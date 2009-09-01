Сегодняшнее заседание ВР закрыто

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Следующее состоится 8 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что на заседании Согласительного совета лидеров фракций парламента не была достигнута договоренность о дальнейшей работе парламента.

По его словам, было бы целесообразно собрать рабочую группу и еще раз поработать над законопроектом, касающимся социальных стандартов.

Председатель ВР отметил, что принять решение об увеличении социальных выплат можно, но без одновременного внесения изменений в бюджет на текущий год люди «ничего не получат, кроме очередного недовольства».

В.ЛИТВИН заявил, что при таком подходе, который существует сегодня в парламенте, после президентских выборов Верховная Рада и дальше не сможет работать.

По его мнению, используя принцип «развалить все, что можно развалить», нельзя надеяться на то, что нынешний состав парламента будет работать после президентских выборов.

В.ЛИТВИН призвал политические силы в парламенте искать компромиссы, а не действовать «путем давления». По его словам, необходимо пытаться «увеличить круг сторонников по тому или другому вопросу». Он добавил, что «технология 2004 года, которая сводилась к тому, чтобы Верховная Рада не работала», известна. По его словам, «другая технология – осчастливить людей доплатами, которые ничего не дали, - это уже отработанный вариант».

Как сообщил В.ЛИТВИН, он обратится в письменном виде к каждому народному депутату с призывом провести «сначала встречу в Верховной Раде, серьезную, гласную, и провести специальное заседание Верховной Рады Украины».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что если народные депутаты не доверяют друг другу, «давайте обратимся, давайте дадим поручение Национальной академии наук Украины», чтобы они подготовили доклад о социально-экономической ситуации в Украине, который была бы «правдивым и честным».

Говоря о том, что, поскольку сегодня парламент работает только на утреннем заседании, а договоренность о продлении работы парламента на этой неделе в сессионном режиме не достигнута, «остается только одно (здесь В.ЛИТВИН сделал небольшую паузу, а в это время из зала прозвучала реплика народного депутата от Партии регионов Ярослава СУХОГО: «Застрелиться!») – закрыть сегодняшнее заседание».