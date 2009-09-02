Тимошенко находится с официальным визитом в Ливии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с двухдневным официальным визитом в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, программой визита предусмотрено, что Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в мероприятиях, посвященных пятитысячелетней истории Ливии до Сентябрьской революции и ее достижениям в 40-летний послереволюционный период, а также в церемонии открытия Монумента.

Планируется, что сегодня состоятся встречи премьер-министра Украины с лидером Великой Сентябрьской революции Муаммаром АЛЬ-КАДДАФИ и секретарем Высшего Народного Комитета Ливии Аль-Багдаде Али АЛЬ-МАХМУДИ.