ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Трансбанку продлили мораторий», в котором пишет о том, что вчера закончился мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Трансбанке. После полугода работы в режиме временного администрирования финучреждению так и не удалось выйти на нормальные показатели деятельности. Несмотря на это, в Нацбанке ликвидировать банк не спешат и решили продлить мораторий. «Будем продлевать мораторий где-то на три месяца», - сообщил изданию руководитель дирекции НБУ по банковскому регулированию и надзору Василий Пасичник…

http://delo.ua/dengi/banki/transbanku-prodlili-moratorij-129354/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Валютный рынок» пишет - скорее всего, Нацбанк не намерен в ближайшее время выходить за психологически важную отметку в 8,0 грн./долл. На текущей неделе, вполне вероятно, курс будет удерживаться вблизи достигнутых позиций, чему способствует продолжающееся снижение гривневой ликвидности (на утро вторника — 14,5 млрд. грн.). В то же время сезонный рост наличных выплат населению по доходам за август может отразиться на повышении спроса на инвалюту со стороны физических лиц…

http://delo.ua/dengi/banki/analiticheskij-obzor-valjutnyj-rynok-129347/

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«Дело» в публикации «Сахар в Украине дешеветь не будет» пишет - и.о. председателя АМКУ Александр Мельниченко отрапортовал, что в 21 области Украины цены на сахар вниз. Средний размер удешевления, по данным антимонопольщиков, - 5-10%, при этом они не указывают реальный диапазон цен. В противовес отчетам АМКУ участники рынка твердят, что никакого снижения цен как оптовых, так и в рознице не наблюдается…

http://delo.ua/biznes/rynki/sahar-a-ukraine-ne-budet-129349/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Объемные договоренности» пишет – в ходе вчерашней встречи в Гданьске премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко договорились о взаимных уступках в сфере газа. Путин согласился с тем, что Киев будет оплачивать только потребленные объемы газа. В обмен Тимошенко, по данным издания, согласилась пойти на уступки Москве в вопросе ставок на транзит газа, а также предложить российским компаниям выгодные контракты в сфере атомной энергетики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1230334

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Покупательская способность стала необходимостью» пишет - металлурги начали добиваться выполнения контрактов своими партнерами в судебном порядке. Вчера крупнейший в Украине меткомбинат "АрселорМиттал–Кривой Рог" проиграл иск Запорожскому заводу ферросплавов и теперь обязан будет купить у него ферросплавы на 205,6 млн. грн. Таким образом будет выполнен договор, который меткомбинат в одностороннем порядке отказался выполнить в конце прошлого года. Эксперты прогнозируют, что аналогичные иски будут поданы и к другим меткомбинатам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1230327

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Авиакомпании держат курс на убытки№ пишет - убытки мировых авиакомпаний за I полугодие превысили 6 млрд долл., сообщила ассоциация IATA. По итогам года ассоциация прогнозировала потерю перевозчиками около 9 млрд долл., но сейчас эксперты не берутся давать точные прогнозы. Убытки украинских авиакомпаний по итогам года могут составить 300-400 млн. долл. Сокращение избыточных мощностей будет ключевым фактором, который позволит стабилизировать выручку как мировым, так и украинским компаниям, уверены аналитики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1230351

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Издание «Экономические известия» в материале «Долги изменят «Нефтегаз» пишет - Кабмин, которому подконтролен «Нафтогаз», должен решить с зарубежными кредиторами вопрос реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам. Правительство уверено в положительном результате. Но это не решит проблему эффективности управления госкомпанией…

http://www.eizvestia.com/state/full/4181934

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«Экономические известия» в публикации «Лайфу прочат долголетие» пишет - в ближайшие месяцы планируется заключить соглашение о покупке страховых активов, входящих в группу «ТАС». Сейчас осталось три основных претендента на покупку, среди которых наряду с европейскими присутствуют и российские инвесторы…

http://www.eizvestia.com/state/full/4181933

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«Газета по-киевски» в публикации «Осторожно, Рада открывается!» пишет – Рада приступила к работе. Сезон охоты на электорат открыт: без блокирования трибуны, драк, интриг и шантажа в парламенте не обойдется. Издание подает результаты собственного исследования положения дел в кулуарах парламента…

http://mycityua.com/articles/country/2009/09/02/084236.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тарифы в Киеве снизили. Но только на 5%» пишет - столичные власти снизили тарифы на коммунальные услуги. Правда, всего на 5% (что сэкономит, в лучшем случае, 20 грн.) и только на 2 месяца — август и сентябрь. Юристы считают, что новые тарифы тоже спорны. «По закону, возможности устанавливать тарифы задним числом нет. Принять 1 сентября тарифы, действующие с 1 августа, нельзя, и любой суд их отменит», — говорит юрист Роман Марченко. По его словам, все будет зависеть от окончательного решения суда: если он признает повышение незаконным, вам компенсируют разницу, а если законным, придется доплатить за все месяцы. Помимо суда свое слово мог сказать президент. Но он так и не решился снизить цены…

http://www.segodnya.ua/news/14075412.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Новые инициативы НБУ: деньги под матрасы?..» пишет - как поступить человеку, который хочет положить деньги на депозит? Наиболее точный, хотя и малоцензурный совет - из словосочетания "положить деньги на депозит" убрать слово "деньги"...

http://economics.unian.net/rus/detail/20193

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Повышение зарплат: старая ария борцов за электорат…» пишет - в период, когда страна по уши увязла в кризисном болоте, забуксовала на дне экономического падения, заявления о повышении минималки говорят лишь об одном: скоро выборы…

http://economics.unian.net/rus/detail/20102

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Владимир Путин хочет убрать польского бизнесмена» пишет – премьер-министр России Владимир Путин предложил поискать признаки коррупции в соглашении о распределении долей в операторе польского участка газопровода «Ямал-Европа». Он не хочет видеть среди совладельцев оператора местного бизнесмена Александра Гудзоватого. У него вместе с польской PGNiG 52% акций EuroPolGaz, а у «Газпрома» - лишь 48%. Путин хочет разделить долю в операторе 50 на 50…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/09/02/212549

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Издание «Известия» в публикации «Плата за электроэнергию станет расплатой за аварию?» пишет - в правительстве подтвердили: восстановить Саяно-Шушенскую ГЭС только на средства бюджета или компании "РусГидро" не получится. Поэтому часть расходов падет на потребителей электроэнергии. Правда, не напрямую. В правительстве заявили, что увеличение "электрических" тарифов для населения останется на прежнем уровне - 10%, то есть, ниже инфляции. Зато расценки для промышленных предприятий поднимут на 6,2% вместо планировавшихся 5%. Но все равно россияне почувствуют на себе - просто подорожание будет "спрятано" в ценах других товаров и услуг вроде хлеба или проезда на троллейбусе…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132541/

(УНИАН)