Музею морфлота в Одессе (здание Английского клуба XIX в.) нужна помощь в восстановлении

Руководитель парламентской группы Великобритания-Украина Джон ГРОГАН и депутат Одесского городского совета Алексей ГОНЧАРЕНКО призывают международную общественность и бизнес помочь в восстановлении жемчужины европейской архитектуры – здания Английского клуба XIX в., в котором до недавнего времени располагался Музей морского флота Украины.

Об этом идет речь в статье «Украина надеется на молодых лидеров», опубликованной в выходящем в Брюсселе еженедельнике «Новая Европа» (New Europe). Автор статьи - директор Европейско-украинского совета предпринимателей и Европейско-украинского фонда верховенства права Джеймс УИЛСОН находился в Одессе 27-28 августа вместе с членом парламента Великобритании с 1997 года от партии лейбористов, председателем парламентской группы по связям с Украиной Д.ГРОГАНОМ. Одной из главных целей визита было информирование международной общественности о проблемах здания Английского клуба.

В частности, в статье Д.УИЛСОН отмечает, что «в украинском политикуме происходят радикальные изменения. Накануне президентских выборов кандидаты, не дожидаясь официального старта избирательной кампании, уже активно позиционируют себя перед избирателями. В следующем году должны состояться также выборы мэров, и один из самых молодых потенциальных кандидатов, 28-летний Алексей ГОНЧАРЕНКО, 27 августа внес свой вклад в возрождение международного престижа Одессы».

Автор отмечает, что А.ГОНЧАРЕНКО провел мероприятие с целью привлечения средств для реставрации здания Английского клуба XIX в., где располагался Музей морского флота Украины, пострадавший от пожара в 2005 году. «Одесса обратилась в ЮНЕСКО с заявлением о включении центра города в список мирового культурного наследия, - говорится в статье. – Английский клуб был создан в 1848 году по образцу типичного клуба в центре Лондона. Это один из символов давних международных связей Одессы. Я хочу, чтобы Одесса играла ведущую роль во взаимоотношениях Украины и ЕС».

В 2005 году уникальный особняк сильно пострадал от пожара. Экспозицию Музея перенесли в Одесский порт, а самому Английскому клубу грозило разрушение. В 2007-2008 гг. по инициативе А.ГОНЧАРЕНКО были выделены средства на первоочередные ремонтные работы, что спасло памятник архитектуры национального значения.

Но средств на продолжение ремонта в городском бюджете нет, ведь на полную реставрацию здания Музея нужно не менее 20 млн. грн. Поэтому для Одессы важно привлечь к его восстановлению международную общественность и бизнес, считают А.ГОНЧАРЕНКО и Д.ГРОГАН. Результатом работы должно стать обязательное возвращение на место экспозиции Музея Морского флота и открытие его для посетителей.

В рамках визита в Одессу Д.ГРОГАН провел также неформальную встречу с молодыми одесскими предпринимателями, которая, по его словам, должна расширить традиционные для Одессы экономические связи с Великобританией. Как рассказал британский парламентарий, недавно в Лондоне, в Палате Общин, состоялась презентация деловых предложений и экономического потенциала Крыма, и выразил надежду, что подобное мероприятие можно устроить и для Одессы.

Перед отбытием в Киев британский гость дал пресс-конференцию для одесских СМИ. «Будущее Украины - за политиками нового поколения», - отметил Д.ГРОГАН, добавив, что «искренне благодарен моему другу Алексею за приглашение посетить Одессу, эту непознанную тайну Европы». У города, уверен парламентарий, огромный туристический и экономический потенциал, развиваться которому не дают прежде всего недоработки в инфраструктуре. «Например, Одесский аэропорт, которому крайне необходимы инвестиции. А утром я плавал вдоль пляжей - эти места могли бы быть прекрасной парковой зоной, имеющей для города большую ценность, на это крайне необходимо обратить внимание», - отметил Д.ГРОГАН.

По его мнению, развитию мешает и коррупция, что вообще характерно для пока несовершенной украинской демократии. А вот в свободе слова есть заметный прогресс: средства массовой информации в Украине очень активны, отметил член парламента Великобритании.

«Уверен, что Одесса - город, имеющий большое международное значение. И с развитием демократических изменений - как на региональном, так и на национальном уровне - мы сможем увидеть, как новое поколение политиков реализует свой взрывной потенциал на полную мощность», - отметил в своей статье Д.УИЛСОН.