Курс НБУ на 02.09.09

Официальный курс НБУ на 02.09.09100 USD США – 798.0000 (1 сентября – 798.9000) 100 EUR – 1142.2572 (1 сентября – 1140.1901) 10 RUR – 2.5115 (1 сентября – 2.5091) Учетные курсы банковских металлов на 02.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-75790.05 (1 сентября-75955.42) 961 XAG 10 Серебро-1176.25 (1 сентября-1161.60) 962 XPT 10 Платина-99670.20 (1 сентября-98584.26) 964XPD10 Палладий-23221.80(1 сентября-22848.54)

Официальный курс НБУ на 02.09.09 100 USD США – 798.0000 (1 сентября – 798.9000) 100 EUR – 1142.2572 (1 сентября – 1140.1901) 10 RUR – 2.5115 (1 сентября – 2.5091) Учетные курсы банковских металлов на 02.09.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-75790.05 (1 сентября-75955.42) 961 XAG 10 Серебро-1176.25 (1 сентября-1161.60) 962 XPT 10 Платина-99670.20 (1 сентября-98584.26) 964XPD10 Палладий-23221.80(1 сентября-22848.54)

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