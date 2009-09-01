Главное на 1 сентября (вечер)

Финансы

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прилетели в Украину с целью обсуждения вопроса подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Киеве.

Визит продлится до 4 сентября.

По информации МВФ, обсуждение проекта Госбюджета-2010 будет проведено в рамках подготовки к приезду в Украину в конце октября миссии МВФ.

Предполагается, что миссия обсудит с украинскими властями третий пересмотр программы сотрудничества stand by.

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки, у которых удельный вес негативно классифицируемых в общем объеме активов превышает 10%, предоставлять регулятору планы по их сокращению.

Об этом говорится в письме НБУ №47-412/11904 от 27 августа, которое имеется в распоряжении УНИАН.

"Банкам, которые имеют долю негативно классифицируемых активов свыше 10% от общей суммы активов, по которым должен оцениваться риск и формироваться резервы, необходимо подавать департаменту безвыездного банковского надзора детальный план мер, направленных на уменьшение негативно классифицируемых активов", - сказано в письме.

В документе объясняется, что данное требование принято в связи с контролем за выполнением банками требований постановления №421 от 22 июля 2009 года. В частности, постановлением предусмотрено, что на период до 1 января 2011 года к банкам могут не применяться меры воздействия в случае увеличения удельного веса негативно классифицированных активов в общих активах в результате уменьшения их суммы. Эта норма будет применяться только при условии формирования банком соответствующих резервов и предоставления детального плана мероприятий, направленных на уменьшение проблемных активов с ежемесячной разбивкой.

Информация должна предоставляться до 12 числа месяца, следующего за отчетным, без сопроводительного письма.

Банки, в которых введена временная администрация, указанную информацию не предоставляют.

Национальный банк Украины ужесточил требования к коммерческим банкам по зачислению сумм обязательного резервирования на отдельный счет регулятора.

В постановлении правления НБУ №514 «Об отдельных вопросах регулирования денежно-кредитного рынка» от 31 августа 2009 года указывается, что с 10 сентября 2009 года ежедневно на отдельном счете в НБУ должна находится сумма эквивалентна 50% суммы обязательных резервов, сформированных за предыдущий отчетный период резервирования (с 3 августа т.г. требовалось зачисление на отдельный счет 40% от суммы резервирования).

Одновременно Нацбанк с 10 сентября возобновляет требование к коммерческим банкам по формированию на начало каждого операционного дня на корреспондентском счете в НБУ резервы в размере минимум 90% от суммы обязательных резервов, которые сформированы за предыдущий отчетный период резервирования.

Таким образом, Нацбанк пытается ограничить возможность коммерческих банков использовать гривневые ресурсы для спекуляций на валютном рынке. Так, согласно циркулярам НБУ, суммы обязательных резервов, которые размещаются на отдельном счете в Нацбанке использовать в течении дня запрещено, тогда как суммы резервов на корсчетах могут использоваться в течение дня для проведения операций.

НБУ утвердил порядок регистрации филиалов иностранных банков.

Постановлением правления НБУ от 4 августа 2009 года №446 (регистрация в Минюсте - 25 августа 2009 года), которое обнародовано на сайте Верховной Рады, вносятся соответствующие изменения в Положение о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений.

Ранее Положением регулировалась регистрация представительств иностранных банков, а в соответствии с изменениями, глава 11 документа предусматривает порядок аккредитации представительств и филиалов иностранных банков в Украине.

Положением предусматривается, что представительство, филиал иностранного банка имеет право начать деятельность в Украине после аккредитации в Национальном банке. Соответствующие сведения о представительстве, филиале иностранного банка регулятор вносит в Государственный реестр банков.

Одним из условий открытия филиала в Украине является отсутствие финансовых или правовых проблем у иностранного банка. Это должно быть подтверждено предоставленной иностранным банком финансовой отчетностью за три последних года, которая должна быть подтверждена независимым аудитором, и информацией органа банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, предоставленной на основании заключенного между Национальным банком и этим органом банковского надзора соглашения о взаимодействии в сфере банковского надзора, гармонизации их принципов и условий.

Информация органа банковского надзора должна, в частности, содержать сведения об отсутствии или наличии претензий наблюдательного органа к деятельности иностранного банка, которые могут свидетельствовать о повышенных рисках в деятельности иностранного банка во время создания филиала в Украине. Также иностранный регулятор должен предоставить информацию о владельцах существенного участия и руководителях банка, а при необходимости и другую информации относительно деятельности иностранного банка.

Для аккредитации филиала иностранный банк должен предоставить в Нацбанк письменное обязательство о безусловном выполнении им обязательств, которые возникают в связи с деятельностью его филиала на территории Украины. Такой документ должен быть подписан руководителем исполнительного органа или совета иностранного банка.

Банковская лицензия и письменное разрешение на осуществление отдельных операций выдаются филиалу при условии соблюдения ним требований, установленных законодательством и нормативно-правовым актами НБУ для коммерческих банков.

На днях суд в Киеве освободил из-под стражи под подписку о невыезде руководителя ООО «Кингс Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО, который обвиняется в мошенничестве со средствами граждан.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, такое решение суд принял по ходатайству адвокатов А.БАНДУРЧЕНКО.

Освобожденного из-под ареста под подписку о невыезде руководителя ООО «Кингс Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО снова возьмут под стражу, если он не будет сотрудничать со следствием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов в Одессе, где он находится с рабочей поездкой.

«Господин БАНДУРЧЕНКО дал очень важные показания, и сейчас у милиции нет оснований сомневаться в его дальнейшей готовности сотрудничать. Если такие сомнения возникнут, мы снова направим ходатайство о содержании его под арестом», - сказал он.

В то же время министр отметил, что двое других посредников между юридическими фирмами и неизвестным организатором преступной схемы мошенничества с деньгами граждан, находятся под стражей. Он пообещал, что милиция приложит все усилия, чтобы они и в дальнейшем содержались под стражей.

«У нас есть достаточно эпизодов, чтобы их в случае освобождения снова арестовать», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что задержанные «будут находиться под стражей, пока не дадут показаний, куда они дели деньги граждан, или будут отвечать лично за содеянное», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,4420/8,4850 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,4850/8,5110 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,5270/8,5550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,90/8,01 грн.долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2660/0,2675 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2669/0,2678 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2676/0,2684 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,8088 рублей за доллар (-0,0312).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4362/1,4364 долл./евро, а к 15:10 упали до 1,4316/1,4318 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1225/12,1870 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,1680/12,2050 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,2040/12,2480 грн./евро.

Новости ТЭК

Премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН договорились о том, что объемы закупки газа Украиной в 2010 году будут определяться с учетом влияния кризиса на экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил на совместном брифинге по окончании встречи с украинским премьером.

«Сегодняшние условия мирового финансово-экономического кризиса, которые самым серьезным образом сказываются на экономике наших стран, должны быть учтены и во взаимных расчетах, поставках. Договорились о том, что я со своей стороны, а моя коллега со своей стороны – мы дадим указания участникам экономической деятельности -хозяйствующим субъектам («Нафтогазу» и «Газпрому» - УНИАН) с тем, чтобы они эти обстоятельства учитывали. Мы понимаем, что украинская экономика потребляет сегодня столько энергоресурсов, сколько ей требуется. Мы будем исходить из этого. Но есть какие-то детали между хозяйствующими субъектами, об этих деталях они должны будут между собой договориться, мы надеемся, что так оно и будет», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО высказала удовлетворение результатами переговоров, отметив важность договоренностей по газовому вопросу.

«Очень важно было, что сегодня мы вместе с Владимиром Владимировичем обсудили вопрос объемов потребления российского газа Украиной, и позиция премьер-министра России очень важна – сколько Украина потребляет газа, столько она будет и оплачивать, пока такие сложные кризисные ситуации в мире», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Транспорт и связь

До 1 сентября 2009 года операторы мобильной связи должны были завершить формирование списков кодов IMEI мобильных телефонов в своих сетях для передачи этих списков в Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР). Такой порядок определен решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1339 от 5 февраля 2009 года „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств”, коды IMEI всех мобильных телефонов, которые ввозятся и реализуются в Украине, должны быть занесены в обобщенную базу данных УГЦР.

Согласно решению №1339, операторы мобильной связи должны до 30.09.2009 года подать в УГЦР коды ІМЕІ терминалов, которые обслуживались такими операторами по состоянию на 01.09.2009 года, для их внесения в обобщенную базу данных кодов ІМЕІ.

Т.е., с 1 сентября 2009 г., согласно вышеприведенному решению, регистрация в сетях операторов кодов IMEI мобильных телефонов, которые ворованы, находятся в розыске, нелегально ввезены в Украину или не зарегистрированы в базе данных УГЦР, приведет к соответствующим последствиям – вплоть до отключения таких мобильных телефонов операторами сетей мобильной связи.

Телефоны, зарегистрированные операторами до 1 сентября 2009 года, считаются легальными.

Информация для киевлян

Власти Киева при осуществлении операций с земельными участками, которыми распоряжается Киеврада, пренебрегли интересами общины и нанесли ущерб бюджету города на сумму свыше 4,1 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Главном контрольно-ревизионном управлении Украины, об этом свидетельствуют результаты государственного финансового аудита выполнения бюджета Киева за 2007-2008 годы и первый квартал 2009 года, проведенного во исполнение поручения Кабинета Министров в марте-июле текущего года.

Кроме того, в результате незаконных операций с передачей в аренду и отчуждением коммунального имущества, а также реализации части Киевского городского совета в уставных фондах субъектов предпринимательской деятельности, бюджет столицы потерял свыше 215 млн. грн.

В случае невыполнения АК ”Киевэнерго” взятых на себя обязательств по выполнению функций производителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и снабжению горячей воды, что предусмотрено соответствующим договором от 14 июля 2007 года, столичная власть уже с 15 сентября начнет процедуру изъятия и передачи другому предприятию имущества территориальной общины Киева, находящегося во владении и пользовании энергокомпании.

Об этом, в частности, говорится в распоряжении КГГА №981 от 31 августа “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”, обнародованному сегодня в муниципальной газете “Крещатик”.

В соответствии с распоряжением, Главному управлению коммунальной собственности г.Киева и Главному управлению топлива, энергетики и энергосбережения КГГА поручено выполнить указанную процедуру.

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(УНИАН)