Главное на 2 сентября (вечер)

Новости ТЭК

Британская энергетическая компания BP, один из крупнейших производителей нефти в мире, объявила об обнаружении месторождения углеводородов в Мексиканском заливе, сообщается в официальном пресс-релизе BP. Сама компания характеризует месторождение как гигантское, однако не указывает, сколько именно нефти и газа можно на нем добыть, отмечает Лента.ру.

Нефть обнаружена на участке Tiber Prospect на глубине более 25 тысяч футов (10,7 километров). По данным компании, месторождение станет одним из самых глубоких за всю историю нефтяной отрасли.

Украина в августе текущего года импортировала 3 - 3,2 млрд. кубометров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«В августе мы импортировали, как и в июле, 3 - 3,2 млрд. куб. м газа, часть из которого пошла в подземные хранилища, часть потреблена потребителями», - сказал он. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что, по данным НАК «Нафтогаз Украины», на сегодняшний день в подземные хранилища газа закачано около 25 млрд. куб. м топлива.

Представитель Президента напомнил, что в целом в 2009 году Украина планирует импортировать около 32 млрд. куб. м газа. При этом в предстоящий осенне-зимний период из ПХГ планируется поднять 14 млрд. куб. м для технологического обеспечения работы системы.

«По году мы выйдем на объемы 32 млрд. куб. м газа, что, в принципе, является абсолютно неразумной цифрой. Что касается следующего года, это отдельный разговор. Планы одни, а реалии – другие», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, отметив при этом, что объем импорта в 2010 году, о котором заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО (27 млрд. куб. м - УНИАН), является приемлемым для Украины с учетом продолжения процесса стагнации в экономике.

Контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на поставку и транзит природного газа, заключенные 19 января этого года, требуют пересмотра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, согласно заключенным контрактам, Украина недополучает от транзита порядка 2-4 млрд. долларов ежегодно. Кроме того, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, по его расчетам, Украина переплачивает за газ ежегодно от полутора до трех миллиардов.

«Можно понять премьер-министра Российской Федерации ПУТИНА (Владимир ПУТИН – УНИАН), ведь его национальные интересы должным образом защищены: РФ имеет очень выгодные условия транзита, фактически не доплачивая от 2 до 4 млрд. долларов. Кроме того, Россия продает Украине газ по явно завышенной цене», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В этой связи он подчеркнул необходимость скорейшего пересмотра положений контрактов, которые на сегодняшний день и так де-факто не выполняются. «Поэтому сегодня сверхактуальным является вопрос пересмотра контрактов, которые сегодня де-факто не выполняются», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ, указав, в частности, на то, что если контрактами на 2009 год был предусмотрен импорт в Украину на уровне 40 млрд. куб. м, то фактически до конца года Украина планирует импортировать всего 32 млрд. куб. м.

Он отметил, что данные несоответствия регулируются на уровне двух хозяйствующих субъектов – НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», однако без официальной юридической коррекции контрактной базы.

Комментируя недавние переговоры премьеров Украины и России в Польше, Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал: «Не понятно, о чем договорились. Если идет разговор о каких-то уступках с российской стороны, то эти уступки созданы хитрым способом, не знаю, кто автор. Сначала создается проблема, а теперь делаются уступки. Пока эти уступки не зафиксированы, говорить о каком-то смягчении слишком рано».

НАК «Нафтогаз Украины» назначила Группу по управлению обязательствами банка Credit Suisse менеджером дилера для осуществления запланированной реструктуризации евробондов на сумму в 500 млн. долл., срок выплаты по которым – 30 сентября 2009 года, а также по вопросам урегулирования финансовых обязательств относительно двусторонних кредитов компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины.

В сообщении отмечается, что «Нафтогаз Украины» считает, что при сложных экономических условиях и структурных трудностях на внутреннем и внешнем рынках газа перенесение срока выплаты по еврооблигациям является одним из шагов, которые позволят наилучшим образом контролировать финансовую ситуацию в компании.

«Назначение Credit Suisse и в дальнейшем демонстрирует стремление «Нафтогаза Украины» реструктуризировать долг компании прозрачно и в способ, приемлемый и справедливый для НАК «Нафтогаз Украины» и для ее инвесторов», - отмечено в сообщении.

Сообщается также, что последующие детали относительно реструктуризации будут обнародованы в ближайшее время.

НАК «Нафтогаз Украины» надеется завершить реструктуризацию своих долговых обязательств до конца 2009 года.

Об этом сказано в обнародованном сегодня аудите по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008 год НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно документу, «Нафтогаз Украины» уже начал переговоры с кредиторами о реструктуризации долга иностранным банкам на сумму около 1,6 млрд. долл. США.

«Группа (НАК «Нафтогаз Украины» – УНИАН) ставит целью увеличить сроки платежей и улучшить другие существенные условия взятых долгов», - сказано в документе.

В отчете отмечается, что руководство НАК «Нафтогаз Украины» надеется, что реструктуризация долга будет успешно завершена до конца 2009 года.

«Однако на дату выпуска этой консолидированной финансовой отчетности окончательный исход процесса долговой реструктуризации еще не ясен», - отмечено в документе.

Контрольные пакеты акций 14 облэнерго, находящиеся в государственной собственности, должны быть выставлены на продажу на приватизационных конкурсах с открытым предложением цены по принципу аукциона и проданы до 1 декабря 2009 года.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины (№1004 от 19 августа т.г.), которым вносятся поправки в планы размещения акций облэнерго, обнародовано сегодня на сайте Верховной Рады.

В соответствии с распоряжением КМУ, до 1 декабря 2009 года на продажу будут выставлены госпакеты в размере 60% + 1 уставного фонда ОАО «Винницаоблэнерго», ОАО «Волыньоблэнерго», ОАО «Днепрооблэнерго», ОАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Крымэнерго», ОАО «Николаевоблнерго», ОАО «Черновцыоблэнерго», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Харьковоблэнерго», а также 60,25% госпакет акций ОАО «Запорожьеоблэнерго», 60,06% акций ОАО «Луганскоблэнерго», 51% акций ОАО «Тернопольоблэнерго», 50% +1 акция ОАО «Киевэнерго».

В то же время, в соответствии с информацией агентства, по состоянию на сегодня, 2 сентября, данные госпакеты акций не были переданы в управление Фонду государственного имущества.

Финансы

Завтра в 09.30 начнется встреча председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с председателем Миссии Международного валютного фонда в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы ВР Украины Виктория ШВЕДОВА.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5370/8,5740 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,6050/8,6350 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,6480/8,6860 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:45 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2667/0,2684 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2685/0,2700 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2698/0,2712 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,9548 рублей за доллар (+0,1460).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне – 1,4190/1,4245 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,1425/12,1790 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 12,2340/12,2690 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,2940/12,3605 грн./евро.

НБУ обязал банки получать дополнительные разрешения на проведение валютных операций.

Это предусмотрено в постановлении правления НБУ №446 от 4 августа 2009 года (регистрация в Минюсте 25 августа 2009 года), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Данным постановлением вносятся изменения в Положение о порядке предоставления банкам банковской лицензии, письменных разрешений и лицензий на выполнение отдельных операций.

В документе предусмотрено, что банки, которые имеют письменное разрешение НБУ на осуществление неторговых операций с валютными ценностями, должны получить разрешение на осуществление операций с наличной иностранной валютой и чеками (покупка, продажа, обмен, принятие на инкассо), которые осуществляются в кассах и пунктах обмена иностранной валюты банков.

Кроме того, необходимо получить дополнительное разрешение на операций с наличной иностранной валютой (покупка, продажа, обмен), которые осуществляются в пунктах обмена иностранной валюты, работающих на основании заключенных банками агентских договоров с юридическими лицами-резидентами.

Банки, имеющие письменное разрешение Нацбанка Украины на осуществление операций по привлечению и размещению иностранной валюты на валютном рынке Украины, должны получить разрешения на осуществление торговли иностранной валютой на валютном рынке Украины (за исключением указанных в предыдущем абзаце операций) и других операций с валютными ценностями на валютном рынке Украины.

Согласно циркуляру НБУ, банки, которые имеют письменное разрешение Нацбанка Украины на осуществление операций по привлечению и размещению иностранной валюты на международных рынках, должны получить разрешение на осуществление торговли иностранной валютой на международных рынках.

В соответствии с требованиями этого постановления, с банков не будет взиматься дополнительная плата за переоформление разрешений.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что банки, размер регулятивного капитала которых менее 10 млн. евро, получают письменное разрешение на проведение указанных операций и обязаны до 2012 года увеличить регулятивный капитал до указанного уровня.

НБУ намерен проверить на соответствие законодательству факты повышения банками процентных ставок по кредитам.

Как говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции Украины, переданном агентству УНИАН, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК обратился с запросом в Нацбанк, в котором содержалась информация о фактах одностороннего повышения коммерческим банком ставок по банковским кредитам, что нарушает законодательство и нормативно-правовые акты регулятора.

«В случае выявления нарушений, к банкам будут применены адекватные меры влияния», - говорится в ответе первого заместителя главы НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА.

В своем запросе Н.ОНИЩУК указал на то, что в последнее время участились обращения граждан в Минюст относительно повышения коммерческими банками в одностороннем порядке процентной ставки по кредитным договорам.

«В указанной ситуации коммерческие банки не учитывают законодательные изменения относительно невозможности изменения размера процентной ставки по кредитным договорам в одностороннем порядке», - говорится в запросе министра юстиции.

По данным пресс-службы, запрет относительно одностороннего порядка изменения условий заключенных с клиентами договоров, в том числе, относительно увеличения размера процентной ставки по кредитным договорам, содержится в статье 10561 Гражданского кодекса Украины и в части 4 статьи 55 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В Минюсте отмечают, что государственное регулирование деятельности банков в Украине осуществляет Нацбанк, который имеет право требовать от банков и их руководителей устранения нарушений банковского законодательства и выполнения нормативно-правовых актов регулятора.

Транспорт

Реконструкция Днепропетровского международного аэропорта начнется с 20 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ.

«В соответствии с условиями договора приватизации компании «Днепроавиа», с 20-го января 2010 г. начнется строительство временного терминала. В июне начнется строительство нового терминала аэропорта. До 20-го января планируется выполнить проекты реконструкции взлетно-посадочный полосы, строительства дополнительной рулежной полосы, подготовка перронов, авиационных сооружений, которые имеют отношение к авиационному полю», - сказал В.БОНДАРЬ.

По его словам, Днепропетровский аэропорт будет сдан в эксплуатацию после реконструкции в сентябре 2011 г.

В.БОНДАРЬ также отметил, что группа «Приват» обязалась вложить в реконструкцию и модернизацию аэропорта не менее 114 млн. долл. Еще около 100 млн. долл. собственник намерен направить на развитие инфраструктуры аэропорта.

В период реконструкции аэропорт будет полностью функционировать в стандартном режиме, с ограничением на строительные работы.

Кроме того, В.БОНДАРЬ сообщил, что в сентябре будет погашена кредиторская задолженность компании «Днепроавиа» в объеме 440 млн. грн.

Сегодня в Киеве начала курсировать городская электричка сообщением станция «Троещина» – станция «Киев-Петровка».

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, отныне столичные жители левого берега Днепра, воспользовавшись городской электричкой, могут доехать на правый берег всего за 7 минут.

Проект городской электрички будет осуществляться поэтапно. На первом этапе планируется создание так называемого «Северного полукольца», которое со временем совместит в объединит в себе станции и платформы: «Дарница», «Киевская Русановка», «Киев-Днепровский», «Троещина», «Оболонь», «Киев-Петровка», «Зенит», «Вышгородская», «Сырец», «Рубежовска», «Святошин», «Борщаговка». На втором этапе планируется оборудовать «Южное полукольцо» и продолжить маршрут от Дарницы к Борщаговке через станции «Караваевы дачи», «Протасов Яр» и «Выдубичи».

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА:

Слишком дорогие ошибки бюджетного планирования...

http://economics.unian.net/rus/detail/20214

Рискнет ли Тимошенко дотянуть до выборов без денег МВФ?..

http://economics.unian.net/rus/detail/20303

(УНИАН)