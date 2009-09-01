ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Прошлогодние миллиарды Рината Ахметова», в котором пишет о том, что группа компаний «Систем Кэпитал Менеджмент» («СКМ»), объединяющая активы Рината Ахметова, обнародовала данные о своих доходах. В 2008 году консолидированная доналоговая прибыль холдинга составила 3 млрд долл. При том, что годом ранее «СКМ» заработала всего 1,8 млрд долл. Холдинг увеличил прибыль в 1,6 раза в первую очередь за счет первого полугодия прошлого года…

http://delo.ua/biznes/kompanii/proshlogodnie-milliardy-rinata-ahmetova-129283/

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Также «Дело» в материале «НБУ ограничивает банки в валютных операциях» пишет - в сентябре Нацбанк планирует изменить правила работы банков на наличном валютном рынке: маржа будет ограничена 2%…

http://delo.ua/dengi/banki/nbu-ogranichivaet-banki-v-valjutnyh-129286/

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«Дело» в публикации «Укргазбанку определили руководство» пишет - в наблюдательный совет Укргазбанка, 82% которого с июля принадлежит правительству, войдут сразу два представителя НАК «Нафтогаз Украины». Это свидетельствует об одобрении правительством специализации финучреждения на обслуживании предприятий нефтегазового сектора…

http://delo.ua/dengi/banki/ukrgazbank-nashel-svoju-nishu-129289/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Гривну списали со счетов» пишет – борьба Нацбанка за стабильность курса гривни привела к тому, что за август остатки на банковских корреспондентских счетах снизились на треть – на рекордные 8,7 млрд грн. Эксперты отмечают, что, продавая банкам валюту и депозитные сертификаты, регулятор изымает у кредитных учреждений и их клиентов всю свободную ликвидность, которая может давить на валютный рынок, усиливая девальвацию гривни. Они прогнозируют дальнейшее уменьшение ликвидности банков, так как уже 10 сентября НБУ заблокирует на своих счетах еще 1 млрд грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1229908

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогазу» подали знак согласия» пишет - "Нафтогаз" нашел общий язык с держателями облигаций на сумму 500 млн. долл. и сможет реструктуризировать долг, заявили вчера в Минфине. По данным министерства, против реструктуризации выступают инвесторы, контролирующие всего около 2% евробондов, хотя в самих компаниях говорят о доле в 20%. Держатели бумаг согласятся реструктуризировать долг, если "Нафтогаз" повысит доходность облигаций до 11-12% и предоставит госгарантии выплаты, отмечают в инвесткомпаниях…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1229924

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«Газета по-киевски» в публикации «За три дня все сделаю! И водку не пью» подает результаты собственного расследования ситуации на уличных биржах труда. Вывод таков: хотя наемных работников стало больше, цену сбрасывать они не спешат…

http://mycityua.com/articles/city/2009/08/31/101917.html

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Издание «Сегодня» в публикации «От Ющенко улетел рогатый ворон» пишет - птицу, которую Президенту подарили в зоопарке, упустила охрана…

http://www.segodnya.ua/news/14074958.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рынок страхования: перестройка неизбежна?..» подает интервью председателя правления СК «Украинская страховая группа» Павла Нельги…

https://economics.unian.net/rus/detail/20069

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Инвесторы следят за темпами восстановления мировой экономики» пишет - все внимание игроков фондового рынка приковано к макроэкономической статистике...

https://economics.unian.net/rus/detail/20134

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Сайт «УНИАН-экономика» в статье «Новые цены на хлеб, или Батон с политическим вкусом...» пишет - "Киевхлеб" повысил цены на два вида своей продукции. Такое «самовольство» не оставили без внимания любители заработать популистские баллы. Особенно в преддверии выборов...

https://economics.unian.net/rus/detail/20090

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Граждан уравняли в правах с олигархами» пишет -

в России и те и другие смогут объявить мораторий на погашение своих долгов на пять лет, назвавшись банкротами...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/09/01/212273

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Издание «Известия» в публикации «Где кризис, Зин?» пишет - пока российские министры спорят о том, какую бы статью расходов им сократить, большинство регионов эту проблему уже решили. По итогам самого "кризисного" первого полугодия в подавляющем большинстве областей, краев и республик бюджет был исполнен с профицитом. Издание решило разобраться, как на самом деле кризис ударил по российским регионам и кто его сумел преодолеть…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132485/

(УНИАН)