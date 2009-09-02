Результаты кампании «Щедрая КРЕДИТКА» от ПриватБанка и Visa

ПриватБанк совместно с Visa Inc., крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, объявили результаты кампании для держателей платежных карт Visa от ПриватБанка – «Щедрая КРЕДИТКА». Акция под девизом «Користуйся часто, сплачуй вчасно!» проходила с 1 мая по 1 августа 2009 года и была направлена на повышение культуры использования кредитных платежных инструментов.

В акции могли принять участие все держатели кредитных карт Visa от ПриватБанка, проведшие транзакцию по карте на сумму 50 грн. и выше в любой точке страны или мира на протяжении периода проведения акции. Наиболее активные и дисциплинированные пользователи кредитной карты Visa от ПриватБанка, своевременно погашавшие задолженность по карте, заслуженно получили интересные призы и подарки. Победителям акции, клиентам ПриватБанка – держателям кредитных карт Visa –было вручено 20 сертификатов на туристические поездки и 30 подарочных сертификатов на годовую подписку популярных глянцевых журналов.

«Запуская программу «Щедрая КРЕДИТКА», мы стремились стимулировать использование кредитных карт Visa для оплаты товаров и услуг, показать приемущества использования карты для расчетов в магазинах. Достигнутые результаты позволяют нам говорить об успехе кампании. В акции приняли участие более 200 000 держателей кредитных карт Visa от ПриватБанка, которые совершили более 1 260 000 транзакций в торгово-сервисной сети по всему миру. Наиболее активные и дисциплинированные пользователи кредитной карты Visa от ПриватБанка, своевременно погашающие задолженность по карте и не допускающие просрочки, получают щедрые подарки. Кроме того, кампания помогла нашим клиентам корректно планировать свой бюджет, научила отслеживать траты и формировать свою положительную кредитную историю, - сказал Олег Гороховский, Заместитель Председателя Правления ПРИВАТБАНКА.

Visa реализует программы финансовой грамотности в более чем 20 странах мира. Данные программы помогают рядовым держателям карт Visa не только в полной мере ощутить преимущества современных платежных инструментов, но и обучают их принципам грамотного управления личными финансами и ответственного отношения к использованию карточных продуктов, кредитных карт в том числе.

«Visa совместно с банками-партнерами уделяет особое внимание не только развитию бизнеса, но и развитию культуры использования платежных средств в целом, - отмечает Жан-Марк Тонти, генеральный директор Visa по странам Юго-Восточной Европы и СНГ. - Совместная программа ПриватБанка и Visa «Щедрая КРЕДИТКА» призвана показать держателям кредитных карт Visa, что оплата товаров и услуг с помощью платежной карты, а также правильное обслуживание своего кредита не только приносят призы и подарки, но и позволяют оптимизировать расходы, эффективно планировать личный бюджет, а также повысить уровень личной финансовой безопасности».

Подробная информация о результатах акции доступна на сайте ПриватБанка или по телефону 8 800 500 00 30 (круглосуточно, бесплатно по Украине).

Справка УНИАН. ПриватБанк основан в 1992 году, является крупнейшим банком с отечественным капиталом. Национальная сеть банковского обслуживания включает более 3 000 филиалов и отделений по всей Украине, в которых обслуживается 334 тысяч корпоративных клиентов, 314 тысяч частных предпринимателей и свыше 12,5 миллионов счетов физических лиц. ПриватБанк - признанный лидер отечественного рынка платежных карт: на сегодняшний день банком выпущено более 18,5 млн. пластиковых карт (около 40% от общего количества карт, эмитированных украинскими банками). В сети обслуживания пластиковых карт работает 6 837 банкоматов, карты банка принимают к оплате свыше 46,6 тысяч торгово-сервисных точек по всей Украины.

В 2009-м году Global Finance седьмой год подряд признал ПриватБанк лучшим банком в Украине.

Visa Inc. является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира.