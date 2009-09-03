Тимошенко довольна результатами встречи с Каддафи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО довольна результатами встречи с лидером Великой Сентябрьской революции Муаммаром Аль-КАДДАФИ, которая состоялась в Триполи (Ливия) 2-3 сентября.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, после встречи, которая длилась более часа и завершилась сегодня ночью, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам, что эта встреча прошла чрезвычайно успешно. „Эта встреча была посвящена обсуждению тех контрактов, которые отработаны сегодня, и, я убеждена, в ближайшее время будут подписаны”, - сказала она.

«Я думаю, что сотрудничество между Украиной и Ливией получило высшую политическую поддержку. Мы (на встрече с М.Аль-КАДДАФИ - УНИАН) подтвердили, что все политические согласования на такое сотрудничество между Украиной и Ливией есть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, во время визита в Ливию украинская правительственная делегация достигла договоренностей относительно подписания контрактов о сотрудничестве в военно-технической сфере. „Все детали данных контрактов обсуждены, и сотрудничество между Украиной и Ливией сегодня получило высшую политическую поддержку”, - отметила глава правительства Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что обсудила из М.Аль-КАДДАФИ „все возможные направления” работы в сфере совместного сервиса самолетов „Антонов”, в частности, вопрос создания совместного центра по реализации самолетов на всей территории Африки, а не только в Ливии.

“В Ливии осталась специальная украинская рабочая группа, которая сейчас дорабатывает детали контрактов, и подписывать данные контракты будут директора заводов, а также руководители специальных экспортеров, которые могут работать в системе военно-технического сотрудничества”, - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщил УНИАН один из представителей украинской делегации на переговорах в Ливии, речь идет о четырех контрактах на сумму около полмиллиарда долларов.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, после подписания украинско-ливийских контрактов предприятия военно-технического комплекса Украины, а также авиастроительные предприятия получат «существенные дополнительные заказы”, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест и обеспечит их стабильную работу.

Кроме того, премьер отметила, что во время встречи поздравила М.Аль-КАДДАФИ с большим праздником – 40-летием Великой Сентябрьской революции и пятитысячелетием истории Ливии, которое страна отмечает в эти дни.