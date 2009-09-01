Анонс на 1 сентября т.г.

Президент посетит г. Буча в Киевской области, где примет участие в торжествах по случаю Дня знаний в местной школе.

В Гданьске состоится встреча европейских лидеров, в том числе Тимошенко, Путина, Меркель.

Приступает к работе пятая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

Заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Пресс-конференция Американской Торговой Палаты на тему "Новые требования к импортерам: последствия недавних решений власти".

Пресс-конференция о реформе образования в Украине и об ожиданиях бизнеса от студентов и выпускников украинских вузов на тему: "Ведущие украинские работодатели о будущем первокурсников".

Прямая телефонная линия с заместителем министра финансов Украины Валерием Алешиным.

Круглый стол на тему: "Власть и производитель: кто кого и что будет дальше?".