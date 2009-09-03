АНОНС на 3 сентября 2009 г.

Состоится совместная пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и исполнительного вице-президента Международной финансовой корпорации (IFC) Ларса Таннела по итогам встречи.

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Председатель Верховной Рады Украины В.Литвин проведет встречу с председателем миссии Международного валютного фонда в Украине Д.Пазарбазиолу.

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При участии руководства Министерства обороны Украины, предприятий ОПК и спецэкспортеров состоится научно-практический семинар “Подведение итогов выполнения комплекса работ по освоению капитального ремонта главных вертолетных редукторов ВР-24 (-14,-8А) на Государственном предприятии Министерства обороны Украины “Луганский авиационный ремонтный завод”..

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Встреча Президента Украины Виктора Ющенко с премьер-министром АР Крым, председателями областных, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций. Тема: проблемы регионов, вызванные несовершенством нынешней модели госуправления, перспективы их развития, необходимость выполнения правительством полномочий по обеспечению эффективной бюджетной политики на местах, а также обсуждение проекта Конституции Президента Украины Виктора Ющенко.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится пресс-конференция авиакомпании "Визз Эйр Украина" при участии члена совета директоров компании Наталии Казмер, которая расскажет о результатах работы авиакомпании за год..

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Исследование ГМО, есть ли альтернатива?». Организатор - Федерация органического движения Украины. Участники: доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии наук, член Экологической женской Ассамблеи при ООН, действительный член Академии Геополитических проблем, эксперт по продовольственной и экологической безопасности в Комитете "Наука за мир и безопасность" в совете НАТО-Россия Ирина Ермакова - одна из немногих, кто не побоялся обнародовать результаты собственных исследований по ГМО, председатель Правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов и другие (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Начало регистрации в 10-15. Нужна аккредитация. Тел./факс: 8 (044) 234-00-54; ofu@organic.com.uahttp://organic.com.ua/programa_seminaru.html

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У здания Кабинета Министров состоится акция общественного сопротивления «Спасательный круг для украинской экономики». Сотни сотрудников портовой отрасли выйдут под стены правительства с требованием защитить отрасль от коррупции со стороны чиновников..

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Пресс-конференция заместителя председателя КГГА Людмилы Денисюк на тему: «Предпринимательство - решающий фактор преодоления кризиса». Также состоится презентация концепции создания и функционирования «Единого разрешительного центра».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Выполнит ли Украина требования УЕФА до 30 ноября и кто будет отвечать за возможный провал ЕВРО-2012?". Как относятся украинцы к идее отказаться от проведения ЕВРО-2012 в Украине? Кто должен отвечать за ЕВРО-2012: местная или центральная власти и какая власть справляется лучше? Что больше всего мешает успешному проведению ЕВРО-2012 в Украине? Кто будет нести наибольшую ответственность, если ЕВРО-2012 не состоится в Украине? Участники: директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко, руководитель Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему "Кому выгоден рост цен на бензин?" по поводу действий власти в искусственно созданной ситуации подорожания в Украине бензина на 30% в августе 2009 года. В пресс-конференции примет участие лидер политической партии «Третья Сила» Василий Гаврилюк.

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Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития телекоммуникационных сетей в г. Киеве».

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Пресс-конференция зам.главы правления по вопросам маркетинга и продажи услуг ОАО "Укртелеком" И.Кравца на тему "Новые тарифные пакеты для абонентов фиксированной связи ОАО "Укртелеком"..

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Состоится пресс-брифинг на тему: “ІХ Львовский международный экономический форум “Инвестиции. Инновации. Конкурентоспособность - как украинским регионам выйти обновленными из глобального экономического кризиса”. Участники: Николай Кмить, глава Львовской областной государственной администрации, организатор Форума; Игорь Бураковский, председатель правления, директор Института экономических исследований и политических консультации, партнер Форума и др..

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Будет работать прямая телефонная линия Минрегионстроя при участии первого заместителя министра регионального развития и строительства Украины Сергея Доротича.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Киевляне против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Вопросы: результаты инициированных БЮТ в г. Киеве общественных слушаний среди киевлян о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; проект решения фракции БЮТ в Киевраде о возобновлении моратория на повышение цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В работе примет участие народный депутат, председатель Совета БЮТ в г. Киеве Анатолий Семинога (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 255-19-95, 8-096-334-30-05, e-mail: press.byut.kiev@mail.ru.

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Пресс-конференция на тему: "Реальная и нереальная экономика в регионах" с участием губернатора