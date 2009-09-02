Заседание оргкомитетов Евро-2012 Украины и Польши

Под председательством директора Евро-2012 Мартина КАЛЛЕНА в четверг, 3 сентября, в Киеве состоится заседание по вопросам двусторонней координации турнира с участием руководителей местных организационных комитетов в Украине и Польше - Маркияна ЛУБКИВСКОГО и Адама ОЛКОВИЧА, а также представителей правительств Украины и Польши.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Местного оргкомитета Евро-2012 в Украине.

Предусматривается, что участники встречи представят отчеты о ходе подготовки со стороны правительств принимающих стран и местных организационных комитетов Украины и Польши, а ответственные за подготовку к Евро-2012 лица отчитаются о состоянии дел в этой сфере. Также планируется решить пакет неотложных вопросов по дальнейшим шагам в организации турнира.

Справка УНИАН. Местные организационные комитеты Евро-2012 созданы в Украине и Польше для подготовки организационной части турнира. Их главной задачей является подготовка и проведение Евро-2012 в соответствии с требованиями и стандартами УЕФА.