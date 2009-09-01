Тимошенко отменила встречу с Туском

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила запланированную на сегодня двустороннюю встречу с главой польского правительства Дональдом ТУСКОМ. (УНИАН: Ю.ТИМОШЕНКО отбыла в Польшу, где сегодня в Гданьске примет участие в международных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. На встречу в Гданьске приглашены руководители многих европейских стран.)

Как сообщил корреспонденту УНИАН в Польше информированный источник, встреча с Д.ТУСКОМ отменена в связи с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО сразу после завершения официальных мероприятий в Гданьске отбудет с визитом в Ливию.

Собеседник агентства сообщил, что расширенная беседа глав правительств Польши и Украины планировалась вечером, после завершения официальных мероприятий к 70-й годовщине начала Второй мировой войны.

Источник также сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО и Д.ТУСК будут иметь возможность пообщаться во время торжеств.

Как сообщал УНИАН, по информации Посольства Украины в Варшаве, на сегодня была запланирована получасовая встреча премьеров Украины и Польши в рамках мероприятий к 70-й годовщине начала Второй мировой войны. Д.ТУСК и Ю.ТИМОШЕНКО планировали во время встречи обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Сегодня вечером из Польши Ю.ТИМОШЕНКО вылетит в Ливию, где в городе Триполи будет присутствовать на фестивале искусств, посвященном 5-тысячилетней истории Ливии до Сентябрьской революции и ее достижениям за 40-летний послереволюционный период.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с секретарем Высшего народного комитета Ливии (премьер-министром) Аль-Багдади Али аль-МАХМУДИ и лидером Ливийской Сентябрьской революции Муаммаром Аль КАДДАФИ.

2 сентября вечером Ю.ТИМОШЕНКО планирует вернуться в Киев.