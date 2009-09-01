Литвин: депутаты должны решить, нужно ли ВР работать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает политические силы публично ответить на вопрос относительно необходимости работы нынешнего состава парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия пятой сессии ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, сегодня парламент Украины «является свидетелем и непосредственным участником процесса разрушения страны». «Ситуация в Верховной Раде является полным отражением того, что творится в стране», «и страну, и Верховную Раду Украины постоянно испытывают на разрыв», - сказал он. По его мнению, политические силы «подстраивают парламент под себя».

Как сказал В.ЛИТВИН, блокирование работы парламента в сочетании с «постоянным политическим дерганьем» приводит к тому, что «и Украина, и Верховная Рада выпадают из времени». По его словам, сегодня люди в Украине выживают не благодаря власти, «а в противовес нам и нашим действиям».

В.ЛИТВИН сказал, что всем необходимо публично ответить на вопрос относительно необходимости работы парламента. По его словам, нужно прекратить «истязать людей, сеять среди своего народа разочарование, отчаяние и ненависть к своим представителям, а следовательно и к государству».

По его убеждению, «надеяться на то, что после выборов удастся возобновить работу Верховной Рады хотя бы на минимальном уровне или перезагрузить ее через еще одни досрочные выборы под нового Президента Украины – это примитивная политика». Он отметил, что «на руинах ничего путного создать нельзя».

В.ЛИТВИН заявил, что в таком случае необходимо принимать решение о прекращении деятельности парламента и его самороспуске.

В то же время он отметил, что выступает за то, чтобы парламент работал и выполнял «свое конституционное назначение».

По словам В.ЛИТВИНА, необходимо искать «разумные компромиссы и прекратить издеваться над здравым смыслом».