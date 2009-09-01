Тимошенко планирует провести встречи с руководством Польши

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует во время сегодняшнего визита в Польшу провести встречи с руководством этой страны – премьер-министром Дональдом ТУСКОМ и Президентом Лехом КАЧИНСКИМ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь украинского премьера Марина СОРОКА.

«Этот визит очень сжат по срокам, но Юлия ТИМОШЕНКО планирует провести встречи с Д.ТУСКОМ и Л.КАЧИНСКИМ в рамках мероприятий к 70-летию со дня начала Второй мировой войны», - сказала М.СОРОКА.

Кроме того, в службе протокола премьер-министра Украины нашему агентству сообщили, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в рамках проведения мероприятий по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны в Гданьске будет общаться с премьерами других стран, в том числе и Польши.

В службе уточнили, что двусторонняя встреча премьер-министров Украины и Польши планировалась в первичном варианте программы пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в Польшу. Однако в утвержденной вчера программе ее визита в Гданьск двусторонней встречи с Д.ТУСКОМ не планировалось в связи с тем, что сегодня вечером Ю.ТИМОШЕНКО должна отбыть с рабочим визитом в Ливию.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО находится в Польше, где сегодня в Гданьске примет участие в международных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. На встречу в Гданьск приглашены руководители многих европейских стран.

Сегодня польские СМИ сообщили, что Ю.ТИМОШЕНКО отменила запланированную двустороннюю встречу с главой польского правительства Д.ТУСКОМ.