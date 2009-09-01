ГЛАВНОЕ на 1 сентября (день)

Политика

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН открыл пятую сессию парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии сессии принимают участие члены Кабинета министров. Глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО отсутствует. Кроме того, на церемонии открытия сессии присутствуют представители судебной ветви власти, в частности, председатель Конституционного суда Андрей СТРИЖАК и председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, а также представители органов местной власти. По традиции сессия открылась Государственным гимном Украины в исполнении Национального академического народного хора имени Г. Веревки.

Верховная Рада Украины отказалась принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год (о повышении размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект, на принятии которого настаивала фракция Партии регионов, проголосовали 200 народных депутатов из 385, зарегистрированных в сессионном зале. В соответствии с законопроектом, предлагалось утвердить прожиточный минимум с 1 июля в размере 808 грн., а с 1 октября – 848 грн. При этом размер минимальной заработной платы с 1 июля должен был составить 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря – 900 грн.

После нерезультативного голосования председательствующий на заседании парламента первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ объявил перерыв на 30 минут. Сразу же после этого фракция Партии регионов заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады. Сейчас возле трибуны находятся около 20 народных депутатів «регионалов», около 10 - в ложе правительства, а двери в президиум ВР заблокированы стульями.

Финансы

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,43 грн./долл., продают – по 8,51 грн./долл. Курс немного понизился по сравнению с 31 августа.

Об этом сообщает Finance.ua. Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,50 грн./долл., по продаже – 8,16-8,66 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного увеличился по сравнению с 31 августа и составляет 12,05/12,29 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,17 грн./евро, по продаже – в пределах 12,15-12,40 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 31 августа также немного увеличился и составляет в среднем 0,2540/0,2694 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,43 грн./долл., продажи – 8,51 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,481 грн./долл., по продаже – 8,16-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% по сравнению с 31 августа и составляет 12,08 грн./евро, продажи – на 0,2%, до 12,27 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-12,18 грн./евро, по продаже – в пределах 12,21-12,40 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 31 августа незначительно изменился и составляет в среднем 0,2516/0,2711 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,264 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,40/8,55 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,20/0,275 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 11,70/12,40 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,40/8,51 грн., евро – 11,90/12,20 грн., рубль – 0,256/0,266 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 1 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,989, к евро – 11,401901, к российскому рублю – 0,25091.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,4420/8,4850 грн./долл., цены на российскую валюту повысились – 0,2660/0,2675 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,1225/12,1870 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4362/1,4364 долл./евро (понедельник - 1,4275/1,4277 долл./евро). В понедельник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,90/8,01 грн./долл.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА возглавил Наблюдательный совет подконтрольного государству «Укргазбанка».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. По его информации, в наблюдательный совет банка вошел также первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО. «Этот банк рассматривается как претендент на статус отраслевого банка. Предстоит большая напряженная работа», – отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце августа председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ сообщил, что «Укргазбанк» ведет активные переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о принятии на обслуживание ряда ее дочерних структур.

Он напомнил, что «Укргазбанк» когда-то создавался как структура, ориентированная именно на газовую отрасль. «Поэтому одну из главных своих задач я вижу в том, чтобы начать максимально эффективно использовать в сегодняшних условиях весь опыт, накопленный за 16 лет существования банка», – пояснил А.МОРОЗОВ.

По его словам, предприятия системы НАК «Нафтогаз Украины» сотрудничают с более чем 60 банками. Таким образом, с одной стороны это позволяет диверсифицировать финансовые потоки и риски, но с другой – создает достаточно серьезные сложности управленческого характера, мешает оптимальному управлению этими потоками, убежден банкир.

ОАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году. Активы банка на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,059 млрд. грн., обязательства – 10,767 млрд. грн., уставный капитал банка – 700 млн. грн., собственный капитал – 1,373 млрд. грн. Убыток банка в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., в 2008 году банк получил прибыль в размере 204 млн. грн. По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.

Хозяйственный суд Киева постановлением №44/472-б от 21 августа 2009 года признал банкротом ООО «Кингс Кепитал» и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщается в газете «Урядовый курьер» №158 от 1 сентября.

Также сообщается, что общее собрание вкладчиков ООО «Кингс Кэпитал» состоится 4 сентября. На собрании ликвидатор объяснит правила подачи документов в суд для признания кредитором, сроки их рассмотрения в суде и возможные результаты судебного рассмотрения, ответит на вопросы вкладчиков группы компаний «Кингс Кэпитал». Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2008 года столичная милиция задержала руководителя ООО «Кингс Кэпитал» А.БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве со средствами граждан. Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингс Кэпитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства. По информации милиции, всего выявлено около 6 тыс. договоров «Кингс Кэпитал» с вкладчиками. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 тыс. грн., самый крупный вклад — 555 тыс. грн. В договорах, которые попали в распоряжение милиции, фигурировали цифры от 30 до 70 тыс. грн. В марте 2009 года милиция арестовала имущество финансовой группы «Кингс Кэпитал».

ТЭК

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» сегодня в 00.45 возобновило экспортные поставки электроэнергии в адрес Польши.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фэнт ДИ. По его словам, поставки осуществляются ровным графиком. Мощность поставок составляет 120 МВт. Электроэнергия поставляется в рамках контракта между «Укринтерэнерго» и польским трейдером Zomar s.a.

Как сообщал УНИАН, 28 августа т.г. директор госпредприятия «Укринтерэнерго» Валентин БОНДАРЕНКО сообщил, что поставки украинской электроэнергии в адрес компании Zomar s.a. (Польша), приостановленные в июне текущего года, будут возобновлены 1 сентября 2009 года. По его словам, возобновление экспорта украинской электроэнергии в Польшу стало возможным благодаря нахождению взаимоприемлемого варианта осуществления таких поставок, с учетом наметившегося роста цен на электроэнергию на внутреннем рынке этой страны и девальвации национальной валюты.

"Все эти факторы привели к тому, что относительно дорогая украинская электроэнергия стала конкурентоспособной у наших соседей», – сказал он.

Он напомнил, что «Укринтерэнерго» 1 июня 2009 года возобновило поставки электроэнергии в Польшу, однако 12 июня было вынуждено их приостановить из-за изменения порядка формирования цены покупки электроэнергии в Оптовом рынке электрической энергии (ОРЭ) Украины для ее дальнейшего экспорта, обусловленного внесением изменений в законодательство.

В мае с. г. «Укринтерэнерго» и Zomar договорились о возобновлении поставок и изменении порядка пересмотра контрактных цен. Теперь цены на экспортируемую в Польшу украинскую электроэнергию пересматриваются ежемесячно и определяться по формуле, учитывающей прогнозную оптовую рыночную цену, ежемесячно устанавливаемую НКРЭ для внутреннего рынка, а также повышающий коэффициент. Такой же подход «Укринтерэнерго» использует при формировании цен на электроэнергию, которая экспортируется в Венгрию, Румынию и Словакию.

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) получило уведомление от реестродержателя, что ООО «Корсан» (г. Днепропетровск) является собственником 19,4498% уставного капитала ЗАО «Укртатнафта».

Об этом сказано в сообщении ЗАО «Укртатнафта», опубликованном на сайте ГКЦБФР. В сообщении отмечается, что такое уведомление компания получила 28 августа. Как сообщал УНИАН, 27 июня 2009 г. ООО «Корсан» приобрело на аукционе за 2,1 млрд. грн. 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта». Стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн. Напомним, Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО «Укртатнафта» обязано было реализовать 18,296% акций своим акционерам. Ранее данный пакет акций принадлежал американской компании SeaGroup Internacional и швейцарской компании AmRuz Trading. Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана – компании «Татнефть» и правительства Республики Татарстан.

Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг этими офшорными компаниями неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием. Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-августе 2009 года сократили добычу рядового угля на 8,9%, или на 4,703 млн. тонн, - до 47,743 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины. Добыча коксующегося угля за восемь месяцев т.г. сократилась на 10,1%, или 1,913 млн. тонн, – до 16,907 млн. тонн, энергетического – снизилась на 8,3%, или 2,789 млн. тонн, – до 30,835 млн. тонн. При этом добыча угля в августе 2009 года сократилась на 11,5%, или на 735 тыс. тонн, – до 5,658 млн. тонн, по сравнению с августом 2008 года. Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-августе 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 14,7%, или на 6,125 млн. тонн тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля - на 46,4% (на 5,361 млн. тонн), энергетического – на 2,5% (на 763,6 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-августе т.г. добыли 25,583 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 6,114 млн. тонн, энергетического – 19,470 млн. тонн.

Строительство. Недвижимость

Официальный туроператор УЕФА - компания TUI Travel считает, что уровень гостиниц в Украине не соответствует стоимости их услуг и будет добиваться от украинских отелей более приемлемых ценовых предложений для размещения «семьи» УЕФА во время подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом, а также о нехватке гостиниц высокой категорийности, пойдет речь во время совещание руководителей принимающих городов Евро-2012 с представителями TUI Travel 3 сентября в Киеве, пишет газета «Дело» (№ 136 от 1 сентября). Как отметил заместитель директора координационного бюро по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине Валерий ЖОЛДАК, отечественные пятизвездочные отели просят за номер по 800 евро. По его словам, европейцы на все это смотрят и недоумевают - у них таких цен вообще нет. В Европе средние цены на гостиницы такого уровня начинаются от 170 евро. «УЕФА считает, что в Киеве цены за сутки в гостинице чрезвычайно высокие, в Харькове и Донецке — слишком высокие», - сказал чиновник. В связи с этим, всем городам были выписаны рекомендации обеспечить обоснованные цены на услуги гостиниц.

Тем временем Киев, Харьков, Львов и Донецк уже передали УЕФА гарантии по размещению гостей Евро-2012. От четырех городов требовалось официальное подтверждение того, что строительство и реконструкция недостающих отелей будут завершены к концу 2011 года.

Киев к этому времени обязался построить 18 пятизвездочных, 33 четырехзвездочных и 32 трехзвездочные гостиницы. В итоге номерной фонд столицы должен составить 18 тыс. номеров.

Харьковские власти уверены в своих силах. Мэр города Михаил ДОБКИН заверил, что, «основываясь на умеренной ценовой политике на услуги по временному размещению, Харьков будет способен принять целевые группы УЕФА. Для их размещения Харьков дал письменные гарантии на 58 отелей на 4 тыс. номеров.

Чиновники Донецка утверждают, что их город также справится и даже немного перевыполнит запросы УЕФА. Город, по данным властей, уж подписал с компанией TUI Travel договоры на 2998 гостиничных номеров.

Самым благополучным в вопросе решения «отельной» проблемы является Львов. Там с туроператором УЕФА подписали договоры 46 отелей. Львов и область гарантируют наличие более 23 тыс. номеров категории 3-5 звезд.

После концепции размещения «семьи» УЕФА города приступят к следующему этапу — концепции размещения болельщиков, которая должна быть предоставлена экспертам уже к 30 октября.

Промышленность

Харьковский тракторный завод (ХТЗ) им. Орджоникидзе с 1 сентября 2009 года возобновил производство.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил директор по персоналу завода Виктор ЛАГАЧОВ. "С сентября мы возобновили производство. Объем будет не очень большой, но он будет”, – сказал В.ЛИГАЧОВ, не назвав точных данных.

Как сообщал УНИАН, Харьковский тракторный завод остановился 1 июля т.г. Сотрудники предприятия были отправлены в оплачиваемый отпуск на месяц. Работу планировалось возобновить 3 августа, однако из-за отсутствия средств отпуск продлили до 1 сентября.

Справка УНИАН. Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе начал работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций. В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа ГАЗ (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ. Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.

Столица

Городская власть Киева подписала новые распоряжения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в соответствии с которыми в августе-сентябре оплата увеличится не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.

С соответствующими распоряжениями Киевгоргосадминистрации от 31 августа можно ознакомиться на официальном сайте муниципальной газеты “Крещатик” - № 980 “Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения”, № 981 “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения” и № 978 “Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий”.

Как отмечается в документах, решение принято во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 17 июля, с учетом постановления Окружного административного суда г.Киева от 12 июля, и с целью недопущения остановки предприятий, которые производят и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, и поэтапного приведения тарифов к экономически обоснованным расходам, определенным по заключениям столичной Государственной инспекции по контролю за ценами.

В соответствии с распоряжениями, на протяжении двух месяцев в Киеве установлено, что стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика будет составлять 2,87 грн. за 1 кубометр (ранее - 1,48 грн., после 1 июня - 3,02 грн.); при отсутствии средства учета – 15,78 грн. на 1 лицо (ранее, соответственно, 8,14 грн. и 16,61 грн).

Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика будет составлять 13 грн. за 1 кубометр (раньше - 7,38 грн. и 13,69 грн.), без средства учета – 45,52 грн. за 1 лицо (раньше, соответственно, 25,89 грн. и 47,92 грн.).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,26 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (ранее, соответственно, 1,6 грн. и 2,38 грн.). Сумма тарифа установлена для расчетов за отопление ежемесячно на протяжении года.

Тарифы на тепло и горячую воду являются убыточными и возмещают расходы по их производству и предоставлению в среднем лишь на 81%, а тарифы на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды возмещают расходы по их производству и предоставлению в среднем лишь на 72%, говорится в распоряжениях.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве вступили в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и квартплату. Повышение состоялось в соответствии с распоряжениями Киевгоргосадминистрации о новых тарифах на ЖКУ для населения, бюджетных учреждений и других потребителей от 29 апреля за № 516, 517, 518, 519 и 520.

Столичная власть обнародовала указанные распоряжения в специальном выпуске газеты «Крещатик» №57/1 (3503) от 30 апреля и на интернет-сайте издания в разделе официальных документов.

Повышение платы за ЖКУ с 1 июня было первым этапом приведения тарифов к экономически обоснованному уровню. Второй этап предусматривался с начала 2010 г. – повышения еще приблизительно на 50%. Кабинет министров на заседании 17 июля принял решение приостановить повышение КГГ тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.

12 августа Окружной административный суд Киева запретил КГГА повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице. В постановлении суда отмечается: «... ходатайство Кабинета министров об обеспечении иска удовлетворить и запретить КГГА до завершения рассмотрения дела по сути» осуществлять расчеты за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам.

20 августа первый заместитель председателя КГГА Анатолий ОЛУБЧЕНКО заявил, что Киевская горгосадминистрация не получала решения суда о запрещении повышения коммунальных тарифов в столице с 1 июня. По его словам, мэрия получила постановление Окружного административного суда Киева, однако в нем речь идет не о запрещении применения повышенных тарифов, а об открытии производства против мэрии по иску Кабмина.

Вместе с тем, он не исключил, что столичная мэрия еще получит постановление о запрещении повышения тарифов на услуги ЖКГ, а также заявил о готовности обжаловать его в высшей инстанции.

21 августа Министерство юстиции как представитель интересов Кабинета министров заявило, что намерено обратиться в Генеральную прокуратуру в отношении невыполнения должностными лицами Киевской городской государственной администрации постановления суда о запрещении введения новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Зарубежные новости

Еврокомиссия намерена расширить критерии оценки благополучия, отказавшись от простого подсчета ВВП.

Как сообщает AFP, соответствующие предложения содержатся в проекте коммюнике, которое планируется обнародовать на будущей неделе. «Согласно замыслу и цели, он (ВВП – УНИАН) не может быть надежной информацией для политических дебатов по всем вопросам», - отмечается в проекте. «Критически то, что ВВП не измеряет природоохранную стабильность или социальное включение», - говорится в документе.

По проекту, Еврокомиссия планирует создать новые индикаторы, которые бы позволяли принимать лучшие политические решения.

В соответствии с проектом коммюнике, Еврокомиссия планирует создать всеобъемлющий «природный индекс», а также использовать социальные индикаторы, которые бы измеряли качество жизни. В 2010 году Еврокомиссия планирует представить пилотную версию “индекса давления на окружающую среду”, который будет включать в себя уровень загрязнения окружающей среды, климатические изменения, использование энергоресурсов, биоразнообразие, загрязнение воды и воздуха. Еврокомиссия также планирует создать “информационную таблицу стабильного развития”, которая должна отображать учет политиками приоритетов общества.

(УНИАН)