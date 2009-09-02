АНОНС на 2 сентября 2009 года

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко будет посетит Ливию, где в городе Триполи будет присутствовать на фестивале искусств, посвященном 5-тысячелетней истории страны к Сентябрьской революции и ее достижениям за 40-летний послереволюционный период. Ю.Тимошенко проведет встречу с секретарем Высшего народного комитета Ливии (премьер-министром) Аль-Багдади Али Аль-Махмуди и лидером Ливийской Сентябрьской революции Муаммаром Аль Каддафи.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам транспорта и связи.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Российско-украинские отношения: политический и энергетический аспекты», посвященная итогам двусторонней встречи премьер-министров двух стран. Участники: заместитель генерального директора, директор международных программ Центра Разумкова Валерий Чалый; независимый эксперт Александр Нарбут..

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Сстоится брифинг представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО: «Будут ли пересматриваться газовые соглашения России и Украины?».

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Cостоится научно-практическая конференция «Основные направления стабильного развития отечественной сырьевой базы пивоваренной отрасли и стратегия ее реализации в Украине на 2010-2015 годы». Откроют форум заместитель министра аграрной политики Украины Сергей Мельник и вице-президент Украинской академии аграрных наук Николай Безуглый.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "10 изменений, которые могут всколыхнуть Украину". Участник: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 в УНИАН состоится презентация результатов аудита действующей системы льгот, социальных выплат и социальных услуг: “Куда тратятся бюджетные средства, направленные на финансирование социальной сферы?”. Выводы, предложения и рекомендации, подготовленные специалистами Центра общественной экспертизы относительно законодательного регулирования и финансирования действующей сегодня системы социальной защиты. Участники: председатель правления, директор проекта “Новый взгляд на систему социальных прав и гарантий граждан Украины” Любомир Черний, директор экономических проектов, эксперт проекта “Новый взгляд на систему социальных прав и гарантий граждан Украины” Ольга Романюк, директор программы “Верховенство права” Международного фонда “Відродження” Роман Романов, PR-менеджер Международного фонда “Відродження” Анастасия Гринько (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Министерстве транспорта и связи Украины состоится прямая телефонная линия по проблемным вопросам функционирования отрасли. На вопросы граждан будет отвечать заместитель министра транспорта и связи Украины Владимир Бадагов.

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Состоится запуск первой городской электрички сообщением станция «Троещина» - станция «Киев-Петровка». Первыми пассажирами городской электрички станут Киевский городской председатель Леонид Черновецкий, первый заместитель председателя КГГА Денис Басс, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин и др..

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Парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства будет проводить торжественные мероприятия по случаю празднования Дня предпринимателя. К участию приглашены народные депутаты Украины, ответственные работники министерств и ведомств, предприниматели, представители общественных организаций.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры.

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