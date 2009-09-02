Главное на 2 сентября (день)

Хроника дня

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Финансы

НБУ проверит факты нарушений банками законодательства

Национальный банк Украины использует для целей банковского надзора информацию, предоставленную Министерством юстиции, относительно нарушений банками банковского законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, в ответ на запрос министра юстиции Николая ОНИЩУКА проинформировал в письме первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

В случае выявления нарушений, к банкам будут применены адекватные меры влияния, говорится в письме первого заместителя председателя НБУ.

В своем запросе министр юстиции Н.ОНИЩУК выразил обеспокоенность ситуацией, которая стала известной во время прямой телефонной линии Кабинета министров «Общество против коррупции». В частности, речь шла о повышении одним из коммерческих банков кредитной ставки с 25,5 до 30 процентов и снятии средств с зарплатного счета в одностороннем порядке без согласия заемщика.

Н.ОНИЩУК отметил, что в последнее время участились обращения граждан в Министерство юстиции относительно повышения в одностороннем порядке процентной ставки по кредитным договорам, заключенным коммерческими банками.

«В данной ситуации коммерческие банки не учитывают законодательные изменения относительно невозможности изменения размера процентной ставки по кредитным договорам в одностороннем порядке», - отмечается в запросе министра юстиции.

Запрет в одностороннем порядке изменять условия заключенных с клиентами договоров, в том числе что касается увеличения размера процентной ставки по кредитным договорам, содержится в статье 10561 Гражданского кодекса Украины и в части четвертой статье 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». При этом, в соответствии со статьями 66 и 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», государственное регулирование деятельности банков осуществляется НБУ, который имеет право требовать от банков и их руководителей устранения нарушений банковского законодательства и выполнения нормативно-правовых актов Нацбанка, отмечается в запросе министра юстиции.

"Ощадбанк" будет работать за рубежтм с банковскими металлами

Национальный банк Украины (НБУ) в августе текущего года предоставил ОАО «Ощадбанк» разрешение на осуществление операций с банковскими металлами на международных рынках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, банк получил возможность расширить перечень предоставляемых услуг в указанном секторе. В частности, «Ощадбанку» имеет право открывать корреспондентские счета в банковских металлах за рубежом, проводить операции купли-продажи банковских металлов без физической поставки и пр.

100% акций банка принадлежат государству.

Банк «Финансы и Кредит» увеличит уставный капитал до 2,4 млрд. грн.

Акционеры банка «Финансы и Кредит» приняли решение об увеличении уставного капитала на 0,4 млрд. грн. – до 2,4 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» решил увеличить уставный капитал на 0,4 млрд. грн. – до 2,4 млрд. грн.

Киев. 2 сентября. УНИАН. Акционеры банка «Финансы и Кредит» приняли решение об увеличении уставного капитала на 0,4 млрд. грн. – до 2,4 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, соответствующее решение было принято на собрании акционеров сегодня, 2 сентября.

Согласно предоставленной информации, увеличение будет происходить за счет закрытого (частного) размещения 800 млн. простых именных акций существующей номинальной стоимостью 0,50 грн. Размещение акций планируется провести в два этапа: с 12 октября по 21 октября и с 22 октября по 11 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году и сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2009 года активы банка составили 17,590 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 15,495 млрд. грн., обязательства – 15,301 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. грн., собственный капитал – 2,289 млрд. грн.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 187 млн. грн. против 98 млн. грн. прибыли годом ранее.

По состоянию на 1 июля 2009 года основными акционерами банка являлись АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88% и ОАО «Киевмедпрепарат Украина» (3,01%).

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

Такое решение было принято на собрании акционеров сегодня, 2 сентября.

Согласно предоставленной информации, увеличение будет происходить за счет закрытого (частного) размещения 800 млн. простых именных акций существующей номинальной стоимостью 0,50 грн. Размещение акций планируется провести в два этапа: с 12 октября по 21 октября и с 22 октября по 11 декабря 2009 года.

По состоянию на 1 июля 2009 года основными акционерами банка являлись АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88% и ОАО «Киевмедпрепарат Украина» (3,01%).

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

ТЭК

«Нафтогаз» завершил аудит финансовой отчетности

НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с ожиданиями инвесторов и мировых финансовых институтов 28 августа 2009 года завершила аудит по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что аудит провела международная аудиторская компания Ernst & Young.

Согласно аудиту, чистый убыток компании в прошлом году составил 2,008 миллиарда гривен (251 миллионов долларов), сообщает в среду компания.

В 2007 году чистый убыток компании составил 66 миллионов гривен (8,2 миллиона долларов).

Доходы компании "Нафтогаза Украины" в 2008 году выросли на 74,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 53,143 миллиарда гривен (6,65 миллиарда долларов). Валовая прибыль сократилась на 9,4% и составила 4,235 миллиарда гривен (530 миллиона долларов).

Полностью текст документа опубликован на официальном сайте компании www.naftogaz.com.

НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз подтверждает готовность сотрудничать с финансовыми институтами по принципам мирового финансового сообщества.

Украина закачала в ПХГ 25 млрд. кубометров газа – «Газпром»

Украина закачала в свои подземные газовые хранилища 25 млрд. кубометров газа.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления концерна «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

«На сегодняшний день, по нашим оценкам, Украина закачала 25 млрд. кубометров газа в ПХГ, а нужно 28 млрд. кубометров», - сказал В.ГОЛУБЕВ.

В то же время, он сообщил, что в целом Украина рассчитывает закупить 32 млрд. кубометров газа, что обусловлено благоприятной конъюнктурой рынка на сегодняшний день.