября следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 798.9000 (на 31 августа – 798.9000)

100 EUR – 1140.1901 (на 31 августа – 1147.5400)

10 RUR – 2.5091 (на 31 августа – 2.5307)

Законодательство

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство направило письмо на имя председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, в котором просит ВР включить в повестку сессии неотложные антикризисные законопроекты, разработанные Кабинетом министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Мы обратились со специальными письмами на имя председателя ВР, в котором указали, что вместе с сельскими, поселковыми головами и вместе со всей командой органов местного самоуправления за лето мы наработали 41 законопроект, которые реформируют все направления местного самоуправления – сел, поселков и городов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, фракция БЮТ предложила рассмотреть эти законопроекты на внеочередном заседании сессии в пятницу, 4 сентября.

Премьер-министр уточнила, что законопроекты касаются изменений принципов формирования межбюджетных отношений, урегулирования земельных вопросов, а также внесение изменений в Конституцию относительно выборов в органы самоуправления, а также отмены депутатских льгот.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство просит ВР выделить отдельный день для рассмотрения 10 законопроектов, разработанных совместными усилиями правительства и всеукраинского совета церквей.

Кроме того, глава правительства считает необходимым в неотложном порядке рассмотреть еще 8 законопроектов, направленных на противодействие таким явлениям как рейдерство, теневая приватизация и теневая схема банкротства предприятий.

«Это 8 законопроектов, которые, так или иначе, упорядочивают обращение с государственной собственностью», - пояснила она.

Глава правительства также сообщила, что правительство также разработало около 20 законопроектов, направленных на упорядочение социальных льгот.

«Правительство разработало и направило в ВР более 300 законопроектов, и значительное количество этих законопроектов касается стратегических реформ, антикризисной программы, которую правительство осуществляет беспрерывно. Но в тоже время более 230 законопроектов останется не рассмотренными, не включенными в повестку дня, и это замедляет стратегические реформы в стране», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, на очередной сессии Верховная Рада также должна рассмотреть законопроект о внесении изменений в Конституцию по отмене депутатской неприкосновенности, который уже был принят в первом чтении и получил позитивное заключение Конституционного Суда.

«Для того, чтобы далее продвигаться по процедуре отмены неприкосновенности с депутатов необходимо еще раз проголосовать 226 голосами в Верховной Раде, окончательную редакцию уже с учетом замечаний Конституционного Суда, и после этого на следующей сессии мы сможем проголосовать 300 голосами», - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что правительство направит до 15 сентября в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2010 год.

«Не будет ни задержек, не будет никаких других проблем, потому что мы по сути дела год готовили этот проект бюджета, готовили все его составляющие, и мы считаем, что у ВР есть все основания рассматривать этот бюджет и принимать», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Завтра Верховная Рада Украины первым вопросом рассмотрит законопроект о повышении прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Как сообщает официальный сайт парламента со ссылкой на пресс-секретаря председателя Верховной Рады, такое решение было принято на заседании Согласительного совета.

Так, руководители парламентских фракций согласились с предложением председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, который предложил после открытия сессии, произнесения народными депутатами заявлений и выступлений и утверждения повестки дня сессии рассмотреть вышеупомянутый законопроект. В сообщении напоминается, что данный законопроект уже был принят парламентом в первом и втором чтениях.

После этого депутатам будет предложено решить вопрос о внесении изменений в календарный план сессии с тем, чтобы нынешнюю неделю народные избранники работали в сессионном режиме, а следующую - в комитетах. Также запланировано устранение несогласованностей в законах, возникших в результате принятия ряда законопроектов, или отмена результатов голосования.

Транспорт и связь

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к ОАО "Укртелеком" о выплате дивидендов с государственной доли за 2007 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

По информации пресс-службы, речь идет о выплате дивидендов в размере 74 млн. грн. Дата рассмотрения иска в суде пока не назначена.

В собственности государства находится пакет акций ОАО "Укртелеком" в размере 92,79% уставного фонда.

Кабинет министров выделил за счет перераспределения средств Стабилизационного фонда 100 млн. грн. на строительство и развитие метрополитенов в Днепропетровске и Харькове.

Соответствующее постановление принято сегодня на внеочередном заседании правительства, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров.

В частности, 75 млн. грн. будут направлены на строительство метро в Харькове, еще 25 млн. – в Днепропетровске.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов уже сегодня перечислить указанные средства в регионы.

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(УНИАН)