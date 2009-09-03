ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 сентября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Экс-глава ГКЦБФР займется валютным регулированием в НБУ», в котором пишет о том, что в Нацбанке появилась новая должность - исполнительный директор НБУ по вопросам валютного регулирования и контроля. С 1 сентября ее занимает бывший глава Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Балюк…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/eks-glava-gkcbfr-zajmetsja-valjutnym-regulirovaniem-v-nbu-129425/

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Также «Дело» в материале «Гривня споткнулась о свое тринадцатилетие» пишет - второе сентября 1996 года считается днем рождения гривни. Правда, отметить свое 13-летие ростом у национальной валюты не получилось, вышло, скорее, наоборот – она подешевела по отношению к доллару сразу на 1,5%. Цена покупки доллара на межбанке увеличилась на 13 коп. – до 8,6 грн./$. Продавали американскую валюту вчера по 8,7 грн., что на 10 коп. больше, чем днем ранее. В последний раз доллар стоил в Украине так дорого в конце февраля этого года…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/grivnja-spotknulas-o-svoe-129426/

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«Дело» в публикации «Депутаты собираются отменить контроль за ценами на табак» пишет - в Верховной Раде зреет очередная инициатива, которая может поменять правила игры на рынке табачных изделий. Вчера в парламенте зарегистрирован законопроект народного депутата Валерия Писаренко (фракция БЮТ), который предлагает отменить максимальные розничные цены на табачные изделия. Если такая идея получит одобрение парламентариев, система начисления акциза на сигареты, сигары и папиросы будет в корне изменена, а поступления в бюджет уменьшатся почти вдвое…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/deputaty-sobirajutsja-otmenit-kontrol-za-cenami-tabak-129436/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Нацбанк меняет валюту» пишет – с октября банки обязаны получать два разрешения Нацбанка на торговлю наличной валютой через кассы и агентские обменные пункты. При этом 82 банка с регулятивным капиталом менее 10 млн. евро смогут проводить операции с наличной валютой, лишь пообещав НБУ нарастить капитал к 2012 году. Банкиры недовольны ожидаемым нововведением, но надеются обойти его…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1230815

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«Коммерсант-Украина» в публикации ««После реструктуризации наше финансовое состояние будет относительно стабильным» пишет - НАК "Нафтогаз Украины" вчера опубликовала финансовый отчет за 2008 год, показав убытки более чем в 2 млрд грн. О финансовом положении компании в этом году и переговорах по реструктуризации ее задолженности рассказал изданию первый заместитель председателя "Нафтогаза" Игорь Диденко…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1230848

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Издание «Экономические известия» в материале «Обмороженные активнее голосуют» пишет - о проблемах энергетического комплекса страны с приближением отопительного сезона заговорили на политическом уровне. Основания для этого есть - отрасль погрязла в убытках и миллиардной долговой пирамиде, ремонтная кампания сорвана…

http://www.eizvestia.com/state/full/4182007

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«Экономические известия» в публикации «Страховщики защитились от застройщиков» пишет - Госкомиссия регулирования рынков финансовых услуг рассказала, как застройщики будут страховаться. Новые правила содержат немало подводных камней, которые защищают страховщиков, а отнюдь не инвесторов. Не исключено, что после согласования проекта правил страхования с рынком и представителями строительной отрасли проект претерпит серьезные изменения…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4181993

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«Газета по-киевски» в публикации «Киоск с видом на Григория Сковороду» пишет – киевские власти одной рукой борются с МАФами, другой – их щедро плодят. Зачастую в самых неприспособленных для этого местах. Два новых киоска на днях появились на Контрактовой площади: на тротуаре прямо пред носом у памятника Сковороде…

http://mycityua.com/articles/city/2009/09/03/090244.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Шустер заработает меньше» пишет - в понедельник на телеканале «Украина» стартует второй сезон ток-шоу «Шустер live». Программа Савика Шустера, как и прежде, будет выходить 5 раз в неделю — с понедельника по пятницу. Но если раньше шоу производила компания «Савик Шустер студиос», главным акционером которой был пакистанский бизнесмен Мухаммед Захур, то после конфликта с последним Савик Шустер организовал новый продакшен, поменяв в его названии всего лишь две буквы — «Савик Шустер студия». Не так давно в прессе прошла информация, что якобы среди ее учредителей украинские политики — кандидат в президенты Сергей Тигипко, депутат-бютовец Валерий Писаренко, глава Шевченковской ОГА Виктор Пилипишин и некоторые другие, менее известные, товарищи…

http://www.segodnya.ua/news/14075666.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Слишком дорогие ошибки бюджетного планирования...» пишет - бюджет 2010 г., судя по навыкам Кабмина латать дыры, сулит нам только одно - усиление фискального давления, эмиссия денежной массы и дальнейшее залезание в долги...

https://economics.unian.net/rus/detail/20214

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рискнет ли Тимошенко дотянуть до выборов без денег МВФ?..» пишет - без транша МВФ или с траншем, Тимошенко таки придется пожертвовать голосами избирателей. Сохранить статус-кво можно, отодвинув решение экономических проблем на послевыборный период…

https://economics.unian.net/rus/detail/20303

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Конец притворства» пишет – в России вексельные расчеты, предварительные договоры продажи и другие уловки застройщиков будут признаны притворными и приравнены к договорам передачи квартир…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/09/03/212746

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Издание «Известия» в публикации «Дошли до лампочки» пишет - весь мир постепенно переходит на энергосберегающие источники света. Со вторника в Евросоюзе уже запрещены производство и импорт традиционных ламп с вольфрамовой нитью мощностью 100 Ватт и более. А, начиная с 2011 года, подобное ограничение может быть введено и в России. Но на пути к обозначенной цели потребителей может ожидать несколько малоприятных сюрпризов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132591/

(УНИАН)