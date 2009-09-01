Анонс на 1 сентября т.г.
Президент посетит г. Буча в Киевской области. В Гданьске состоится встреча европейских лидеров, в т.ч. Тимошенко, Путина, Меркель.Начнет работу пятая сессия Верховной Рады шестого созыва.
Президент посетит г. Буча в Киевской области, где примет участие в торжествах по случаю Дня знаний в местной школе.
В Гданьске состоится встреча европейских лидеров, в том числе Тимошенко, Путина, Меркель.
Приступает к работе пятая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.
Заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
Пресс-конференция Американской Торговой Палаты на тему "Новые требования к импортерам: последствия недавних решений власти".
Пресс-конференция о реформе образования в Украине и об ожиданиях бизнеса от студентов и выпускников украинских вузов на тему: "Ведущие украинские работодатели о будущем первокурсников".
Прямая телефонная линия с заместителем министра финансов Украины Валерием Алешиным.
Круглый стол на тему: "Власть и производитель: кто кого и что будет дальше?".