Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что существуют «установки» по «развалу» парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании ВР, перед голосованием за повестку дня пятой сессии парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что голосование не происходит, «потому что есть установки с одной и другой стороны: развалить, разбить эту Верховную Раду».

Он отметил, что никак нельзя объяснить ситуацию, когда все законопроекты, предложенные народными депутатами, включены в повестку дня, но необходимого количества для поддержки нет.

«Я понимаю, что есть соответствующие партийные установки», чтобы не голосовать, сказал В.ЛИТВИН и назвал странным неголосование за повестку дня сессии.

При этом он призвал народных депутатов поставить себя на место Председателя Верховной Рады и поинтересовался, как дальше работать в случае, когда нет повестки дня.

«Если не хотите работать, так давайте примем решение о самороспуске. Ну, инстинкт самосохранения уже должен сработать, я не говорю об элементарной ответственности перед людьми», - заявил В.ЛИТВИН.

После этого был поставлен на голосование проект постановления, которым утверждалась повестка дня сессии. Он был поддержан 234 из 438 голосов народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.